Bức tâm thư đau xé lòng của vợ Duy Mạnh

Trước giờ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh lên đường sang Mỹ phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối, bà xã Nguyễn Quỳnh Anh vừa qua đã đăng tải những dòng tâm sự đầy xúc động trên trang cá nhân. Trong hành trình của Duy Mạnh đi chữa trị, sẽ có sự đồng hành của vợ.

Do chấn thương dai dẳng chưa hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh đã không thể góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Hà Nội FC tại V.League 2026/27, đồng thời phải rút lui khỏi đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Dự kiến, ca phẫu thuật tại Mỹ sẽ đòi hỏi ít nhất 6 tháng hồi phục, và toàn bộ quá trình điều trị, dưỡng thương đến khi trở lại sân cỏ có thể kéo dài tới một năm. Đây là thử thách không nhỏ đối với cầu thủ sinh năm 1996, nhất là khi anh từng trải qua ca mổ đầu gối nghiêm trọng vào năm 2020.

Đứng trước chặng đường đầy thử thách phía trước, Quỳnh Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những người đã luôn dõi theo và hỗ trợ gia đình. Cô trải lòng: "Để có thể đến được ngày hôm nay, gia đình mình đã nhận được rất nhiều yêu thương, đồng hành và giúp đỡ từ những người mà mình sẽ luôn kính trọng và biết ơn".

Duy Mạnh lên đường sang Mỹ phẫu thuật chấn thương (Ảnh: FBNV)

Thấu hiểu những hi sinh của chồng suốt thời gian qua, bà xã của trung vệ Hà Nội FC chia sẻ thêm: "Chồng mình, Duy Mạnh đã luôn cố gắng và nỗ lực hết mình. Anh đã đánh đổi rất nhiều, đi qua không ít khó khăn để được sống với đam mê, được khoác lên mình màu áo ĐTQG và CLB mà anh luôn tự hào. Và chấn thương này khiến anh phải tạm dừng lại một chút, có lẽ đây cũng là lúc để anh chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho một hành trình mới phía trước, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn nhiều lần".

Bước sang tuổi 30, đứng trước những biến cố dồn dập, Quỳnh Anh lựa chọn thái độ bình tâm để làm chỗ dựa vững chắc cho chồng. Cô khẳng định niềm tin vào sự kiên cường của Duy Mạnh cũng như đội ngũ y tế: "Ở tuổi 30, khi mọi chuyện cứ liên tục xảy đến, mình chọn cách đón nhận thật nhẹ nhàng, đối mặt, giải quyết và tiếp tục sống thật tích cực. Mình biết phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng mình tin vào sự cố gắng của Duy Mạnh, tin vào những người bác sĩ, đội ngũ y tế đồng hành cùng anh và hơn hết, tin rằng những nỗ lực chân thành rồi sẽ có ngày được đền đáp. Phía trước là một hành trình mới. Có những điều chưa biết, có những thử thách chưa từng trải qua, nhưng chúng mình sẽ cùng nhau bước qua, từng chút một".

Quỳnh Anh đi cùng để hỗ trợ chồng (Ảnh: Sport5)

Trước khi cùng sang Mỹ, Quỳnh Anh gửi lời tạm biệt đầy lưu luyến tới gia đình và hai con nhỏ (bé Ú và Cony). Cô nhắn gửi lời hẹn ngày tái ngộ đầy tin tưởng: "Chúng mình sẽ trở về Việt Nam với những ước mơ mới, những mục tiêu mới và một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tạm biệt Việt Nam, tạm xa 2 con yêu Ú và Cony, tạm xa gia đình thương yêu, hẹn ngày trở về Việt Nam với những điều tốt lành".

Thực tế, chấn thương đầu gối của Duy Mạnh đã tái phát từ trước đợt hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách tập huấn tại Hàn Quốc và thể hiện tinh thần vô cùng chuyên nghiệp trong quá trình hồi phục, thể trạng của anh vẫn không bảo đảm để ra sân thi đấu. Ban huấn luyện sau đó đã quyết định trả anh về CLB để tiếp tục lộ trình điều trị chuyên sâu.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Duy Mạnh phải đối mặt với một ca phẫu thuật đầu gối nghiêm trọng, sau lần mổ dây chằng tại Singapore vào năm 2020. Dù từng vượt qua khó khăn để trở lại mạnh mẽ và sắm vai đội trưởng đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, đợt nghỉ thi đấu dài hạn lần này tiếp tục thử thách bản lĩnh của trung vệ 30 tuổi trên chặng đường sự nghiệp phía trước.