Vì sao ngày càng nhiều người mua vàng nhìn cả giá bán ra?

Mua vàng có hai mức giá

Trên bảng giá vàng thường có hai cột: giá mua vào và giá bán ra.

Hiểu đơn giản, giá bán ra là số tiền bạn phải trả cho cửa hàng để mua vàng. Còn giá mua vào là số tiền cửa hàng trả cho bạn nếu bạn bán lại. Ví dụ, một cửa hàng đang niêm yết giá bán ra 10 triệu đồng/chỉ và giá mua vào 9,7 triệu đồng/chỉ. Nếu mua xong bán ngay, bạn sẽ không nhận lại 10 triệu đồng mà chỉ nhận mức giá mua vào tại thời điểm đó.

Khoảng cách 300.000 đồng giữa hai mức giá chính là chênh lệch mua - bán. Người mua phải tính đến khoản này ngay từ đầu, đặc biệt nếu không có ý định giữ vàng trong thời gian dài.

Giá vàng tăng chưa chắc bạn đã có lãi

Đây là chỗ nhiều người dễ nhầm nhất.

Giả sử bạn mua một chỉ vàng với giá 10 triệu đồng. Sau đó, giá bán ra của cửa hàng tăng lên 10,2 triệu đồng/chỉ. Nhìn vào con số này, bạn có thể nghĩ mình đang lãi 200.000 đồng.

Nhưng nếu cùng lúc đó, cửa hàng chỉ mua lại ở mức 10 triệu đồng/chỉ thì nếu bán ra, bạn vẫn chưa có lãi.

Muốn biết khoản vàng của mình đang lời hay lỗ, hãy lấy giá cửa hàng mua lại tại thời điểm bạn bán để so với giá đã bỏ ra lúc mua. Nói cách khác, nếu mua vàng để dành, đừng chỉ hỏi: “Một chỉ hôm nay bao nhiêu tiền?” Hãy hỏi thêm: “Nếu bán lại thì được bao nhiêu?”

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Chênh lệch càng lớn, càng phải tính kỹ

Giả sử bạn mua 10 chỉ vàng với giá 10 triệu đồng/chỉ. Nếu giá mua lại tại thời điểm đó là 9,7 triệu đồng/chỉ, khoản chênh lệch giữa hai mức giá đã tương đương 3 triệu đồng cho toàn bộ số vàng.

Điều đó có nghĩa là giá vàng phải tăng đủ để bù phần chênh lệch này thì người mua mới thực sự hòa vốn khi bán.

Vì vậy, nếu đang so sánh nơi mua vàng, đừng chỉ nhìn xem bên nào bán ra rẻ hơn. Một nơi có giá bán thấp hơn một chút nhưng chênh lệch mua - bán lớn chưa chắc đã có lợi hơn cho người mua để dành.

World Gold Council cũng lưu ý rằng khi mua vàng vật chất, người mua cần tính đến premium và các chi phí liên quan, thay vì chỉ nhìn vào giá vàng giao ngay.

Mua loại vàng nào cũng cần nhìn giá bán lại

Vàng nhẫn, vàng miếng hay vàng trang sức có những đặc điểm khác nhau, nhưng nếu mục đích là tích lũy thì một câu hỏi vẫn nên được đặt ra: sản phẩm này được mua lại với giá nào?

Đặc biệt với vàng trang sức, ngoài giá trị của phần vàng còn có thể có tiền công chế tác. Vì vậy, số tiền bỏ ra để mua một món trang sức không nhất thiết tương ứng hoàn toàn với giá trị vàng khi bán lại.

Đây cũng là lý do không nên nhìn vào câu “vàng 9999” rồi mặc định mọi sản phẩm đều có cách mua - bán giống nhau. Người mua nên xem cụ thể trọng lượng, hàm lượng vàng, giá bán ra và chính sách mua lại của sản phẩm đó.

Trước khi mua, chỉ cần kiểm tra 3 con số

Không cần phải theo dõi thị trường vàng mỗi ngày. Với một giao dịch vàng để dành, người mua có thể bắt đầu bằng ba con số:

Giá bán ra: Bạn cần bỏ bao nhiêu tiền để mua.

Giá mua vào: Nếu bán lại, cửa hàng trả bao nhiêu.

Chênh lệch mua - bán: Khoảng cách giữa hai mức giá trên.

Từ đó, bạn sẽ biết khoản tiền mình bỏ ra đang phải “vượt qua” một khoảng chênh bao nhiêu trước khi có thể tính đến lợi nhuận.

Và đây cũng là lý do giá bán ra không phải con số duy nhất cần nhìn khi mua vàng. Một mức giá trông có vẻ hấp dẫn lúc mua chưa chắc đã là lựa chọn tốt nếu điều kiện bán lại không thuận lợi.

Mua vàng để dành không nhất thiết phải biết đoán giá. Nhưng ít nhất, hãy tập một thói quen: trước khi nhìn xem vàng hôm nay đắt hay rẻ, hãy nhìn cả hai mức giá trên bảng.