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Khởi tố nhân viên xưởng giò chả Vũ Thị Hường SN 1968

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Khởi tố nhân viên xưởng giò chả Vũ Thị Hường SN 1968

Công an phường Hưng Đạo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Hường có hành vi sử dụng hàn the.

Công an Hải Phòng ngày 28/8/2026 cho biết, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (sinh năm 1968, trú tại thôn Tiến Minh, xã An Khánh, thành phố Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, ngày 30/7/2026, Công an phường Hưng Đạo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Hường có hành vi sử dụng hàn the, là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, để sản xuất 129 kg giò và 18,3kg chả thịt lợn nhằm mục đích mang đi bán với tổng giá trị số thực phẩm trên 20 triệu đồng.

Nơi sản xuất chả thịt lợn có sử dụng hàn the - Ảnh: Công an Hải Phòng

Việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về sử dụng phụ gia, nguyên liệu trong chế biến; không vì lợi nhuận mà sử dụng các chất ngoài danh mục được phép.

Công an phường Hưng Đạo khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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