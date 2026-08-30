Nghỉ lễ ngay sau chức vô địch, Thành Chung lên máy bay đưa vợ con đi nghỉ dưỡng sang chảnh, nhan sắc mẹ 2 con của bà xã hotgirl gây sốt

Sau khi cùng ĐT Việt Nam hoàn tất hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có những ngày đầu tiên trở lại với cuộc sống gia đình. Bước vào kì nghỉ lễ, vợ chồng Thành Chung - Tố Uyên cùng hai con trai đã lên máy bay đi nghỉ dưỡng, tận hưởng kì nghỉ sang chảnh.

Trong bức ảnh chụp trên máy bay, Thành Chung diện trang phục tối màu, ngồi sát bên bà xã và cùng hướng về camera. Ngô Tố Uyên ôm con trai trên tay, nở nụ cười rạng rỡ, tưới tắn. Dù chỉ để mặt mộc, mái tóc buộc gọn phía sau, mặc đồ đơn giản, nhan sắc của hotgirl Tuyên Quang Ngô Tố Uyên vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Dù đã là mẹ của hai cậu con trai, bà xã Thành Chung vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng khá thon gọn.

Gia đình Thành Chung đi nghỉ dưỡng trong kì nghỉ lễ (Ảnh: Tố Uyên)

Có thể thấy, hậu sinh con thứ hai, Ngô Tố Uyên đã nhamnh chóng lấy lại phong độ nhan sắc, thậm chí còn vóc dáng còn mặn mà và "lên hương" hơn sau khi trở thành mẹ bỉm sữa.

Ngô Tố Uyên sinh năm 2000, quê Tuyên Quang, từng được biết đến là một hotgirl tại quê nhà trước khi trở thành bà xã của trung vệ Nguyễn Thành Chung. Cô và Thành Chung công khai chuyện tình cảm từ năm 2017, kết hôn vào tháng 4/2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 9 cùng năm. Hiện cặp đôi đã có hai con trai.

Không chỉ chăm sóc gia đình, Tố Uyên cũng được biết đến với phong cách thời trang khá đa dạng. Cô từng làm công việc liên quan tới thời trang, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Từ khán đài Mỹ Đình đến chuyến đi riêng của gia đình

Chuyến nghỉ dưỡng lần này diễn ra ngay sau một hành trình đáng nhớ của Thành Chung cùng đội tuyển. Tối 26/8, ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Hyundai Cup. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Sau trận đấu, Thành Chung còn có khoảnh khắc cực tình cảm bên bà xã ngay trên sân Mỹ Đình. Tố Uyên xuống sân chúc mừng chồng, hai người trao nhau nụ hôn và chụp ảnh bên chiếc cúp vô địch. Nàng WAG diện áo đấu của ông xã, còn Thành Chung vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu.

Tố Uyên sau đó gửi lời nhắn đầy tự hào tới chồng: “Cả nhà tự hào về ba. Về với 3 cái đuôi thui.” Sau những ngày xa nhà, Thành Chung cuối cùng cũng trở về với “hậu phương” nhỏ của mình.

Ảnh: FBNV