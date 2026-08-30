Mẹ đơn thân Vbiz là vợ ông chủ tiệm kim cương, chi trăm triệu để làm một việc cho mẹ chồng

Mới đây, Phương Trinh Jolie chia sẻ một đoạn clip ghi lại buổi đi mua sắm cùng mẹ chồng. Nữ ca sĩ - diễn viên đưa mẹ đến một cửa hàng trang sức để lựa chọn những món quà đặc biệt. Đáng chú ý, thay vì chỉ mua một món đồ, Phương Trinh Jolie tự tay lựa chọn nhiều loại trang sức, từ nhẫn đến dây chuyền, với tổng giá trị được cho là lên đến vài trăm triệu đồng.

Trong đoạn clip, Phương Trinh Jolie khá chăm chú khi cùng mẹ chồng xem các mẫu trang sức và đá quý. Cô cùng mẹ nghe tư vấn, lựa chọn món đồ phù hợp cho mẹ nhân ngày Vu Lan. Bà xã Lý Bình quyết định dành một món quà giá trị cho mẹ chồng như một cách thể hiện sự yêu thương và báo hiếu.

Phương Trinh Jolie chi cả trăm triệu để mua trang sức tặng mẹ chồng

Điều khiến dân tình thích thú không chỉ nằm ở số tiền mà Phương Trinh Jolie bỏ ra. Trong đoạn clip, cách nữ ca sĩ gọi mẹ chồng là "bé" gây chú ý không kém.

Cách xưng hô đặc biệt này phần nào cho thấy mối quan hệ khá gần gũi giữa hai mẹ con. Không có khoảng cách hay sự khách sáo thường thấy, Phương Trinh Jolie thoải mái trò chuyện, lựa đồ và dành những lời nhận xét đầy tình cảm cho mẹ chồng.

Ở chiều ngược lại, mẹ chồng của Phương Trinh Jolie cũng xuất hiện với biểu cảm vui vẻ, tự nhiên. Qua những khoảnh khắc được ghi lại, cả hai tương tác khá thoải mái, tạo cảm giác như hai người thân trong gia đình hơn là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Cách xưng hô của Phương Trinh Jolie với mẹ chồng cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa cả hai

Phương Trinh Jolie và Lý Bình về chung một nhà vào năm 2022. Trong lễ ăn hỏi, nhà trai mang tới 88 cây vàng cùng bộ trang sức kim cương được cho là có giá khoảng 2 tỷ đồng. Đến ngày cưới, hình ảnh Lý Bình xuất hiện bên chiếc Mercedes-AMG G63 để đón cô dâu cũng từng khiến mạng xã hội bàn tán.

Điều khiến hôn lễ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình được chú ý không chỉ nằm ở những món quà cưới có giá trị. Đây còn là dấu mốc đặc biệt khi cô lần đầu công khai con gái riêng Mia trước công chúng. Trước đó, Phương Trinh Jolie từng giữ kín chuyện có con trong nhiều năm. Trong ngày trọng đại của mẹ, Mia xuất hiện với vai trò đặc biệt và sau đó gọi Lý Bình bằng tiếng "ba" đầy tình cảm.

Việc để con gái xuất hiện tại đám cưới được cho là mong muốn của chính Lý Bình. Nam diễn viên muốn Mia có một vị trí đặc biệt trong ngày trọng đại của hai vợ chồng, thay vì chỉ đứng ngoài chứng kiến khoảnh khắc mẹ kết hôn.

Dù là con riêng của Phương Trinh Jolie, Mia dường như luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ gia đình Lý Bình. Qua những hình ảnh đời thường được chia sẻ, cô bé thường xuyên xuất hiện bên các thành viên trong gia đình nhà nội, đặc biệt là bà nội. Cách mọi người dành thời gian, chăm sóc và đồng hành cùng Mia cho thấy cô bé được xem như một thành viên thực sự của gia đình, không có khoảng cách hay sự phân biệt với các cháu ruột. Những khoảnh khắc thân mật giữa Mia và bà nội cũng nhiều lần khiến khán giả thích thú, cho thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và bà nội - cháu ngoại trong gia đình Phương Trinh Jolie khá gắn bó, ấm áp.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình giới thiệu con gái Mia trước mọi người

Cô bé được bà nội và gia đình ba Bình yêu thương hết mực

Sau khi về chung một nhà, Lý Bình không chỉ tiếp tục các hoạt động nghệ thuật mà còn phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực kim cương. Trong khi đó, Phương Trinh Jolie vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và giữ hình ảnh khá năng động trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã Lý Bình và các con. Song song với việc chăm lo cho tổ ấm, cô vẫn dành thời gian cho công việc, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến diễn xuất và âm nhạc.

Dù đã trải qua ba lần sinh nở, Phương Trinh Jolie vẫn gây chú ý bởi vóc dáng thon gọn cùng diện mạo ngày càng sắc sảo. Qua những hình ảnh mới được chia sẻ, bà xã Lý Bình theo đuổi phong cách nữ tính, quyến rũ nhưng cũng có lúc chuyển sang vẻ nền nã, thanh lịch. Nhan sắc hiện tại của cô nhận được nhiều lời khen khi vẫn giữ được thần thái cuốn hút vốn có.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Phương Trinh Jolie còn khiến khán giả bất ngờ khi thông báo trở lại với âm nhạc nhân dịp Quốc khánh 2/9. Nữ ca sĩ cho biết dành nhiều tâm huyết để đầu tư từ chuyên môn cho đến hình ảnh để mang đến cho khán giả một sản phẩm chỉn chu nhất, đồng thời lan toả tinh thần yêu nước trong dịp lễ đặc biệt.

Phương Trinh Jolie vừa có cuộc sống viên mãn, vừa tiếp tục đam mê với âm nhạc

Dù đã là mẹ 3 con nhưng Phương Trinh Jolie vẫn duy trì được phong độ nhan sắc

Bà xã Lý Bình còn được nhiều người gọi là mẹ bỉm có body nóng bỏng bậc nhất Vbiz

Ảnh: FBNV