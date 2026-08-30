Không phải Sa Pa, đây là nơi mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình chỉ hơn 20 độ C: Nằm trên độ cao 700m, tương lai có thể có khu du lịch rộng tới 1800ha

Nhắc đến những điểm tránh nóng nổi tiếng tại Việt Nam, nhiều người thường nghĩ tới Sa Pa, Đà Lạt hay Măng Đen. Thế nhưng, tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai hiện nay cũng có một cao nguyên nằm cách mặt nước biển hơn 700 m, sở hữu khí hậu khác biệt rõ rệt so với vùng đồng bằng duyên hải bên dưới.

Đó là Cao nguyên La Vuông, hiện thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa danh này nằm tại khu vực Hoài Nhơn, Bình Định.

Ảnh Crytal Bay

Cao hơn 700 m, nhiệt độ trung bình khoảng 20-24 độ C

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, La Vuông nằm ở độ cao khoảng 700 m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, thích hợp phát triển du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm núi rừng. Trong một chuyến khảo sát vào tháng 6, cơ quan này ghi nhận khi khu vực dưới chân núi đang nắng nóng, nhiệt độ trên cao nguyên chỉ khoảng 25 độ C.

Một bài viết của VTC News cũng cho biết, nhiệt độ trung bình được ghi nhận dao động khoảng 20-24 độ C. Nhờ vậy, dù nằm giữa dải đất miền Trung vốn có những thời điểm nắng nóng gay gắt, không khí tại đây vẫn tương đối mát mẻ, trong lành và nhiều gió.

Sự thay đổi của thời tiết trong ngày cũng tạo nên nét riêng cho La Vuông. Buổi sáng, các triền đồi có thể chìm trong sương và mây; trưa trời sáng, nhiệt độ tăng; đến chiều không khí dịu xuống rồi lạnh hơn về đêm. Chính đặc điểm này khiến nơi đây thường được ví như có “bốn mùa trong một ngày” hay một “Đà Lạt thu nhỏ”.

Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân - UBND Hoài Nhơn

Cảnh quan của La Vuông hiện vẫn mang nhiều nét nguyên sơ với những dải đồi nối tiếp, đồng cỏ rộng, rừng tự nhiên, hồ nước và các con suối. Từ khu vực cao nguyên, du khách có thể phóng tầm mắt xuống vùng đồng bằng và xa hơn về phía biển. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá thiên nhiên và khí hậu mát lạnh chính là những yếu tố tạo sức hút cho điểm đến này.

Đến La Vuông, du khách có thể trải nghiệm gì?

Khác với những khu nghỉ dưỡng đã phát triển dày đặc dịch vụ, sức hấp dẫn hiện tại của La Vuông chủ yếu đến từ trải nghiệm thiên nhiên.

Cắm trại, đi bộ đường dài, trekking, ngắm cảnh và khám phá núi rừng là những hoạt động được nhiều du khách lựa chọn. Đặc biệt, vào dịp Quốc khánh năm nay, địa phương tiếp tục tổ chức Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng 2026” từ ngày 28/8 đến 2/9 tại thung lũng Cầu Lầy và Cao nguyên La Vuông. Sự kiện có chuỗi hoạt động gắn với thiên nhiên, vận động ngoài trời, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng.

Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng 2026” đang được tổ chức tại đây (Ảnh Báo Gia Lai)

Với những người thích nghỉ chậm, buổi sáng sớm và chiều muộn là thời điểm phù hợp để ngắm mây, bình minh hoặc hoàng hôn giữa không gian cao nguyên. Tuy nhiên, La Vuông vẫn là khu vực có nhiều địa hình tự nhiên. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng lưu ý cung đường lên cao nguyên có những đoạn khó đi; du khách nên xem thời tiết, chuẩn bị phương tiện, vật dụng cần thiết và có người thạo đường đồng hành khi khám phá những khu vực khó tiếp cận.

Cùng với lượng khách tăng lên, bảo vệ môi trường cũng trở thành vấn đề được địa phương chú ý. Tháng 3/2026, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức thu gom chai nhựa, túi nilon, hộp xốp và rác còn lại sau các hoạt động tham quan, cắm trại tại La Vuông.

Cắm trại tự túc là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích khi tới cao nguyên La Vuông (Ảnh Báo Gia Lai)

Nghiên cứu quy hoạch khu du lịch mới

Không chỉ sở hữu lợi thế về cảnh quan và khí hậu, La Vuông còn được định hướng trở thành một điểm đến du lịch lớn của khu vực. Năm 2024, phương án “La Vuông Glamping - Thế giới sắc màu trên cao nguyên xanh” giành giải nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định thời điểm đó, phương án định hướng phát triển khu vực thành quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, giải trí dựa vào thiên nhiên và văn hóa, với vùng lõi khoảng 500 ha. Ba khu chính gồm điểm dừng chân La Vuông - Trường Lũy khoảng 11,5 ha; khu du lịch thảo nguyên xanh La Vuông khoảng 146 ha và khu trải nghiệm thiên nhiên rừng Núi Chúa khoảng 320 ha.

Đáng chú ý, sau cuộc thi, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện phương án và mở rộng phạm vi nghiên cứu ý tưởng quy hoạch lên khoảng 1.800 ha. Ngoài vùng lõi, phạm vi nghiên cứu còn có khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí, sân golf quốc tế hồ Cẩn Hậu - Suối Vàng khoảng 250 ha; khu phát triển điện gió La Vuông khoảng 450 ha và khu rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Cẩn Hậu khoảng 620 ha.

Phối cảnh phương án “La Vuông Glamping - Thế giới sắc màu trên cao nguyên xanh” giành giải nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông (Ảnh Báo Xây Dựng)

Như vậy, con số 1.800 ha là phạm vi nghiên cứu quy hoạch mở rộng, không đồng nghĩa toàn bộ diện tích này đã trở thành một khu du lịch được xây dựng.

Định hướng phát triển La Vuông vẫn tiếp tục được quan tâm trong năm 2026. Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra thực tế dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại Cao nguyên La Vuông và yêu cầu các dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu phương án triển khai phù hợp, đồng bộ với quy hoạch địa phương.

Từ một cao nguyên còn tương đối ít người biết tới, La Vuông đang dần được đánh thức bằng du lịch trải nghiệm và những định hướng phát triển dài hạn. Trước khi các dự án lớn được cụ thể hóa, khí hậu mát mẻ, đồng cỏ, núi rừng và vẻ nguyên sơ vẫn là những “tài sản” đáng giá nhất của vùng cao nguyên hơn 700 m này.



