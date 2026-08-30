Lời khuyên cho người muốn mua ô tô lần đầu

Đừng lấy giá xe làm giới hạn ngân sách

Một chiếc xe niêm yết 600 triệu không có nghĩa bạn chỉ cần chuẩn bị 600 triệu.

Ngoài giá xe, người mua còn có thể phải tính các khoản như lệ phí trước bạ, phí đăng ký, bảo hiểm, phí cấp biển số và những chi phí liên quan khác. Nếu mua xe trả góp, còn có khoản lãi vay và các chi phí đi kèm khoản vay.

Vì vậy, trước khi đi xem xe, hãy xác định tổng số tiền mình có thể bỏ ra, thay vì chỉ đặt một mức như “mình mua xe khoảng 600 triệu”. Điều này cũng giúp tránh tình huống ban đầu định mua một chiếc 600 triệu, sau đó vì thêm một chút cho bản cao hơn, thêm option, phụ kiện... mà ngân sách thực tế cứ tăng dần.

Mua được xe chưa có nghĩa là nuôi được xe

Đây mới là khoản người mua lần đầu dễ bỏ sót.

Mỗi tháng, chiếc xe có thể kéo theo tiền xăng hoặc sạc điện, gửi xe, phí cầu đường, rửa xe... Ngoài ra còn có những khoản không xuất hiện đều đặn hàng tháng như bảo dưỡng, thay lốp, thay ắc quy, sửa chữa khi xe có vấn đề.

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Nếu ở thành phố và phải gửi xe thường xuyên, tiền gửi xe cũng có thể trở thành một khoản đáng kể. Chẳng hạn, nếu mỗi ngày đi làm bằng ô tô và phải trả tiền gửi xe ở cả nhà lẫn công ty, riêng khoản này đã cần được đưa vào ngân sách trước khi quyết định mua.

Đừng chỉ hỏi “mỗi tháng trả góp bao nhiêu?”, hãy hỏi “mỗi tháng chiếc xe này thực sự tốn bao nhiêu?”

Nếu mua trả góp, đừng chỉ nhìn số tiền trả mỗi tháng

Một chiếc xe 600 triệu có thể trông khá vừa túi nếu khoản trả hàng tháng chỉ vài triệu đồng. Nhưng con số cần quan tâm là tổng số tiền bạn phải trả cho khoản vay, bao gồm cả tiền gốc và lãi trong suốt thời gian vay.

Thời gian vay càng dài, số tiền phải trả mỗi tháng có thể nhẹ hơn nhưng tổng tiền lãi có thể cao hơn. Ngược lại, khoản trả hàng tháng lớn hơn có thể giúp giảm thời gian vay và tiền lãi, nhưng lại tạo áp lực lên dòng tiền.

Vì vậy, khi xem phương án trả góp, hãy nhìn cả số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, số tiền trả hàng tháng và tổng số tiền phải trả, thay vì chỉ nhìn con số “mỗi tháng trả bao nhiêu”.

Đừng dùng hết tiền tiết kiệm để mua xe

Đây là lời khuyên quan trọng nhất với người mua xe lần đầu.

Nếu có 700 triệu trong tài khoản và chiếc xe bạn thích có giá khoảng 650 triệu, điều đó không có nghĩa bạn nên dùng gần hết số tiền để mua xe. Sau khi mua, bạn vẫn cần tiền cho những việc khác: sinh hoạt, các khoản chi bất ngờ, gia đình hoặc những kế hoạch đã có từ trước.

Một chiếc ô tô là tài sản có giá trị lớn nhưng cũng là tài sản cần thêm tiền để sử dụng. Vì vậy, đừng để việc mua xe khiến tài khoản của bạn gần như về 0.

Nếu phải dùng hết tiền tiết kiệm hoặc vay thêm quá nhiều chỉ để sở hữu chiếc xe, có thể vấn đề không nằm ở việc chọn sai xe mà là thời điểm mua xe chưa phù hợp.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Chiếc xe phù hợp không nhất thiết là chiếc xe đắt nhất bạn mua được

Đây là chỗ người mua rất dễ tự thuyết phục mình.

“Thêm 50 triệu có bản tốt hơn”, “thêm một chút có xe rộng hơn”, “thêm nữa có nhiều tính năng hơn” - mỗi khoản riêng lẻ đều có vẻ hợp lý. Nhưng cộng lại, chiếc xe ban đầu dự định mua 600 triệu có thể nhanh chóng thành 700-800 triệu.

Hãy quay lại nhu cầu thực tế.

Nếu chủ yếu đi làm trong thành phố, đi một mình hoặc gia đình nhỏ, nhu cầu có thể rất khác một người thường xuyên chở nhiều người, đi đường dài hoặc cần một chiếc xe phục vụ công việc. Mua chiếc xe phù hợp với cách mình sống thường quan trọng hơn việc mua chiếc xe đắt nhất trong khả năng.

Một cách đơn giản để tự kiểm tra

Trước khi ký hợp đồng, thử làm một phép tính rất đơn giản:

Tiền trả xe mỗi tháng + xăng/sạc + gửi xe + bảo hiểm + bảo dưỡng + các chi phí khác = chi phí thực tế cho chiếc xe mỗi tháng.

Sau đó đặt con số này cạnh thu nhập và những khoản chi cố định của gia đình.

Nếu sau khi trả tiền cho chiếc xe, bạn vẫn có thể duy trì sinh hoạt bình thường, tiếp tục tiết kiệm và còn một khoản dự phòng cho những chuyện bất ngờ, đó mới là tín hiệu tốt.

Còn nếu để mua được xe, mỗi tháng phải cắt gần hết khoản tiết kiệm, dùng toàn bộ tiền nhàn rỗi hoặc liên tục lo lắng về kỳ trả nợ tiếp theo, có thể chiếc xe đó đang vượt quá khả năng tài chính của bạn, dù ngân hàng vẫn đồng ý cho vay.

Mua ô tô lần đầu không chỉ là quyết định “mình có đủ tiền mua chiếc xe này không?”. Một câu hỏi thực tế hơn là: “Sau khi mua chiếc xe này, cuộc sống tài chính của mình có còn thoải mái không?”

Nếu câu trả lời là có, lúc đó hãy bắt đầu chọn xe.