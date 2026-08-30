Dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh lần đầu hé lộ về gia đình chồng

Cuộc sống “dâu hào môn” của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dần lui khỏi các hoạt động giải trí nhưng vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là hình ảnh con gái trên mạng xã hội.

Trong bài phỏng vấn mới đây, Hoa hậu 2016 Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều chia sẻ về chặng đường 10 năm sau khi đăng quang và chi tiết cuộc sống hiện tại. Nói về việc nhiều nàng dâu hào môn gần như biến mất khỏi mạng xã hội sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô không có quá nhiều nhữn tiêu chuẩn thường được gắn với danh xưng này.

“Thật ra, Linh không dám nhận danh xưng ‘nàng dâu hào môn’ như mọi người vẫn hay nói. Bản thân Linh và gia đình chồng đều sống khá giản dị, cũng là một gia đình rất truyền thống”, cô chia sẻ.

Ảnh:FBNV

Theo Đỗ Mỹ Linh, gia đình chồng không đặt ra những quy định khắt khe về cách các thành viên phải sống hay xuất hiện trước công chúng. Điều quan trọng là mỗi người cảm thấy thoải mái và không làm ảnh hưởng đến người khác.

“Mọi người không bao giờ khắt khe hay đưa ra quy định rằng Linh hay các thành viên trong gia đình phải sống như thế nào. Quan trọng là điều gì khiến mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ và không ảnh hưởng đến bất kỳ ai thì Linh nghĩ đó là việc hết sức bình thường”, nàng hậu nói.

Quan điểm này cũng phần nào lý giải việc Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì mạng xã hội sau khi kết hôn. Cô không chia sẻ quá nhiều về đời tư nhưng cũng không hoàn toàn đóng lại cánh cửa với công chúng.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022. Sau đám cưới, người đẹp sinh năm 1996 dần hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc riêng.

Tháng 7/2023, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng. Từ khi trở thành mẹ, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh có thêm một vai trò mới. Trên mạng xã hội, cô đôi khi chia sẻ hình ảnh con gái và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Nếu trước đây hình ảnh Đỗ Mỹ Linh thường gắn với các sự kiện thời trang, giải trí và hoạt động của một hoa hậu, thì hiện tại trang cá nhân của cô mang màu sắc đời thường hơn. Những chuyến đi, khoảnh khắc bên ông xã, gia đình và con gái trở thành một phần nội dung được người đẹp chia sẻ.

Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh không giấu niềm vui khi trở thành mẹ. Cô thừa nhận mình cũng giống nhiều bà mẹ khác, thích chụp ảnh con và muốn lưu giữ những khoảnh khắc trưởng thành của con gái.

“Việc chia sẻ về con cái hay những hình ảnh gia đình, Linh nghĩ đó đều là những hình ảnh tích cực, vui vẻ và mình muốn chia sẻ với mọi người. Giống như những bà mẹ khác, Linh rất nghiện con, hay chụp hình con và cũng muốn khoe hình con với mọi người.”

Việc chia sẻ hình ảnh con gái cũng mang đến cho Đỗ Mỹ Linh những trải nghiệm tích cực. Theo cô, những lời khuyên và nguồn năng lượng nhận được từ cộng đồng mạng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn khi chia sẻ cuộc sống làm mẹ.

“Trộm vía, Linh nhận được nhiều lời khuyên cũng như nguồn năng lượng tích cực khi chia sẻ hình ảnh của con trên mạng xã hội. Linh thấy điều đó rất vui nên thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình ảnh của TiTi trên các nền tảng mạng xã hội.”

Kín tiếng hơn nhưng không “biến mất”

Sau gần 4 năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dường như đã lựa chọn cho mình một nhịp sống khác. Cô không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng như thời điểm còn độc thân, nhưng cũng không hoàn toàn rút khỏi mạng xã hội.

Ảnh: FBVN

Thay vì xây dựng hình ảnh về một cuộc sống hào môn xa hoa, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị xoay quanh gia đình nhỏ. Với Đỗ Mỹ Linh, việc trở thành vợ và mẹ không đồng nghĩa với việc phải thay đổi hoàn toàn cách sống hay tuân theo những chuẩn mực được gắn với hai chữ “hào môn”.

Cách cô xuất hiện trên mạng xã hội cũng cho thấy một lựa chọn khá rõ ràng: kín đáo hơn về đời tư nhưng vẫn giữ quyền chia sẻ những điều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.

Và trong những điều đó, hình ảnh con gái TiTi dường như là niềm vui mà Đỗ Mỹ Linh không muốn giấu. Bởi sau tất cả, với cô, việc chia sẻ một khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cũng đơn giản như cách nhiều bà mẹ khác vẫn làm mỗi ngày.

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