Chiếc xe hơn 1 tỷ tặng bố mẹ của Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp khi liên tiếp để lại dấu ấn trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là chức vô địch ASEAN Cup 2026. Bên cạnh những bước tiến trên sân cỏ, tiền đạo sinh năm 2004 còn được biết đến với sự quan tâm dành cho gia đình. Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc anh từng dùng thành quả từ sự nghiệp để mua ô tô tặng bố mẹ.

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc xe được Đình Bắc lựa chọn là Hyundai Santa Fe 2.2D, phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.2L. Thời điểm mua xe là vào tháng 1/2026, trước thềm vòng chung kết U23 châu Á để giúp việc đi lại của gia đình thuận tiện và an toàn hơn.

Đây là mẫu SUV 7 chỗ với kích thước dài 4.785 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.685 mm, trong khi khoang hành lý có dung tích khoảng 571 lít.

Ngoại thất Hyundai Santa Fe nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình vân sóng, sử dụng chất liệu nhựa sơn đen, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED toàn phần. Cụm đèn pha/cos được tích hợp tính năng thích ứng tự động, giúp cải thiện khả năng chiếu sáng và tự động chuyển sang chế độ chiếu gần khi phát hiện xe đi ngược chiều. Hai dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ "T", kéo dài từ khu vực nắp ca-pô xuống phía trước, mang đến diện mạo khác biệt cho mẫu SUV. Đèn sương mù được tích hợp ngay trong cụm đèn pha, tạo sự liền mạch cho phần đầu xe.

Bên trong, khoang cabin được thiết kế theo hướng sang trọng, với bệ điều khiển trung tâm lấy cảm hứng từ mẫu Palisade. Hyundai Santa Fe 2.2D được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch dạng Fly-Monitor đặt nổi trên táp-lô, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Android Auto và Apple CarPlay cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon. Xe đồng thời tích hợp hệ thống bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Về sức mạnh, Hyundai Santa Fe 2.2D được trang bị động cơ Smartstream D2.2, công suất tối đa 202 mã lực, mô-men xoắn cực đại 441 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Đây là cấu hình hướng tới khả năng vận hành trên những hành trình dài, đồng thời tận dụng ưu thế của động cơ diesel về mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ở phiên bản này, xe được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và camera 360 độ.

Chiếc xe Đình Bắc mua tặng bố mẹ là phiên bản dầu tiêu chuẩn với giá niêm yết khoảng hơn 1 tỷ đồng. Giá xe đã bao gồm các tùy chọn cơ bản, nhưng có thể tăng thêm nếu bổ sung gói nâng cấp như hệ thống dẫn động 4 bánh HTRAC hoặc nội thất cao cấp.

Đáng chú ý, việc mua ô tô được thực hiện cùng lúc Đình Bắc xây dựng một căn nhà mới cho bố mẹ tại quê nhà Nghệ An.

Căn nhà mới được xây ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình, có quy mô 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Công trình được Đình Bắc dành cho bố mẹ, trong khi căn nhà cũ tiếp tục được gia đình sửa sang để sử dụng. Đây đều là những khoản chi tiêu lớn được thực hiện khi cầu thủ trẻ này từng bước tạo dựng vị trí trong bóng đá chuyên nghiệp.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đã có nhiều dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Việc dành những thành quả đầu tiên cho bố mẹ cũng trở thành một điểm đáng chú ý trong câu chuyện về cuộc sống phía sau sân cỏ của tiền đạo trẻ này.