Căn nhà 3 tầng của NS Việt Hương

Việt Hương (SN 1976) là cái tên quen thuộc với khán giả Việt sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, đồng thời kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, nữ nghệ sĩ đã tích lũy được khối tài sản đáng kể. Trong số đó, đáng chú ý là căn biệt thự tại TP.HCM. Trước khi trở về Việt Nam, vợ chồng Việt Hương có thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ. Sau đó, cả hai quyết định về nước và dọn vào căn biệt thự này, dành nhiều thời gian để hoàn thiện không gian sống theo sở thích và nhu cầu của gia đình.

Căn nhà có diện tích khoảng 1.500m², thiết kế gồm 3 tầng và 1 tầng hầm để xe, với tổng giá trị được ước tính lên đến 300 tỷ đồng, bao gồm cả nội thất. Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, sở hữu hồ bơi riêng cùng tầm nhìn đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn. Ngay từ cổng vào, sự bề thế của căn biệt thự đã gây ấn tượng với những chi tiết chạm khắc hoa văn cầu kỳ, tinh tế. Khu vực bậc thang dẫn lên nhà cũng được thiết kế chỉn chu, góp phần tạo nên vẻ sang trọng và đẳng cấp cho toàn bộ không gian.

Bên trong biệt thự mở ra một không gian rộng lớn, sang trọng với từng chi tiết và món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng. Sau khi nhận bàn giao phần nhà thô, vợ chồng Việt Hương đã dành hơn một năm để hoàn thiện và chăm chút cho tổ ấm, từ những hạng mục lớn đến từng chi tiết nhỏ. Toàn bộ nội thất như đèn pha lê, bàn ăn, giường, ghế... đều được ông xã Việt Hương lên ý tưởng, lựa chọn và đặt thi công riêng theo sở thích cũng như phong cách của hai vợ chồng. Mỗi khu vực trong nhà đều cho thấy sự đầu tư công phu, tỉ mỉ, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Đặc biệt, không gian sống còn được điểm xuyết bằng nhiều họa tiết mang dấu ấn nghệ thuật như lông vũ, phím đàn piano hay những nốt nhạc. Không chỉ đóng vai trò trang trí, các chi tiết này còn gợi nhắc đến niềm đam mê nghệ thuật của cả hai, tạo nên nét riêng cho căn biệt thự và khiến không gian sống thêm sinh động, lung linh.

Khu vực ăn uống gây ấn tượng với bộ bàn ăn dài, rộng rãi, phù hợp để gia đình quây quần cũng như thoải mái tiếp đón bạn bè, người thân mỗi khi ghé thăm. Không gian ban công và khu vực hồ bơi cũng được thiết kế thoáng đãng, chỉn chu, vừa góp phần tô điểm cho tổng thể căn biệt thự, vừa tạo nên một khoảng thư giãn, “healing” ngay tại gia. Đặc biệt, từ khu vực hồ bơi còn có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm trọn cảnh sông Sài Gòn. Có thể thấy, từng khu vực trong nhà đều được vợ chồng Việt Hương sắp xếp hài hòa, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình vừa có không gian lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn.