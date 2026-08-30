45 tuổi vẫn giữ phong độ nhan sắc, Song Hye Kyo duy trì 5 thói quen "lão hóa chậm": Phụ nữ sau 40 có thể học theo

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn gây chú ý với vóc dáng gọn gàng, làn da mịn màng và thần thái trẻ trung. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, nữ diễn viên duy trì nhiều thói quen trong ăn uống, vận động và chăm sóc cơ thể suốt nhiều năm.

Song Hye Kyo từ lâu được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối và diện mạo trẻ trung.

Đằng sau vẻ ngoài được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là yếu tố di truyền hay công việc chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp. Song Hye Kyo từng chia sẻ nhiều thói quen liên quan đến chế độ ăn uống, tập luyện và chăm sóc da mà cô duy trì trong cuộc sống hằng ngày.

1. Từng giảm cân bằng cách kiểm soát bữa tối

Một trong những phương pháp giảm cân từng được nhắc đến khi nói về Song Hye Kyo là chế độ ăn với đậu phụ.

Theo thông tin được chia sẻ, cô duy trì bữa sáng và bữa trưa tương đối bình thường, trong khi bữa tối ưu tiên những món nhẹ như salad kết hợp đậu phụ và hạn chế gia vị. Cô cũng cố gắng hoàn thành bữa tối sớm.

Đậu phụ là nguồn protein thực vật, đồng thời chứa nhiều dưỡng chất. Việc đưa thực phẩm giàu protein vào chế độ ăn có thể giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ ăn đậu phụ vào buổi tối là có thể giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Hiệu quả giảm cân phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng khẩu phần, mức độ vận động và nhiều yếu tố khác.

Một chế độ ăn quá ít năng lượng hoặc thiếu đa dạng thực phẩm trong thời gian dài cũng có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng.

2. Duy trì tập luyện nhiều năm, kết hợp yoga và các bài tập kiểm soát cơ thể

Nếu chế độ ăn giúp kiểm soát cân nặng thì vận động lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp và vóc dáng.

Song Hye Kyo được cho là duy trì thói quen tập luyện khá đều đặn, trong đó có yoga và các bài tập thuộc nhóm Pilates/thiền động hoặc kiểm soát cơ thể.

Những hình thức vận động này tập trung vào sức mạnh cơ lõi, khả năng kiểm soát cơ bắp, độ linh hoạt và tư thế. Khi được thực hiện đều đặn, chúng có thể giúp cơ thể khỏe hơn, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ duy trì vóc dáng.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng sau khi tập luyện, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và trạng thái tinh thần tốt hơn.

Đây cũng là một điểm đáng chú ý khi bước vào tuổi 40: thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân, phụ nữ nên quan tâm đến việc duy trì khối cơ và sức mạnh cơ thể.

3. Chăm sóc da đều đặn thay vì chỉ tìm kiếm một “thần dược” chống lão hóa

Bên cạnh tập luyện, Song Hye Kyo khá chú trọng việc chăm sóc da.

Cô từng chia sẻ về việc tẩy trang kỹ, làm sạch da và thoa sản phẩm dưỡng ngay sau khi rửa mặt. Nữ diễn viên cũng từng đề cập đến việc đến cơ sở da liễu để thực hiện các bước chăm sóc da chuyên nghiệp.

Điểm quan trọng không nằm ở một liệu trình cụ thể mà là tính đều đặn trong chăm sóc da.

Làm sạch phù hợp, dưỡng ẩm và đặc biệt là chống nắng là những bước nền tảng giúp duy trì hàng rào bảo vệ da và hạn chế tổn thương do tia UV.

Ở tuổi 40, làn da có thể bắt đầu thay đổi rõ hơn do quá trình lão hóa tự nhiên, vì vậy việc duy trì một quy trình chăm sóc đơn giản nhưng phù hợp thường quan trọng hơn việc liên tục thay đổi sản phẩm hoặc chạy theo các phương pháp làm đẹp cấp tốc.

4. Bổ sung thực phẩm chức năng nhưng không xem đây là giải pháp thay thế chế độ ăn

Song Hye Kyo từng đề cập đến việc sử dụng một số sản phẩm bổ sung dinh dưỡng trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, thực phẩm bổ sung chỉ nên được xem là phần hỗ trợ, không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng.

Cơ thể vẫn cần protein, chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau.

Việc sử dụng vitamin hoặc các sản phẩm bổ sung cũng nên dựa trên nhu cầu thực tế. Không phải cứ bổ sung càng nhiều thì càng có lợi, đặc biệt với những người đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý nền.

5. Thích cà phê Americano và hạn chế đồ ngọt

Một thói quen ăn uống khác được nhắc đến ở Song Hye Kyo là cô thích uống cà phê Americano và không thường xuyên ăn đồ ngọt.

Một cốc cà phê đen không đường có lượng calo thấp hơn nhiều loại cà phê pha thêm đường, kem hoặc siro. Tuy nhiên, caffeine không phải “bí quyết chống lão hóa” và cũng không nên được sử dụng để thay thế bữa ăn.

Điều đáng học hỏi hơn là việc hạn chế lượng đường bổ sung.

Ăn quá nhiều thực phẩm và đồ uống chứa đường có thể làm tăng tổng lượng năng lượng nạp vào, góp phần gây tăng cân và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Với cà phê, nên uống ở mức vừa phải và tránh sử dụng quá muộn trong ngày nếu caffeine khiến bạn khó ngủ.

Sau tuổi 40, “trẻ lâu” không chỉ nằm ở mỹ phẩm

Điều đáng chú ý trong thói quen của Song Hye Kyo không phải một phương pháp đặc biệt giúp “đóng băng tuổi tác”, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố: ăn uống có kiểm soát, vận động thường xuyên, chăm sóc da đều đặn, hạn chế đường và duy trì lối sống tương đối ổn định.

Sau tuổi 40, tốc độ chuyển hóa, khối lượng cơ và nhiều chức năng của cơ thể có thể thay đổi. Vì vậy, mục tiêu không nhất thiết là cố gắng giữ ngoại hình giống tuổi 20, mà quan trọng hơn là duy trì một cơ thể khỏe mạnh, có sức mạnh và năng lượng tốt.

Với phụ nữ bước vào độ tuổi này, những thói quen đơn giản như ăn đủ protein, tăng rau xanh và thực phẩm nguyên chất, tập luyện sức mạnh kết hợp vận động linh hoạt, ngủ đủ và chống nắng mỗi ngày có thể mang lại giá trị lâu dài hơn nhiều so với việc tìm kiếm một “bí quyết trẻ mãi không già”.

Nhan sắc có thể được hỗ trợ bởi mỹ phẩm và các liệu trình chăm sóc, nhưng nền tảng của vẻ ngoài khỏe mạnh vẫn bắt đầu từ cách chúng ta ăn, ngủ và vận động mỗi ngày.