Subeo hiếm hoi xuất hiện, khoảnh khắc được Đàm Thu Trang chụp lén gây chú ý

Ra ngoài là doanh nhân giàu có, nhưng khi trở về nhà, Cường Đô La lại đúng chuẩn một ông bố bỉm sữa. Trang cá nhân của nam doanh nhân thường xuyên ngập tràn những khoảnh khắc đời thường bên hai con Sutin và Suchin. Thế nhưng, cậu cả Subeo lại hiếm khi xuất hiện. Ở tuổi 16, con trai Cường Đô La đã có cuộc sống khá kín tiếng và nam doanh nhân từng tiết lộ mỗi khi đăng ảnh con trai đều phải nhận được sự cho phép của cậu bé.

Tối 29/8, hòa chung không khí kỳ nghỉ lễ, Cường Đô La bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đời thường bên các con tại biệt thự. Lần này, không chỉ Sutin và Suchin mà Subeo cũng góp mặt trong khung hình gia đình. Đáng chú ý, nam doanh nhân còn tiết lộ Đàm Thu Trang chính là "phó nháy" ghi lại những khoảnh khắc này. Qua loạt ảnh do mẹ kế chụp, Subeo gây chú ý với vẻ ngoài ngày càng ra dáng anh cả. Cậu nhẹ nhàng chơi đùa, tương tác cùng hai em nhỏ, trong khi Sutin và Suchin cũng tỏ ra vô cùng thân thiết, liên tục quấn quýt và thích chơi cùng anh trai.

Subeo nhẹ nhàng chơi lắp ráp cùng 2 em nhỏ bên trong biệt thự của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Khoảnh khắc dễ thương này được Đàm Thu Trang đích thân ghi lại

Ở một khoảnh khắc khác, Cường Đô La nở nụ cười hạnh phúc bên cả ba người con. Không cần những hình ảnh cầu kỳ, loạt khoảnh khắc đời thường trong biệt thự vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, sự xuất hiện hiếm hoi của Subeo bên hai em càng khiến loạt ảnh nhận được nhiều sự chú ý. Sau thời gian dài khá kín tiếng, cậu cả nhà Cường Đô La nay đã ở tuổi 16 và ngày càng trưởng thành. Dù không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, mỗi lần góp mặt cùng gia đình, Subeo đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi hình ảnh chững chạc và tình cảm dành cho các em.

Subeo ngày càng trưởng thành, sở hữu vẻ ngoài như "tổng tài tương lai"

Cuộc sống hiện tại của Subeo

Sau khi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chia tay rồi lần lượt có gia đình riêng, Subeo vẫn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ cả hai phía. Không chỉ được Đàm Thu Trang yêu thương, chăm sóc như con trong nhà, cậu bé còn có mối quan hệ thân thiết với bố dượng Kim Lý và xem anh như một người bạn đồng hành trong cuộc sống.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ về con trai: "Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng". Theo nữ ca sĩ, may mắn của cô là có Kim Lý đồng hành và trò chuyện cùng Subeo. Cậu bé được học tập trong môi trường nước ngoài nên có nhiều điểm phù hợp để chia sẻ với bố dượng.

Hồ Ngọc Hà từng cho rằng những chuyện xảy ra trong cuộc sống nên được nhìn nhận theo hướng tích cực. Với cô, việc gặp Kim Lý - một người nước ngoài có nhiều điểm phù hợp để trò chuyện cùng con - là điều may mắn. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô và Cường Đô La khó có thể trò chuyện với Subeo theo cách Kim Lý làm được. Ở độ tuổi 16, các bạn trẻ thường muốn có không gian riêng và ít muốn tham gia những hoạt động cùng gia đình.

Subeo có cuộc sống vô cùng kín tiếng so với những nhóc tỳ nổi tiếng từ nhỏ đến lớn

Dù vậy, Hồ Ngọc Hà cho biết Subeo là cậu bé có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về cách con trai trưởng thành: "Henry là người sống cực kỳ đơn giản, bé chỉ ăn mặc những gì thoải mái nhất chứ không bao giờ quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò". Với cô, đó là một trong những điều khiến bản thân cảm thấy thành công trong hành trình nuôi dạy con.

Hồ Ngọc Hà không đặt nặng việc Subeo phải trở thành một cậu bé xuất chúng hay làm những điều quá lớn lao. Điều cô trân trọng ở con trai là sự tình cảm, biết yêu thương các em, ngoan ngoãn và biết lắng nghe, nhưng đồng thời vẫn có chính kiến riêng.

Về phía Đàm Thu Trang, ngoài việc chăm sóc Suchin và Sutin, cô nhiều lần ghi điểm bởi mối quan hệ gần gũi với Subeo. Cậu cả thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình và dành nhiều thời gian bên các em. Đàm Thu Trang từng chia sẻ cô không can thiệp vào cách Cường Đô La dạy con. Dù luôn yêu thương và chăm sóc Subeo, cựu người mẫu cũng giữ sự rạch ròi trong vai trò của mình. Cô từng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Subeo còn từng được cho làm việc tập sự tại công ty của bố

Ảnh: FBNV