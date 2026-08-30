Căn nhà đầu tiên 7 tỷ đồng của Quỳnh Anh Shyn

Từ một hot girl Hà Nội nổi tiếng trên mạng xã hội, Quỳnh Anh Shyn (Phí Quỳnh Anh, SN 1996) dần trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng thời trang Việt. Sau nhiều năm hoạt động, cô không chỉ thay đổi về phong cách mà còn sở hữu cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ.

Một trong những dấu mốc từng khiến nhiều người bất ngờ là căn penthouse đầu tiên Quỳnh Anh Shyn mua tại TP.HCM.

Khoảng giữa năm 2020, Quỳnh Anh Shyn mua một căn penthouse tại một khu chung cư cao cấp ở quận 2 (cũ), TP.HCM. Ban đầu, căn hộ được bàn giao ở trạng thái thô, có diện tích khoảng 160m2, giá mua là 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận nhà, Quỳnh Anh Shyn dành thêm khoảng 2 tỷ đồng để sửa chữa phần cứng và hoàn thiện nội thất. Thành quả là một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân, với phong cách vừa nữ tính, rực rỡ vừa có hơi hướng châu Âu.

Theo đó, phần diện tích sử dụng được mô tả khoảng 110m2 cùng ban công rộng tới 40m2. Quỳnh Anh Shyn cũng chủ động thay đổi công năng bên trong: một phòng ngủ được chuyển thành phòng đựng đồ, trong khi phòng tắm của phòng ngủ master được mở rộng đáng kể.

Bước vào phòng khách, điểm dễ nhận thấy nhất là bộ sofa màu hồng nổi bật. Khu vực phòng khách nối liền với bếp và bàn ăn tạo thành một không gian mở, giúp tổng thể căn hộ vừa rộng vừa có sự kết nối. Những món đồ nhỏ như bàn trà, bình hoa hay đồ trang trí cũng được Quỳnh Anh lựa chọn khá kỹ, đúng với gu thẩm mỹ của một fashionista.

Phòng ngủ được thiết kế theo hướng ấm cúng, không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Đáng chú ý hơn cả là phòng thay đồ được dành riêng để Quỳnh Anh Shyn sắp xếp quần áo và đồ hiệu. Cô từng chia sẻ rằng sau khi làm nhà mới nhận ra nội thất cũng là một “cuộc chơi” cầu kỳ, phức tạp và tốn kém chẳng kém thời trang.

Nếu phòng khách gây ấn tượng bởi sắc hồng thì phòng tắm lại là một trong những góc được chú ý nhất. Không gian sử dụng hai gam trắng - hồng, lấy cảm hứng từ kiến trúc Hy Lạp, rộng rãi và được chăm chút đến mức nhìn giống một set chụp hình tạp chí hơn là phòng tắm trong nhà riêng.

Trong khi đó, ban công rộng khoảng 40m2 lại là khu vực được Quỳnh Anh Shyn đặc biệt yêu thích. Từ đây có thể nhìn ra không gian thoáng bên ngoài, đồng thời kết nối trực tiếp với phòng khách và phòng ngủ. Cô bố trí bàn ghế, ghế thư giãn cùng nhiều cây xanh, biến nơi này thành một khoảng chill ngay trong nhà. Phần ban công được lấy cảm hứng từ phong cách Morocco, trong khi những khu vực khác trong nhà pha trộn cảm hứng Paris và Hy Lạp.

Nhìn tổng thể, căn penthouse mang màu sắc khá khác biệt: hồng, xanh, be, kem được kết hợp cùng những món nội thất có kiểu dáng nổi bật. Quỳnh Anh Shyn từng tiết lộ trong khoảng nửa năm hoàn thiện nhà, cô gần như chuyển sự quan tâm từ quần áo sang bàn ghế, sofa, bồn tắm và các món đồ nội thất.

Cho đến tháng 3/2024, căn nhà đầu tiên mà Quỳnh Anh Shyn mua tại TP.HCM được rao bán với mức giá 12 tỷ đồng. Mỹ nhân sinh năm 1996 sau đó tậu một căn hộ thứ hai, tiếp tục thiết kế nội thất theo gu thẩm mỹ và sở thích hiện tại.

Căn nhà thứ hai được cô thiết kế theo hướng eclectic hiện đại, pha trộn retro và futurism, sử dụng nhiều màu sắc và các món đồ có kiểu dáng lạ mắt.

Đáng chú ý, từng xuất hiện thông tin căn nhà mới của Quỳnh Anh Shyn có giá tới 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng phủ nhận con số này và cho biết mức giá thực tế không phải 20 tỷ như lời đồn. Với cô, mua nhà vừa có thể là một hình thức đầu tư nhưng mục tiêu quan trọng hơn vẫn là có một không gian thực sự phù hợp với bản thân, tạo cảm giác thoải mái khi trở về.

Quỳnh Anh Shyn cũng từng chia sẻ lý do ưu tiên sống ở chung cư thay vì nhà mặt đất khá đơn giản: cô không thích phải leo cầu thang và thích cảm giác sống ở trên cao, nơi có không gian thoáng đãng hơn.

Nhìn lại hành trình của Quỳnh Anh Shyn, nhiều người dành lời khen ngợi khi cô liên tục có những cột mốc mới trong sự nghiệp. Gần đây nhất, Quỳnh Anh Shyn cũng mở rộng hoạt động sang âm nhạc, sau khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Những bước đi này cho thấy cô không muốn đứng yên với hình ảnh fashionista đã quen thuộc mà liên tục thử nghiệm và làm mới mình.

Cùng với sự nghiệp, chuyện tình yêu của Quỳnh Anh Shyn cũng cực viên mãn, hạnh phúc. Cô có nhiều năm hẹn hò và đồng hành với stylist Nam Phùng từ công việc đến cuộc sống đời thường. Vào tháng 6 vừa qua, Quỳnh Anh Shyn chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai trong chuyến du lịch tại Kyrgyzstan.

Tuy nhiên đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa hé lộ thêm về những dự định liên quan đến kết hôn, tổ chức đám cưới. Cả Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng vẫn đang tập trung vào những dự án công việc, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.

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