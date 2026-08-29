Xác minh thông tin 'chặt chém' du khách 330.000 đồng/quả dừa ở TP.HCM
Lực lượng chức năng đang xác minh thông tin người đàn ông bán dừa cho du khách nước ngoài với giá từ 60.000 đến 330.000 đồng/quả.
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Chiều 29/8, Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an phường Sài Gòn để xác minh đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông chèo kéo du khách nước ngoài và bán dừa với giá đắt đỏ.
Theo đó, đoạn video dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên gánh dừa đi bán dạo ở trung tâm TP.HCM. Khi gặp du khách nước ngoài, người đàn ông này liên tục mời du khách gánh dừa và mua dừa.
Nội dung video phản ánh, hai du khách trẻ mua 1 quả dừa và đưa tờ 500.000 đồng thì được người đàn ông này trả lại 170.000 đồng, tức quả dừa được bán với giá 330.000 đồng.
Chưa dừng lại, hai du khách khác cũng bị người đàn ông mời mua dừa với giá 200.000 đồng/2 quả. Tuy nhiên, vị khách chỉ trả 150.000 đồng/2 quả. Những vị khách khác cũng được bán với giá từ 60.000 đồng/quả.
Nhiều tài khoản trên mạng xã hội bức xúc về hành động bán dừa với giá “cắt cổ” của người đàn ông trung niên. Được biết, việc chèo kéo du khách , bán dừa với giá cao đã diễn ra nhiều năm nay. Địa điểm hoạt động chủ yếu ở tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn giáp ranh giữa phường Bến Thành và phường Sài Gòn).
Theo ghi nhận tại TP.HCM, giá dừa tươi bán lẻ chỉ dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/quả. Việc dừa tươi bán dạo với giá từ 60.000 - 330.000 đồng/quả là quá đắt so với mặt bằng chung, gấp 30 lần so với giá bình thường.
Dư luận cho rằng, nếu nội dung phản ánh của video trên là đúng thì cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, mạnh tay xử lý người bán dừa trên. Đồng thời nghiêm khắc cảnh báo các trường hợp chèo kéo du khách, bán phá giá hàng hóa khác để gìn giữ hình ảnh du lịch của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
VTC News