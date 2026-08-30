10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp tạm biệt vận đen, đón tài vận hanh thông, may mắn vượt bậc

1. Tuổi Tý

10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch được xem là khoảng thời gian khá thuận lợi với người tuổi Tý. Những vấn đề từng khiến con giáp này đau đầu trong công việc có xu hướng dần được tháo gỡ, đặc biệt là các kế hoạch bị trì hoãn hoặc chưa tìm được hướng triển khai phù hợp.

Trong công việc, tuổi Tý có thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên hoặc một người có kinh nghiệm. Những nỗ lực âm thầm của con giáp này trước đó cũng có cơ hội được ghi nhận. Với người làm kinh doanh, đây có thể là thời điểm xuất hiện thêm khách hàng, đơn hàng hoặc mối quan hệ mới.

Tài lộc của tuổi Tý cũng có dấu hiệu khởi sắc. Ngoài nguồn thu nhập chính, con giáp này có thể tìm thấy một khoản thu phụ hoặc cơ hội kiếm tiền mới. Những người đang chờ tiền, chờ hợp đồng hoặc chờ kết quả từ một kế hoạch tài chính có khả năng nhận được tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên ưu tiên những cơ hội chắc chắn, tránh nóng vội xuống tiền chỉ vì nhìn thấy lợi nhuận trước mắt.

2. Tuổi Ngọ

10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch cũng được xem là khoảng thời gian có nhiều tín hiệu tích cực đối với người tuổi Ngọ. Vận may của con giáp này không nhất thiết đến từ một khoản tiền bất ngờ mà có thể xuất hiện thông qua các mối quan hệ và cơ hội trong công việc.

Tuổi Ngọ vốn có khả năng thích nghi nhanh, nhưng đôi khi dễ mất kiên nhẫn khi kết quả không đến như kỳ vọng. Bước vào giai đoạn này, những nỗ lực trước đó có thể bắt đầu phát huy tác dụng. Một dự án từng tưởng chừng không có tiến triển có thể bất ngờ được khởi động lại hoặc mang đến kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, quý nhân có thể xuất hiện dưới hình thức một người giới thiệu cơ hội, kết nối đối tác hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề tồn đọng. Những người làm tự do, kinh doanh hoặc có nghề tay trái càng dễ hưởng lợi từ các mối quan hệ mới.

Tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc. Nếu biết tận dụng năng lực sẵn có, tuổi Ngọ có thể mở thêm một nguồn thu nhập hoặc cải thiện đáng kể dòng tiền. Đây là lúc nên tập trung vào những công việc tạo ra giá trị thực tế, thay vì phân tán sức lực vào quá nhiều kế hoạch cùng lúc.

3. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong vận trình vào những ngày cuối tháng 7 Âm lịch. Nếu thời gian trước công việc liên tục phát sinh vấn đề, tiến độ không như dự kiến hoặc thành quả chưa tương xứng với công sức bỏ ra, giai đoạn này được cho là lúc mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở công việc. Tuổi Thìn có khả năng được giao nhiệm vụ mới, tham gia một dự án quan trọng hoặc đứng trước cơ hội thể hiện năng lực. Với những người đang tìm việc, chuyển việc hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc, đây cũng có thể là thời điểm xuất hiện lựa chọn đáng cân nhắc.

Tài chính nhờ đó cũng có chiều hướng cải thiện. Thu nhập chính có thể tăng lên nhờ hiệu suất công việc, hoa hồng, thưởng hoặc một cơ hội hợp tác mới. Người làm kinh doanh có khả năng gặp được khách hàng hoặc đối tác mang lại nguồn thu tốt hơn.

Sau một khoảng thời gian phải tự mình xoay xở, tuổi Thìn nên chủ động nắm bắt cơ hội thay vì tiếp tục chờ đợi. Một quyết định đúng lúc có thể tạo ra thay đổi đáng kể cho chặng đường phía trước.

4. Tuổi Dậu

Với người tuổi Dậu, 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch được xem là giai đoạn có sự chuyển biến đáng chú ý về tài chính và công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, con giáp này có thể đã phải đối mặt với áp lực công việc, thu nhập thiếu ổn định hoặc nhiều khoản chi ngoài dự kiến. Tuy nhiên, càng về cuối tháng, tình hình có xu hướng được cải thiện khi những kế hoạch đang thực hiện bắt đầu cho kết quả.

Trong công việc, tuổi Dậu có cơ hội chứng minh năng lực thông qua một nhiệm vụ quan trọng. Người làm công ăn lương có thể được cấp trên chú ý, giao thêm trọng trách hoặc ghi nhận thành tích. Trong khi đó, người kinh doanh có khả năng đón thêm khách hàng, đơn hàng và những mối hợp tác mới.

Tài lộc là điểm sáng đáng chú ý với tuổi Dậu trong thời gian tới. Một khoản tiền mà con giáp này từng chờ đợi có thể về đúng thời điểm, trong khi nguồn thu từ công việc chính hoặc nghề tay trái cũng có cơ hội tăng lên. Quan trọng hơn, tuổi Dậu có khả năng nhìn rõ hơn cách quản lý tiền bạc, từ đó hạn chế những khoản chi không cần thiết.

Giai đoạn này phù hợp để con giáp này củng cố nền tảng tài chính thay vì chạy theo những khoản lợi nhuận quá nhanh. Khi dòng tiền bắt đầu ổn định, việc tích lũy sẽ giúp vận may được duy trì lâu hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo Sohu)