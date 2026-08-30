Đi một vòng Phúc Long mới bên Hồ Gươm mới hiểu vì sao người ta chấp nhận chờ 30 phút chỉ để có vị trí này!

Hà Nội đang trở thành một trong những thị trường được Phúc Long đẩy mạnh đầu tư với loạt cửa hàng mang bản sắc riêng. Tháng 2/2026, thương hiệu gây chú ý khi mở flagship tại 82 Hàng Điếu, sau đó lần lượt xuất hiện tại 48 Phan Đình Phùng và Nguyễn Đình Thi bên Hồ Tây. Theo Phúc Long, trước khi khai trương điểm bán tại Hoàn Kiếm, chuỗi đã có 35 cửa hàng tại Hà Nội. Cửa hàng mới tại 87 Đinh Tiên Hoàng đưa tổng số điểm bán của thương hiệu tại Thủ đô lên 36, trải rộng tại 6 quận.

Sáng 27/8, Phúc Long chính thức mở cửa hàng flagship tại số 87 Đinh Tiên Hoàng, ngay bên Hồ Gươm. Điểm bán có diện tích khoảng 360 m², nằm trong tòa nhà Bưu điện Hà Nội - một công trình lâu năm thuộc hệ thống Bưu điện Việt Nam. Với vị trí này, Phúc Long không chỉ có thêm một mặt bằng đẹp mà còn sở hữu một không gian đủ rộng để tạo nên concept riêng.

Sáng 27/8, Phúc Long chính thức mở cửa hàng flagship tại số 87 Đinh Tiên Hoàng, ngay bên Hồ Gươm.

Team Có Như Lời Đồn ghé thăm Phúc Long Hoàn Kiếm

360 m² sát Hồ Gươm, Phúc Long ghi điểm từ một tiện ích rất cơ bản

Sự xuất hiện của Phúc Long tại đây càng đáng chú ý khi trước đó, Starbucks từng thuê một phần diện tích tại tầng 1 tòa nhà Bưu điện Hà Nội với mức giá được khảo sát vào khoảng 260 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, diện tích khá khiêm tốn khiến cửa hàng có một hạn chế đáng kể: không có nhà vệ sinh riêng. Khách muốn sử dụng nhà vệ sinh phải đi sang khu vực công cộng bên Hồ Gươm hoặc qua Tràng Tiền Plaza.

Phúc Long đến sau, nhưng lại sở hữu tới khoảng 360 m². Và thương hiệu dường như đã có lời giải rất đơn giản cho bài toán mà một cửa hàng đồ uống cần đáp ứng: một không gian đủ rộng, đủ tiện nghi và khiến khách có lý do để ngồi lại lâu hơn. Trong đó, nhà vệ sinh riêng, rộng rãi, sạch sẽ cũng trở thành một điểm cộng rõ rệt.

Theo chia sẻ trên fanpage, Phúc Long muốn cửa hàng mới thực sự hòa vào nhịp sống phố cổ - nơi kiến trúc vượt thời gian song hành cùng năng lượng trẻ và nhịp sống hiện đại. Lấy cảm hứng từ Bưu điện và những chuyến tàu kết nối, thương hiệu xây dựng Phúc Long Hoàn Kiếm như một không gian giao thoa giữa di sản và đời sống hôm nay.

Điểm bán có diện tích khoảng 360 m², nằm trong tòa nhà Bưu điện Hà Nội - một công trình lâu năm thuộc hệ thống Bưu điện Việt Nam

Bưu điện Hà Nội vì thế trở thành chất liệu chính xuyên suốt thiết kế. Cửa hàng mang phong cách Đông Dương, kết hợp gam kem ngà, xanh đặc trưng của Phúc Long, gỗ nâu và các chi tiết đồng. Nhưng thay vì chỉ dừng ở một không gian “hoài cổ”, concept của cửa hàng được phát triển xoay quanh hai câu chuyện: bưu điện và nhà ga.

Gian order: Khi nét cổ điển gặp công nghệ hiện đại

Ngay khi bước qua cửa, khu vực quầy order gây chú ý với hệ thống quầy kệ bằng gỗ sồi màu nâu trầm. Những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp cùng gam màu trầm tạo cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng, gợi liên tưởng đến những hiệu thuốc Đông y xưa nhưng được làm mới theo phong cách hiện đại.

Đặt cạnh đó là hệ thống màn hình LED hiển thị menu với hình ảnh đồ uống sắc nét, sinh động. Sự tương phản giữa chất liệu gỗ truyền thống và màn hình kỹ thuật số tạo nên một tổng thể khá thú vị: một bên là cảm giác hoài niệm, một bên là nhịp sống hiện đại.

Quầy order của Phúc Long Hoàn Kiếm

Dọc quầy order là những chiếc đèn lồng được treo nối tiếp, trong khi xung quanh xuất hiện hàng loạt chi tiết đậm chất Việt như tranh, quạt giấy, bình trà... Tất cả được sắp xếp vừa đủ, không khiến không gian trở nên nặng nề mà vẫn gợi rõ tinh thần Hà Nội.

Gian bên phải: “Ngôi nhà bưu điện” thu nhỏ với bức phù điêu người phụ nữ hái trà ấn tượng

Đi sang gian bên phải, không gian chuyển sang một sắc thái khác, đậm chất văn hóa và nghệ thuật hơn.

Điểm nhấn lớn nhất là bức phù điêu gốm khổ lớn mô tả hình ảnh người phụ nữ đội nón lá đang hái trà. Tác phẩm được chạm khắc trên nền gốm men trắng, với những đường nét mềm mại, tái hiện hình ảnh người làm trà và đồng thời gợi nhắc về nguồn nguyên liệu gắn với thương hiệu Phúc Long.

Điểm nhấn lớn nhất là bức phù điêu gốm khổ lớn mô tả hình ảnh người phụ nữ đội nón lá đang hái trà.

Phía sau là mảng tường ốp gạch mosaic xanh đậm. Những viên gạch nhỏ tạo thành các đường nét gợn sóng, khiến khu vực này có thêm chiều sâu. Xung quanh được bố trí nhiều mảng xanh với Monstera, dương xỉ và các giỏ cây treo, giúp cân bằng những chất liệu gỗ, gốm và gạch.

Dọc tường là những băng ghế gỗ dài màu nâu trầm, phù hợp để ngồi nghỉ, trò chuyện hoặc đơn giản là nhâm nhi đồ uống.

Đáng chú ý hơn cả là một “ngôi nhà” bằng gỗ thu nhỏ màu xanh lục bảo, có mái ngói và cánh cửa mở ra các kệ bên trong. Không gian nhỏ này được dùng để trưng bày nhiều bưu thiếp, thiệp tay chủ đề Hà Nội cùng các sản phẩm trà của Phúc Long - một chi tiết khá thú vị cho những ai thích tìm góc chụp ảnh.

Ngôi nhà gỗ nhỏ này được dùng để trưng bày nhiều bưu thiếp, thiệp tay chủ đề Hà Nội cùng các sản phẩm trà của Phúc Long

Bước vào thế giới của những con tem, dấu bưu điện ở Phòng thư

Từ khu vực quầy order đi sang bên trái là một không gian rộng được đặt tên là phòng “Thư”. Đúng như tên gọi, nơi đây được phủ bởi những hình ảnh liên quan đến thư tín, tem và dấu bưu điện qua nhiều thời kỳ.

Phòng Thư có những hình ảnh liên quan đến thư tín, tem và dấu bưu điện qua nhiều thời kỳ.

Điểm đắt giá nhất là toàn bộ mảng tường lớn được tạo thành từ các ô tranh phóng to mô phỏng tem bưu chính Việt Nam cổ điển. Từ hình ảnh xe lửa, Lăng Chủ tịch, hoa cúc, hoa hồng cho tới các chủ đề sản xuất, nông nghiệp... tất cả được sắp xếp trong những khung gỗ màu trầm.

Các chi tiết như dấu phong bì, dòng chữ “Ủ VỊ TÂM GIAO” hay “Phúc Long Hoàn Kiếm” được thể hiện theo phong cách con dấu hoài cổ, khiến cả mảng tường giống như một bộ sưu tập bưu chính khổng lồ.

Ở trung tâm phòng là một chiếc bàn gỗ dài nguyên khối, phù hợp cho các nhóm khách ngồi làm việc hoặc trò chuyện. Phía trên là hệ thống đèn thả bằng mây tre đan, tạo hình gợi liên tưởng tới những chiếc thuyền hoặc nón úp, chạy dọc theo bàn và tỏa ánh sáng vàng ấm.

Những lẵng hoa tươi được đặt trên bàn trở thành điểm nhấn mềm mại, giúp cân bằng vẻ trầm của gỗ và những gam màu hoài cổ xung quanh.

Bảng giờ tàu khổng lồ và ô cửa nhìn thẳng ra phố ở phòng “Lịch trình”:

Nếu đi chụp ảnh, ba góc dễ ăn hình nhất lần lượt là bảng giờ tàu màu xanh lục bảo, mảng tường tem bưu chính ở phòng "Thư" và "ngôi nhà" gỗ thu nhỏ ở gian bên phải. Buổi sáng sớm hoặc đầu giờ chiều các ngày trong tuần là lúc quán vắng hơn, dễ chụp hơn so với cuối tuần.

Mảng tường chính gây chú ý với một bảng màu xanh lục bảo khổng lồ, được thiết kế theo phong cách bảng giờ tàu hoặc bảng dịch vụ bưu chính cổ. Phía trên là một chiếc đồng hồ tròn kiểu cổ điển; bên dưới chia thành các cột như "Thư gửi đi", "Tuyến phía Bắc, "Bưu điện Hà Nội",... và liệt kê hàng loạt địa danh như Hải Phòng, Cát Bà, Sa Pa, Đà Nẵng, Sài Gòn,...

Đây có lẽ là một trong những chi tiết dễ gây ấn tượng nhất của cửa hàng, đồng thời cũng là góc check-in khá ăn ảnh.

Không gian này còn có những ô cửa kính lớn hướng thẳng ra mặt đường rợp bóng cây xanh. Ngồi bên quầy gỗ cạnh cửa sổ, nhìn bình sen hồng bên trong và dòng người qua lại bên ngoài tạo nên một cảm giác rất đặc trưng của Hà Nội.

Những bình hoa sen tạo nên một cảm giác rất đặc trưng của Hà Nội.

Không chỉ có chỗ ngồi trong nhà, Phúc Long Hoàn Kiếm còn bố trí khu vực bàn ghế ngay phía ngoài cửa, dành cho những khách muốn tận hưởng không khí phố phường, ngắm Hồ Gươm và quan sát dòng người qua lại.

Một điểm cộng đáng kể khác là cửa hàng có nhà vệ sinh riêng, diện tích khá rộng, sạch sẽ và được chăm chút về mặt không gian.

Cửa hàng có nhà vệ sinh riêng, diện tích khá rộng, sạch sẽ và được chăm chút về mặt không gian.

Trong những ngày đầu mở cửa, Phúc Long Hoàn Kiếm liên tục đón lượng khách lớn. Dù vậy, trải nghiệm phục vụ của Team Có Như Lời Đồn nhìn chung khá tốt.

Ngay từ ngoài cửa, khách đã được nhân viên chào đón và mời bốc ngẫu nhiên một tấm “thông điệp”. Tại quầy order, nhân viên cũng chủ động chào hỏi, tư vấn đồ uống và sẵn sàng giải đáp các câu hỏi.

Thông điệp Team Có Như Lời Đồn bốc ngẫu nhiên tại Phúc Long

Ngay cả những yêu cầu nhỏ như xin thêm giấy ăn hay hỏi vị trí nhà vệ sinh cũng được hướng dẫn tận tình. Đáng chú ý, khi trời mưa, nhân viên còn cầm ô ra che cho khách - một hành động nhỏ nhưng tạo thiện cảm trong trải nghiệm thực tế.

Trải nghiệm thức uống vẫn chưa thật sự “đã”

Khi hỏi nhân viên về những món mới gần đây, mình được giới thiệu trà sữa Ô long Tứ Quý thuộc bộ sưu tập mới Nho Mẫu Đơn. Mình gọi size L, giảm 50% đường, giá 75.000 đồng. Để dễ hình dung, mức này ngang hoặc nhỉnh hơn một ly size lớn tại các chuỗi cà phê quốc tế ngay cùng khu vực, và cao hơn khá nhiều so với mặt bằng trà sữa phổ thông.

Team gọi cốc trà sữa Ô long Tứ Quý thuộc bộ sưu tập mới Nho Mẫu Đơn với giá 75.000 đồng

Cảm nhận ban đầu là vị trà khá thanh, dễ uống, không quá chát hay đậm, trong khi vị sữa cũng không quá ngọt và béo. Tuy nhiên, chính vì vị khá nhẹ nên nếu uống lâu, đồ uống dễ trở nên nhạt hơn, đặc biệt khi đá tan.

Mình vừa làm việc vừa uống trong khoảng 2 tiếng nên càng về sau, cốc trà càng mất đi độ đậm vị ban đầu. Với khẩu vị cá nhân, phần cốt trà hơi nhẹ nên tổng thể chưa tạo được ấn tượng quá mạnh.

Phần thạch nho cũng không quá nhiều và cũng không có vị nho. Trong cả cốc, mình chỉ hút được khoảng 3 miếng thạch nhỏ trước khi gần như không còn topping.

Vị trà khá thanh, dễ uống, không quá chát hay đậm, trong khi vị sữa cũng không quá ngọt và béo. Tuy nhiên, chính vì vị khá nhẹ nên nếu uống lâu, đồ uống dễ trở nên nhạt hơn, đặc biệt khi đá tan.

Dù vậy, nếu xét tổng thể, trải nghiệm tại Phúc Long Hoàn Kiếm vẫn khá dễ chịu. Không gian rộng, có nhiều góc ngồi đẹp, vị trí ngay sát Hồ Gươm và đặc biệt là sự nhiệt tình của nhân viên khiến chuyến ghé quán trở nên đáng giá.

Ngồi bên bờ hồ, nhìn những hàng cây lay động trong gió, dòng người thong thả đi qua, nhâm nhi một cốc trà và tranh thủ làm việc vài tiếng - đôi khi đó mới là thứ khiến một cửa hàng trở nên đáng nhớ. Với riêng Phúc Long Hoàn Kiếm, trải nghiệm ấy có lẽ sẽ càng thú vị hơn khi Hà Nội bước vào những ngày thu.

Ảnh: Phúc Long

Lưu ý là trong lần ghé này, mình chỉ thử duy nhất một món nên nhận xét dưới đây mang tính cá nhân, chưa đại diện cho toàn bộ menu của cửa hàng. Nhìn chung, đây là chỗ hợp với người muốn ngồi lâu, mang laptop ra làm việc vài tiếng hoặc hẹn nhóm bạn trò chuyện, hơn là ghé nhanh mua mang đi. Nếu ưu tiên đồ uống đậm vị và nhiều topping, có thể bạn sẽ thấy chưa thoả mãn.

Thông tin tham khảo:

- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00

- Địa chỉ: 87 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, bên trong tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Đây là khu vực hạn chế dừng đỗ và đi bộ vào cuối tuần, nên nếu đi xe máy hoặc ô tô, bạn nên tính trước phương án gửi xe quanh Tràng Tiền hoặc đi bộ từ các tuyến phố lân cận.