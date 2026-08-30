Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại cây dễ chăm sóc, thích hợp trồng lối đi sân vườn

| | Lifestyle

Chọn đúng loại cây trồng lối đi sân vườn không chỉ giúp định hình không gian, che đi những viền thô cứng mà còn nâng tầm thẩm mỹ cho toàn bộ ngôi nhà.

Cây trồng trang trí lối đi sân vườn thường là những loại cây thân thảo hoặc cây bụi thấp, cây hoa nhỏ.... Cây được trồng thành hàng liên tục dọc theo các ranh giới giữa các mảng cây cảnh khác nhau trong sân vườn.

Tùy theo đặc điểm khí hậu, phong cách thiết kế và nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể lựa chọn các loại cây phù hợp với không gian sân vườn.

Dưới đây là một số loại cây trồng lối đi sân vườn được ưa chuộng:

Cẩm tú mai

Cây cẩm tú mai là lựa chọn hoàn hảo để trồng viền, tạo thảm hoặc trang trí dọc theo lối đi sân vườn nhờ thân bụi thấp rậm rạp và hoa tím nhỏ nở quanh năm.

Cẩm tú mai thân bụi nhỏ, hoa màu tím hồng quanh năm. (Ảnh: Cây cảnh Tam Kỳ)

Cây cao từ 15 - 60 cm, không che khuất tầm nhìn mà tạo đường viền gọn gàng. Loại cây này sinh trưởng khỏe mạnh, chịu hạn tốt và ít sâu bệnh. Cẩm tú mai nở hoa màu tím hồng quanh năm, thích hợp với khí hậu nắng ấm.

Cây chuỗi ngọc

Cây chuỗi ngọc là lựa chọn tuyệt vời để trồng viền, tạo lối đi sân vườn nhờ tán lá dày, màu sắc bắt mắt và sức sống mạnh mẽ. Ưu điểm của cây là chịu nắng tốt, ít sâu bệnh và dễ uốn nắn.

Cây chuỗi ngọc tô điểm cho hàng rào, lối đi. (Ảnh: Lamvuon)

Chuỗi ngọc thuộc dạng cây bụi nhỏ, lá nhỏ li ti, mọc dày và phát triển theo dạng nhánh rủ, tạo thành một hàng viền xanh tự nhiên.

Cỏ lan chi

Là cây thân thảo, mọc thành bụi thanh mảnh, cỏ lan chi được ưa chuộng để trồng viền lối đi, bồn hoa, gốc cây hoặc tiểu cảnh sân vườn nhờ sắc lá sọc trắng xanh nổi bật.

(Ảnh: Vuakiengsaigon)

Cỏ lan chi có sức sống bền bỉ và thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ngoài giá trị thẩm mỹ, cỏ lan chi còn giúp hấp thụ độc tố, giúp không gian sống trở nên trong lành hơn.

Trúc quân tử

Trúc quân tử loại cây cảnh cao cấp, thích hợp để trồng viền quanh lối đi, hàng rào hoặc khu vực tiểu cảnh. Cây có thân thẳng đứng, lá xanh mướt, tạo đường viền mềm mại cho sân vườn.

(Ảnh: Greenmore)

Một ưu điểm nữa của trúc quân tử là khả năng chịu hạn tốt, ít rụng lá và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khí hậu.

Cây trâm ổi (ngũ sắc)

Cây trâm ổi (hay hoa ngũ sắc) là lựa chọn tuyệt vời để trang trí lối đi sân vườn nhờ màu sắc rực rỡ và tính chịu hạn tốt. Hoa đổi màu theo thời gian (đỏ, vàng, cam, tím, trắng), tạo hiệu ứng sinh động dọc lối đi.

Cây trâm ổi. (Ảnh: Saigonhoa)

Bên cạnh đó, cây hoa ngũ sắc dễ cắt tỉa thành hàng rào thấp, trồng viền hoặc trồng nền dọc theo lối đi lát đá.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 xã biển bên rừng Sác đang được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chăm sóc đặc biệt: Sắp có tòa tháp cao nhất Việt Nam và biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới

1 xã biển bên rừng Sác đang được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chăm sóc đặc biệt: Sắp có tòa tháp cao nhất Việt Nam và biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Nổi bật

Hà Nội sẽ có 6 bến thuyền trên Hồ Tây: 3 vị trí chính đã được xác định, một dịch vụ từng sôi động gần 1 thập kỷ trước cơ hội “hồi sinh”

Hà Nội sẽ có 6 bến thuyền trên Hồ Tây: 3 vị trí chính đã được xác định, một dịch vụ từng sôi động gần 1 thập kỷ trước cơ hội “hồi sinh” Nổi bật

Xác định 36 đội tham dự Champions League 2026/27

Xác định 36 đội tham dự Champions League 2026/27

23:30 , 29/08/2026
Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật chấn thương

Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật chấn thương

23:12 , 29/08/2026
Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh diện đồ đi biển nét căng như lên bìa tạp chí: Phía sau hình ảnh "bỏng mắt"

Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh diện đồ đi biển nét căng như lên bìa tạp chí: Phía sau hình ảnh "bỏng mắt"

22:43 , 29/08/2026
Đỗ Mỹ Linh thay đổi thế nào sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Đỗ Mỹ Linh thay đổi thế nào sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

22:15 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên