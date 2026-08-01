1 xã biển bên rừng Sác đang được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chăm sóc đặc biệt: Sắp có tòa tháp cao nhất Việt Nam và biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới

Là cửa ngõ biển duy nhất của TP.HCM, xã Cần Giờ gắn liền với rừng Sác cách trung tâm thành phố hơn 50km. Khoảng cách này giúp Cần Giờ trở thành điểm đến cuối tuần quen thuộc. Nhiều người tìm đến đây để trải nghiệm thiên nhiên, quan sát hệ sinh thái và tạm rời nhịp sống đô thị.

Cần Giờ là nơi trốn khói bụi lý tưởng của nhiều du khách (Ảnh: Sưu tầm)

Từ trung tâm TP.HCM, du khách đi theo hướng cầu Tân Thuận, qua đường Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát rồi đến phà Bình Khánh.

Sau khi qua phà, du khách tiếp tục theo đường Rừng Sác để vào trung tâm Cần Giờ. Tuyến đường dài khoảng 50km, hai bên chủ yếu là rừng ngập mặn, khá phù hợp với những người thích đạp xe hoặc chạy bộ.

Du khách có thể đi Cần Giờ trong ngày, nhưng nếu muốn kết hợp các điểm tham quan, trải nghiệm ẩm thực và khám phá đời sống địa phương, hành trình hai ngày sẽ phù hợp hơn.

Khám phá rừng ngập mặn và dấu tích Rừng Sác

Một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất ở Cần Giờ là khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn. Du khách có thể lựa chọn các tuyến tham quan kết hợp căn cứ Rừng Sác, khu du lịch sinh thái Dần Xây và Vàm Sát.

Du khách đi ca nô để ngắm nhìn vẻ kỳ vĩ của rừng đước trên sông nước (Ảnh: Bảo Vy)

Khu căn cứ Rừng Sác là di tích lịch sử cấp quốc gia, gắn với hoạt động của lực lượng đặc công Rừng Sác trong thời kỳ chiến tranh. Không gian tại đây tái hiện một phần đời sống, sinh hoạt và chiến đấu của các chiến sĩ giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn. Từ khu căn cứ, du khách có thể tiếp tục di chuyển bằng cano qua hệ thống kênh rạch, quan sát những cánh rừng đước trải dài.

Trong khi đó, Dần Xây nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, với những tuyến đường đi bộ xuyên rừng, khu trưng bày cây và thủy hải sản, vườn chà là và nhà nổi ven sông. Đây là điểm phù hợp với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái cũng như đời sống gắn với sông nước của người dân địa phương.

Vàm Sát là một lựa chọn khác. Đây là một trong những khu tham quan tiêu biểu của rừng Sác. Du khách có thể đi xuồng ba lá vào khu bảo tồn dơi nghệ, sau đó lên tháp Tang Bồng cao khoảng 26m để quan sát toàn cảnh rừng ngập mặn. Khu du lịch cũng có khu vực nuôi cá sấu bán hoang dã và tổ chức hoạt động câu cá sấu.

Tháp Tang Bồng cao khoảng 26m (Ảnh: Sưu tầm)

Gặp đàn khỉ giữa rừng

Đảo Khỉ là một trong những điểm đến được nhiều du khách biết đến khi tới Cần Giờ. Nơi đây nằm giữa rừng ngập mặn và là môi trường sống của hàng nghìn con khỉ đuôi dài. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát đàn khỉ trong môi trường tự nhiên.

Đảo Khỉ tại Cần Giờ (Ảnh: Sưu tầm)

Do khỉ thường xuất hiện sát đường đi và có thể lấy đồ của khách, du khách được khuyến cáo cất kỹ tư trang, hạn chế mang theo những vật dụng có giá trị khi tham quan.

Biển 30/4 và chợ Hàng Dương

Nếu rừng ngập mặn tạo nên nét riêng về sinh thái, biển 30/4 lại là điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi tới Cần Giờ.

Bãi biển có màu cát sẫm do phù sa tích tụ, khác với hình ảnh những bãi biển cát trắng thường thấy ở nhiều điểm nghỉ dưỡng. Không gian tương đối thoáng, phù hợp để dạo biển và ngắm hoàng hôn.

Biển Cần Giờ nổi tiếng với màu cát đen do phù sa bồi đắp (Ảnh: Viên Diệu Phát)

Gần khu vực biển là chợ Hàng Dương, nơi tập trung nhiều loại hải sản như cua, ghẹ, tôm, mực, ốc. Du khách có thể mua hải sản tươi sống và yêu cầu người bán làm sạch, chế biến tại chỗ. Chợ cũng có nhiều món đã chế biến sẵn và các loại hải sản khô, trong đó khô cá dứa là một đặc sản thường được tìm mua.

Đây cũng là một trong những điểm giúp chuyến đi Cần Giờ mang màu sắc địa phương rõ hơn, thay vì chỉ dừng ở việc tham quan cảnh quan.

Đảo Thạnh An

Với những người thích không gian yên tĩnh, đảo Thạnh An là một lựa chọn khác. Hòn đảo có cộng đồng cư dân gắn với nghề đánh bắt và đời sống sông nước, vẫn giữ được nét bình dị và ít chịu tác động của du lịch đại trà. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm những món ăn tươi ngon từ hải sản.

Nếu muốn quan sát rõ hơn nhịp sống của ngư dân, du khách có thể ghé cảng Đông Hòa vào buổi sáng. Tàu thuyền cập bến mang theo nhiều loại hải sản, một số hộ dân bán trực tiếp và nhận chế biến đơn giản tại chỗ.

Ngoài ra, khu vực bờ kè Cần Thạnh và đường Duyên Hải thích hợp cho việc đi bộ, đạp xe hoặc ngắm hoàng hôn. Những đoạn đường ven rừng, ven biển khá thoáng, tạo nên một trải nghiệm khác với nhịp sống đô thị ở trung tâm TP HCM.

Cần Giờ thay đổi diện mạo với các đại dự án đô thị biển

Trong nhiều năm, một trong những hạn chế lớn của Cần Giờ là khả năng kết nối. Du khách từ trung tâm TP.HCM vẫn phải di chuyển qua phà Bình Khánh trước khi vào đường Rừng Sác. Tuy nhiên, bức tranh giao thông và sự hiện diện của các đại dự án đô thị biển đang khiến vùng đất này bước vào giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Khả năng tiếp cận Cần Giờ được kỳ vọng cải thiện khi nhiều dự án giao thông đang được triển khai. Nổi bật là cầu Cần Giờ dài gần 7km, quy mô 6 làn xe, vượt sông Soài Rạp, dự kiến hoàn thành năm 2029. Công trình sẽ thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP HCM đến Cần Giờ.

Cùng với đó, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác được đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, tạo thêm hướng kết nối Cần Giờ với mạng lưới giao thông liên vùng. Tuyến đường Rừng Sác cũng được định hướng nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu đi lại trong tương lai.

Ở quy mô lớn hơn, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được triển khai, giúp mở thêm các hướng tiếp cận khu vực này. Khi các công trình hoàn thành, Cần Giờ sẽ có thêm lựa chọn kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường biển, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào phà Bình Khánh như hiện nay.

Cùng với hạ tầng giao thông, diện mạo Cần Giờ trong tương lai còn được kỳ vọng thay đổi bởi một loạt dự án du lịch, đô thị quy mô lớn, trong đó đáng chú ý là Vinhomes Green Paradise với vị thế tựa lưng vào rừng ngập mặn và hướng ra biển Đông.

Thay vì chỉ tập trung vào các công trình nhà ở, dự án được quy hoạch với hệ thống tiện ích du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng quy mô lớn. Nổi bật là tòa tháp biểu tượng 108 tầng – công trình cao nhất Việt Nam và lọt top 10 thế giới trong tương lai. Hơn cả một công trình kiến trúc, tháp 108 tầng thực sự đánh dấu tầm vóc mới của người Việt.

Chưa dừng lại ở đó, Vinhomes Green Paradise còn gây ấn tượng mạnh mẽ với biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha. Khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới cho phép cư dân và du khách tắm biển quanh năm.

Siêu đô thị này còn nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) . Với quy mô 7 ha, đây sẽ là quần thể nhà hát lớn bậc nhất Đông Nam Á, bao gồm hai nhà hát sang trọng với tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi (gần gấp đôi phòng hòa nhạc lớn nhất của Nhà hát Opera Sydney), cùng chuỗi nhà hàng – dịch vụ cao cấp và quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 60.000 khán giả.

Được định vị như thủ phủ giải trí – nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, dự kiến đón 40 triệu lượt khách mỗi năm nhờ hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" top đầu thế giới, Vingroup còn đầu tư xây dựng quần thể VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha. Đây sẽ là công viên chủ đề với số lượng trò chơi lớn nhất thế giới - gần 200 trò, ngọn núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới tới 68m, công viên lễ hội năm châu, thế giới trò chơi phim nhập vai và công viên nước hybrid 15,5 ha…

Với những thay đổi này, Cần Giờ đang đứng trước một giai đoạn chuyển tiếp đáng chú ý: từ một điểm đến thiên nhiên nằm khá tách biệt với trung tâm TP.HCM sang một khu vực được đầu tư mạnh về kết nối, đô thị và du lịch. Dù nhiều công trình vẫn đang trong quá trình triển khai, diện mạo tương lai của Cần Giờ đã bắt đầu được định hình bên cạnh những giá trị vốn có như rừng ngập mặn, biển, đảo và đời sống vùng ven.