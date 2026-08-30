Ảnh cận mặt của nữ tỷ phú quyền lực nhất bóng đá Thái Lan - Madam Pang - ở tuổi 60 gây sốc

Mới đây, nữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang - chia sẻ một bức ảnh cận mặt trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong khung hình, nữ doanh nhân để mái tóc nâu sẫm buông nhẹ phía sau, trang điểm tự nhiên với lớp nền trong trẻo, đôi môi hồng và ánh mắt dịu dàng. Bà chống tay lên má, hướng ánh nhìn về phía trước, để lộ làn da khá mịn cùng những đường nét thanh tú.

Điểm nhấn trong diện mạo của Madam Pang là đôi bông tai dáng dài đính đá lấp lánh cùng chiếc nhẫn có điểm đá xanh trên tay. Cách lựa chọn trang sức tinh tế giúp tổng thể gương mặt thêm sang trọng mà không tạo cảm giác cầu kỳ.

Bức ảnh đặc biệt gây chú ý bởi Madam Pang năm nay đã bước sang tuổi 60. Nhưng với bức hình mới nhất, nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo trẻ đẹp hơn tuổi thật của nữ chủ tịch bóng đá Thái Lan. Chỉ sau ít giờ đăng tải, tấm hình đã nhận hơn 20.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Trong đó nhiều người tỏ ra khá sốc trước visual không tuổi của Madam Pang, có người cảm thấy khó tin vì nhan sắc trẻ trung ngỡ ngàng của nữ tỷ phú, một số khác liên tục bà hỏi về bí quyết giữ gìn vẻ ngoài tươi tắn, làn da căng bóng tuổi 60.

Visual trẻ đẹp của Madam Pang khiến nhiều người cảm thấy khó tin vì bà đã 60 tuổi (Ảnh: FBNV)

Tuổi 60 chuộng vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính

Không chỉ gây ấn tượng với ảnh cận mặt, Madam Pang còn thường xuyên khiến người hâm mộ chú ý qua phong cách thời trang trẻ trung. Trong bức ảnh khác, bà diện chiếc váy trắng có phom dáng xòe nhẹ, phần thân trên được thiết kế kín đáo và trang trí bằng những họa tiết xanh nhạt. Đôi giày cao gót màu xanh nhạt cùng tông với các chi tiết trên váy và đôi khuyên tai giúp bộ trang phục trở nên hài hòa. Ở tuổi 60, bà không chạy theo những thiết kế quá cầu kỳ mà ưu tiên vẻ thanh lịch, nữ tính và phù hợp với vóc dáng.

Phong cách này cũng xuất hiện xuyên suốt những lần Madam Pang xuất hiện trước công chúng. Bà thường lựa chọn các thiết kế có màu sắc tươi sáng, kiểu dáng gọn gàng, kết hợp cùng trang sức và phụ kiện hàng hiệu để tạo điểm nhấn. Trong mùa hè năm nay, bà từng xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ váy maxi họa tiết hoa, váy ngắn cho tới trang phục mang hơi hướng nữ sinh.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan

Madam Pang tên thật là Nualphan Lamsam, sinh ngày 21/3/1966 tại Bangkok. Bà là hậu duệ đời thứ năm của gia tộc Lamsam, một trong những gia tộc kinh doanh giàu có và có ảnh hưởng tại Thái Lan. Trong lĩnh vực kinh doanh, Madam Pang đang giữ vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Muang Thai Insurance. Bà đồng thời có nhiều hoạt động trong lĩnh vực thể thao và từng giữ chức Chủ tịch Port FC.

Đặc biệt, tháng 2/2024, Nualphan Lamsam được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) với 68/73 phiếu, tương đương 93%. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này trong lịch sử 108 năm của FAT và là nữ lãnh đạo đầu tiên đứng đầu một liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Á.

Trước khi trở thành người đứng đầu FAT, Madam Pang đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá Thái Lan. Bà từng làm trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan, đồng hành cùng đội bóng giành quyền tham dự hai kỳ World Cup nữ liên tiếp, sau đó giữ vai trò trưởng đoàn đội tuyển nam và chứng kiến Thái Lan hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung

Madam Pang từng chia sẻ rằng dù công việc bận rộn và thường xuyên phải đối mặt với áp lực, bà luôn cố gắng ngủ đủ giấc và duy trì thói quen chăm sóc da hàng ngày. Quy trình không quá phức tạp, chủ yếu gồm làm sạch da, sử dụng serum, kem dưỡng ẩm và sản phẩm chống lão hóa. Madam Pang cũng đề cao việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da thay vì nhất thiết phải sử dụng những món đồ đắt tiền.

Những hình ảnh mới cho thấy sau nhiều năm hoạt động ở cả lĩnh vực kinh doanh lẫn bóng đá, Madam Pang vẫn giữ được phong thái chỉn chu và nguồn năng lượng trẻ trung. Ở tuổi 60, bà tiếp tục là một trong những nhân vật nữ nổi bật nhất của bóng đá Thái Lan, không chỉ bởi vị trí quyền lực mà còn bởi hình ảnh thời trang và nhan sắc luôn nhận được sự quan tâm.



