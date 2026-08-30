Việt Nam sẽ có nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới: 1.000 chỗ ngồi, do Vingroup xây dựng

Theo công bố của Tập đoàn Vingroup, đại đô thị biển Hạ Long Xanh có quy mô hơn 6.200 ha, được phát triển với hệ sinh thái sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp. Trong số các tiện ích, đáng chú ý nhất là VinWonders rộng 81 ha, nơi Vingroup giới thiệu sẽ có Thủy cung lớn nhất thế giới.

Không chỉ dừng ở một thủy cung để tham quan, các thông tin quy hoạch chi tiết về tổ hợp cho thấy bên trong không gian này còn được quy hoạch một hạng mục đặc biệt: nhà hàng kính dưới nước sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi. Đây được định vị là nhà hàng dưới nước có quy mô lớn nhất thế giới nếu được hoàn thiện theo kế hoạch.

"Cung điện Atlantis" giữa hàng trăm triệu lít nước

Theo các thông tin được công bố về VinWonders Hạ Long, khu công viên thủy cung dự kiến rộng khoảng 27 ha, được chia thành nhiều khu vực. Trong đó, nổi bật là thủy cung nước mặn với chủ đề "Thành phố Atlantis huyền thoại", và khu tái hiện hệ sinh thái nước ngọt lấy cảm hứng từ "Rừng rậm Amazon". Tổng dung tích nước của tổ hợp được giới thiệu lên tới hơn 450 triệu lít.

Chính giữa thế giới đại dương thu nhỏ ấy là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ. Thay vì chỉ bố trí một cửa sổ quan sát như nhiều mô hình nhà hàng dưới biển hiện nay, ý tưởng được mô tả theo hướng tạo ra một không gian quy mô lớn bao quanh bởi hệ kính trong suốt, khiến thực khách có cảm giác đang dùng bữa trong một "Cung điện Atlantis" giữa lòng đại dương.

Qua những mảng kính lớn, không gian ẩm thực được định hướng kết nối trực tiếp với cảnh quan thủy sinh bên ngoài: những đàn cá di chuyển quanh khu vực ăn uống, hệ sinh thái san hô và ánh sáng dưới nước tạo thành phông nền chuyển cảnh liên tục.

Điểm khác biệt vì thế không đơn thuần nằm ở việc "ăn dưới nước". Nhà hàng được đặt trong một thủy cung có quy mô hàng trăm triệu lít nước, biến cả hệ sinh thái xung quanh trở thành một phần của trải nghiệm ẩm thực.

Từ trải nghiệm ẩm thực trở thành trải nghiệm giải trí

Ý tưởng đáng chú ý nhất của nhà hàng kính dưới nước không nằm riêng ở kiến trúc mà ở cách công trình có thể thay đổi khái niệm về một điểm đến ẩm thực. Tại những nhà hàng dưới biển nổi tiếng hiện nay, số lượng bàn thường rất hạn chế. Đây là một phần nguyên nhân khiến trải nghiệm mang tính độc quyền do công suất phục vụ mỗi ngày không lớn.

Nhà hàng hơn 1.000 chỗ ở Hạ Long Xanh lại hướng tới một mô hình hoàn toàn khác. Khi kết hợp quy mô lớn với hệ sinh thái thủy cung, ánh sáng, sinh vật biển và kiến trúc kính, một bữa ăn có thể được tổ chức gần với trải nghiệm của một show giải trí hoặc một điểm tham quan hơn là nhà hàng truyền thống.

Thực khách vừa dùng bữa vừa quan sát thế giới dưới nước chuyển động ở nhiều hướng. Những đàn cá trở thành "phông nền sống", trong khi các lớp kính tạo cảm giác ranh giới giữa phòng ăn và đại dương gần như được xóa bỏ. Đây cũng là lý do hình ảnh "Cung điện Atlantis" được sử dụng để mô tả ý tưởng của công trình.

Tham vọng tạo thêm một biểu tượng du lịch cho Hạ Long

Lợi thế lớn nhất của Quảng Ninh hiện nay vẫn là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu phát triển thêm các sản phẩm du lịch chất lượng cao để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu thay vì chỉ phụ thuộc vào tham quan di sản. Đây cũng là định hướng được tỉnh nhấn mạnh trong chiến lược phát triển các sản phẩm mới trên vịnh.

Trong tương lai khi một nhà hàng hơn 1.000 chỗ được vận hành bên trong thủy cung 24 ha với hơn 450 triệu lít nước, trải nghiệm này không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống của cư dân hay khách lưu trú tại dự án. Nó có khả năng trở thành một sản phẩm du lịch riêng độc đáo tầm cỡ quốc tế, đủ để khách đến Hạ Long dành thêm thời gian chỉ để trải nghiệm.

Khi đó, mỗi du khách không chỉ là người sử dụng dịch vụ mà còn trở thành một kênh quảng bá điểm đến. Giá trị truyền thông có thể vượt ra khỏi bản thân nhà hàng, ghi dấu ấn hình ảnh Hạ Long – Quảng Ninh – Việt Nam sâu đậm với thế giới.

Đại đô thị Hạ Long Xanh của Vingroup cũng như nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới chính là mắt xích giúp Hạ Long trở thành điểm đến quốc tế hoàn chỉnh: có di sản để khám phá, có resort để nghỉ dưỡng, có công viên để vui chơi, có show để giải trí và có những trải nghiệm ẩm thực đủ khác biệt để trở thành lý do cho một chuyến đi.