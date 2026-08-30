Nam diễn viên 44 tuổi vừa qua đời đột ngột trong tối 29/8 vì nhồi máu cơ tim

Tối 29/8, tờ Stardailynews đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Yong Joo (phim Hoàng Cung) vừa qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả của làn sóng Hallyu. Được biết, nam nghệ sĩ mắc căn bệnh cơ tim phì đại trong những năm qua. Tới nay, tình trạng bệnh của anh trở nặng dẫn đến cơn đau tim.

Lễ viếng nam diễn viên họ Lee được tổ chức tại phòng số 5 của Nhà tang lễ bệnh viện Bundang Jesaeng. Lễ đưa tang diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 31/8 tới đây. Linh cữu cố nghệ sĩ được đưa đi an táng ở Đài hỏa táng thành phố Seongnam.

Lee Yong Joo qua đời đột ngột trong tối 29/8 vì nhồi máu cơ tim. Ảnh: IGNV

Ngay dưới bài đăng cuối cùng của Lee Yong Joo trên trang cá nhân, 1 người bạn thân đã đăng bài tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ: “Tôi xin thông báo rằng người bạn thân thiết với tôi - nam diễn viên Lee Yong Joo đã đột ngột qua đời mới đây. Tôi vẫn không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra. Tôi hy vọng mọi người sẽ gửi những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Lee Yong Joo và tới đưa tiễn anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong cho Lee Yong Joo được yên nghỉ”.

Tại làng giải trí Kbiz, nam nghệ sĩ sinh năm 1982 nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả nhờ diện mạo điển trai, chiều cao ấn tượng 1m89 cùng tính cách hiền lành, dễ mến. Nhiều đồng nghiệp từng hợp tác với tài tử Hoàng Cung đã nhận xét rằng nam diễn viên là người trầm tĩnh và khá nhút nhát.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên điển trai. Đồng thời, công chúng cũng gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố tài tử, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Cái chết đột ngột của Lee Yong Joo đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp. Ảnh: IGNV

Lee Yong Joo sinh năm 1982, xuất thân là người mẫu trước khi chính thức lấn sân sang mảng diễn xuất. Khi vừa tròn 19 tuổi, anh có vai diễn đầu tiên qua bộ phim điện ảnh mang tên Sunyoung’s Letter. Sau đó, nam nghệ sĩ không ngừng tạo được dấu ấn cho riêng mình ở hàng loạt tác phẩm điện ảnh - truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới vai diễn bạn thân của nam chính ở bộ phim kinh điển Hoàng Cung (2006). Ngoài ra, Lee Yong Joo còn khẳng định tên tuổi nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng ở các bộ phim bao gồm Blue Tower, Let’s Eat, New Recruit, Bạn Trai Tôi Nhóm Máu B.

Trong những năm qua, sự nghiệp của Lee Yong Joo trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có thời điểm trong thời gian dài, anh không nhận được vai diễn mới. Còn nhớ hồi tháng 3/2020, nam diễn viên họ Lee xuất hiện trên kênh YouTube của Baek Bong Ki và gây xôn xao khi tiết lộ chuyện anh đang làm việc tại 1 công ty du lịch vào thời điểm đó. Tuy nhiên sau đó, vào tháng 1/2021, trong lần làm khách mời trên kênh YouTube Tower TV của Choi Jong Hoon, Lee Yong Joo lại cho biết công ty du lịch nơi anh làm việc đã không thể trụ vững qua thời kỳ đại dịch COVID-19 và phải đóng cửa. Đến năm 2022, anh trở lại màn ảnh qua bộ phim truyền hình New Recruit nhưng kể từ sau tác phẩm này, nam nghệ sĩ lại tiếp tục không nhận được thêm lời mời đóng phim mới. Tới tháng 2 năm nay, Lee Yong Joo xác nhận đang điều hành 1 công ty du lịch ở gần chợ Moran, Seongnam.