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Khởi tố người phụ nữ dùng hàn the làm giò, chả bán kiếm lời

| | Thị trường

Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Hường (SN 1968) vì đã sử dụng hàn the để sản xuất giò, chả thịt lợn nhằm mục đích bán kiếm lời.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Hường (SN 1968, ở xã An Khánh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, ngày 30/7, Công an phường Hưng Đạo phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bà Vũ Thị Hường có hành vi sử dụng hàn the, để sản xuất 129kg giò và 18,3kg chả thịt lợn nhằm mục đích bán kiếm lời. Tổng giá trị số giò, chả đã được sản xuất hơn 20 triệu đồng.

Khu vực bị can Vũ Thị Hường sản xuất giò, chả sử dụng hàn the và tang vật trong vụ án. Ảnh: CAHP

Hàn the là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng hàn the để chế biến thực phẩm là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an phường Hưng Đạo khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn. Đồng thời, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Cơ quan CSĐT – Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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Theo Nguyễn Hoàn

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