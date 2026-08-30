Sạc điện thoại xong có nên rút phích cắm khỏi ổ điện không?

Câu trả lời là không bắt buộc phải rút ngay sau mỗi lần sạc nếu bộ sạc và ổ điện còn hoạt động bình thường, đạt tiêu chuẩn an toàn. Một bộ sạc chất lượng tốt khi không kết nối với điện thoại vẫn có thể tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ, nhưng việc để cắm trong ổ điện không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ gây cháy nổ.

Tuy nhiên, nếu không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, việc rút phích cắm vẫn là một thói quen nên duy trì. Quan trọng hơn, người dùng cần chú ý đến tình trạng của bộ sạc, dây điện và ổ cắm, bởi nguy cơ sự cố thường tăng lên khi các bộ phận này đã hư hỏng hoặc xuống cấp.

Khi nào nên rút phích cắm ngay?

Người dùng nên ngắt nguồn và không tiếp tục sử dụng nếu phát hiện củ sạc nóng bất thường, có mùi khét, bị biến dạng hoặc dây sạc bị nứt, hở lõi.

Tương tự, ổ cắm bị lỏng, cháy xém hoặc thường xuyên phát ra tiếng kêu bất thường cũng cần được kiểm tra. Trong những trường hợp này, việc tiếp tục cắm sạc có thể tiềm ẩn rủi ro lớn hơn so với việc chỉ đơn giản để một bộ sạc còn nguyên vẹn cắm trong ổ điện.

Người dùng cũng nên rút phích cắm khi chuẩn bị rời khỏi nhà trong nhiều ngày hoặc không có nhu cầu sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Không nên để điện thoại sạc ở những vị trí dễ tích nhiệt

Một trong những điều cần chú ý khi sạc điện thoại là vị trí đặt thiết bị. Không nên để điện thoại đang sạc dưới gối, chăn, đệm hoặc phủ lên trên bằng quần áo và các vật dụng khác.

Quá trình sạc có thể sinh nhiệt. Khi nhiệt không được tản ra tốt, thiết bị và bộ sạc có thể nóng hơn bình thường. Vì vậy, nên đặt điện thoại trên bề mặt phẳng, khô ráo và thông thoáng trong khi sạc.

Cũng cần tránh sạc điện thoại ở nơi có độ ẩm cao hoặc gần nguồn nước.

Không nên tiếp tục dùng những bộ sạc đã xuống cấp

Nhiều người chỉ thay bộ sạc khi điện thoại không còn nhận điện. Tuy nhiên, dây sạc bị gập, nứt vỏ, đầu cắm lỏng hoặc củ sạc nóng bất thường cũng là những dấu hiệu cần lưu ý.

Người dùng nên ưu tiên bộ sạc phù hợp với thiết bị và có nguồn gốc rõ ràng. Việc sử dụng phụ kiện không đạt chất lượng hoặc đã hư hỏng có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc và làm tăng nguy cơ gặp sự cố.

Đặc biệt, không nên cố quấn băng dính để tiếp tục sử dụng những dây sạc đã hở lõi hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

Tránh vừa sạc vừa dùng khiến điện thoại quá nóng

Nhiệt độ là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Vì vậy, khi điện thoại đang nóng, người dùng nên hạn chế tiếp tục sử dụng các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Việc chơi game, quay video hoặc sử dụng các ứng dụng tiêu tốn nhiều năng lượng trong lúc sạc có thể khiến thiết bị sinh thêm nhiệt. Nếu điện thoại thường xuyên nóng bất thường, nên kiểm tra bộ sạc, dây sạc và tình trạng thiết bị.

Tháo ốp lưng khi sạc không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng có thể hữu ích nếu điện thoại thường xuyên bị nóng và ốp lưng khiến nhiệt khó thoát ra.

Những thiết bị nào nên rút phích cắm ngay sau khi sử dụng?

Với các thiết bị không cần duy trì nguồn điện và thường tạo nhiệt trong quá trình hoạt động như ấm siêu tốc, bàn là, máy sấy tóc, máy uốn hoặc duỗi tóc, việc rút phích cắm sau khi sử dụng là thói quen nên duy trì. Người dùng cũng nên ngắt điện đối với các bộ sạc, thiết bị đã cũ hoặc có dây dẫn, phích cắm và ổ điện xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, không nên áp dụng nguyên tắc này một cách máy móc với mọi thiết bị, bởi tủ lạnh, camera an ninh hoặc các thiết bị cần hoạt động liên tục sẽ cần được duy trì nguồn điện.