Vợ cũ Bằng Kiều: "Bác sĩ đã nói vậy là xong. Tôi đã hết hi vọng rồi, buồn lắm"

Vừa qua, tại một livestream, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về một biến cố trong đời mình.

Cô nói: "Tôi từng trải qua một biến cố, có thể nói là một kiếp nạn. Lúc đó, tôi bị một vấn đề ở dây thanh quản, gọi là bị một khối u ở dây thanh đới, phải đi mổ.

Tôi bị mất giọng hoàn toàn, cứ đi phẫu thuật lên xuống. Tôi mất tiếng đến 3 năm trời, không thể hát được. Bác sĩ còn xin lỗi và nói thẳng rằng tôi sẽ không bao giờ hát lại được nữa đâu. Bác sĩ đã nói vậy là xong. Tôi đã hết hi vọng rồi, buồn lắm.

Nhưng may mắn thay, tôi có gia đình hội nghệ sĩ tâm linh (một nhóm nghệ sĩ sống tại hải ngoại gắn bó hỗ trợ nhau trong cuộc sống) để nương tựa, đến mỗi tuần để chia sẻ, tu tập, tập luyện, vui chơi. Thế là tôi quên đi nỗi nhớ sân khấu của mình, không bị buồn phiền nữa.

Tôi cứ dấn thân lo cho hội nghệ sĩ tâm linh, đi kinh doanh buôn bán, lo cho các con. Ai ngờ đâu sau 3 năm, tôi lấy lại được giọng và đi hát trở lại được. Tới giờ này thì tôi lại được các bầu show ưu ái mời đi show nhiều, mời đi khắp các tiểu bang và có lần thì mời sang châu Âu diễn. Tôi đi hát rần rần trở lại".

MC Khánh Hoàng tiết lộ thêm: "Chị Trizzie Phương Trinh không chỉ đi hát trong cộng đồng người Việt mà còn hát cho cả người nước ngoài, quốc tế nghe nữa vì chị ấy hát nhạc ngoại rất hay".

Sau khi ly hôn Bằng Kiều năm 2013, ca sĩ Trizzie Phương Trinh trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 3 con trai chung. Ở tuổi U60, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động và phong cách quyến rũ.

Nữ ca sĩ hoạt động kinh doanh mát tay khi làm chủ thương hiệu bánh mì và tiệm cơm ở Mỹ. Bên cạnh kinh doanh, cô tích cực tham gia các hoạt động giải trí hải ngoại, hướng dẫn thiền rèn luyện sức khỏe và lan tỏa năng lượng tích cực.

Cô nổi tiếng với cách ứng xử văn minh khi giữ quan hệ bạn bè thân thiết với Bằng Kiều để cùng chăm sóc con cái. Trizzie Phương Trinh cũng duy trì mối quan hệ rất hòa thuận, thân thiết với người vợ mới cùng con riêng của Bằng Kiều. Dành phần lớn thời gian cho công việc và nuôi dạy các con trưởng thành, cô vẫn mở lòng và mong muốn đón nhận một tình yêu chân thành trong tương lai.