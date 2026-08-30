Lời khuyên cho các gia đình không tắt và rút điện tivi, vẫn để 24/24

Tivi là một trong những thiết bị hiếm khi được rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng. Xem xong, phần lớn mọi người chỉ bấm nút nguồn trên điều khiển, màn hình tắt là coi như tivi đã được tắt hoàn toàn. Thói quen này nhìn chung không có gì bất thường bởi tivi hiện đại vốn được thiết kế để sử dụng theo cách đó. Tuy nhiên, nếu tivi luôn cắm điện 24/24, gia đình nên hiểu rõ thiết bị đang ở trạng thái nào và khi nào thực sự cần ngắt nguồn.

1. Tắt bằng điều khiển, tivi thường vẫn đang dùng một lượng điện nhỏ

Khi bấm nút nguồn trên điều khiển, phần lớn tivi hiện đại sẽ chuyển sang chế độ chờ thay vì được tách hoàn toàn khỏi điện lưới. Ở trạng thái này, màn hình và các chức năng chính đã ngừng hoạt động nhưng một số mạch điện vẫn được cấp nguồn để tivi có thể nhận tín hiệu từ điều khiển và khởi động trở lại nhanh chóng. Với Smart TV, tùy mẫu máy và cài đặt, thiết bị còn có thể duy trì một số chức năng liên quan đến kết nối mạng, cập nhật hoặc khởi động nhanh. Điều đó có nghĩa tivi vẫn có thể tiêu thụ điện khi màn hình đã tắt. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng lượng điện này luôn lớn. Nhiều mẫu tivi hiện đại có mức tiêu thụ ở chế độ chờ rất thấp. Mức thực tế còn phụ thuộc vào model và các tính năng đang được bật. Vì vậy, nếu mục đích chỉ là xem tivi hàng ngày, gia đình không nhất thiết phải rút phích cắm sau mỗi lần xem chỉ để tiết kiệm một lượng điện rất nhỏ.

2. Nếu vẫn cắm 24/24, hãy kiểm tra các chế độ “khởi động nhanh”

Một điểm đáng chú ý hơn nằm ở các Smart TV có tính năng giúp thiết bị bật nhanh hoặc tiếp tục duy trì kết nối khi màn hình đã tắt. Tên gọi của tính năng này khác nhau tùy hãng và từng dòng sản phẩm. Khi được kích hoạt, tivi có thể không đi vào trạng thái chờ có mức tiêu thụ thấp nhất mà vẫn duy trì thêm một số chức năng nền. Nếu gia đình không có nhu cầu bật tivi thật nhanh hoặc sử dụng các tính năng kết nối khi màn hình tắt, có thể vào phần cài đặt nguồn, tiết kiệm năng lượng hoặc hướng dẫn sử dụng của đúng model để kiểm tra những tính năng này. Không nên áp dụng một hướng dẫn chung cho tất cả tivi bởi cách quản lý điện năng của từng hãng, từng đời máy có thể khác nhau.

3. Không cần rút tivi sau mỗi lần xem, nhưng đi xa nhiều ngày thì có thể ngắt điện

Đây là điểm cần phân biệt rõ. Nếu tối nay tắt tivi và ngày mai lại sử dụng, việc để thiết bị ở chế độ chờ là cách sử dụng bình thường. Rút rồi cắm lại phích điện sau mỗi lần xem không phải thao tác bắt buộc. Ngược lại, nếu cả gia đình đi du lịch, về quê hoặc chắc chắn không sử dụng tivi trong một thời gian dài, có thể tắt thiết bị đúng cách rồi rút phích cắm. Khi đó, tivi sẽ được tách khỏi nguồn điện và không còn tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Nếu tivi đi kèm loa, đầu thu, máy chơi game hoặc các thiết bị giải trí khác, gia đình cũng có thể kiểm tra và ngắt những thiết bị không cần hoạt động trong thời gian vắng nhà.

4. Khi có giông sét hoặc điện lưới bất thường, câu chuyện không còn chỉ là tiết kiệm điện

Rút phích cắm còn có ý nghĩa khác với việc giảm điện chờ. Các thiết bị điện tử có thể chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng quá áp đột biến trên đường điện. Vì vậy, khi có nguy cơ giông sét mạnh hoặc gia đình chuẩn bị rời nhà trong thời gian dài, việc tách những thiết bị điện tử không cần thiết khỏi nguồn điện là một biện pháp có thể cân nhắc. Tuy nhiên, không nên chờ đến lúc đang có sấm sét ngay sát nhà mới đi rút hàng loạt phích cắm. Nếu muốn ngắt thiết bị trước một đợt giông, nên thực hiện từ sớm và trong điều kiện an toàn. Với những khu vực thường xuyên gặp vấn đề về điện, gia đình cũng có thể nhờ thợ điện kiểm tra hệ thống bảo vệ và thiết bị chống quá áp phù hợp thay vì chỉ dựa vào thao tác rút phích cắm.

5. Quan trọng hơn chuyện cắm 24/24 là tình trạng ổ cắm và dây nguồn

Một chiếc tivi hoạt động bình thường không có nghĩa ổ cắm phía sau nó cũng đang ở tình trạng tốt. Do tivi thường được đặt cố định nhiều năm, phích cắm và ổ điện phía sau kệ rất ít khi được quan sát. Gia đình nên thỉnh thoảng kiểm tra xem ổ cắm có bị lỏng, đổi màu, nứt vỡ hay có dấu hiệu nóng bất thường hay không; dây nguồn cũng không nên bị đè ép, gập mạnh hoặc hư hỏng lớp cách điện. Nếu ổ cắm thường xuyên nóng bất thường, có mùi khét, phát ra tiếng lẹt xẹt hoặc xuất hiện dấu hiệu cháy xém, cần ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân. Đây mới là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Vậy có nên rút phích cắm tivi mỗi ngày?

Không nhất thiết. Tivi hiện đại được thiết kế để có thể chuyển sang chế độ chờ sau khi tắt bằng điều khiển, và ở nhiều mẫu máy, lượng điện tiêu thụ trong trạng thái chờ thụ động khá thấp. Vì thế, gia đình sử dụng tivi thường xuyên không cần biến việc rút phích cắm sau mỗi lần xem thành một quy tắc bắt buộc. Điều đáng lưu ý là nếu tivi luôn cắm điện 24/24, hãy kiểm tra những chế độ khởi động nhanh hoặc kết nối nền không cần thiết, đảm bảo ổ cắm và dây nguồn vẫn an toàn. Còn khi đi xa nhiều ngày hoặc tivi sẽ không được sử dụng trong thời gian dài, tắt đúng cách rồi ngắt nguồn là lựa chọn hợp lý hơn việc tiếp tục để thiết bị ở chế độ chờ.