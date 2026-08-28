Thuê ô tô tự lái dịp lễ: Xe phân khúc nào đắt khách nhất?

Khảo sát thị trường cho thấy nhu cầu thuê ô tô tự lái đang tăng mạnh trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Càng gần ngày nghỉ, nguồn cung càng hạn chế, khiến giá thuê nhiều mẫu xe tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt ở nhóm SUV, MPV và xe 7 chỗ.

Toyota Fortuner là một trong những mẫu xe có giá thuê biến động mạnh. Nếu ngày thường khách hàng có thể thuê xe với mức khoảng 950.000-1,1 triệu đồng/ngày, giá trong dịp lễ đã tăng lên khoảng 1,4-1,6 triệu đồng/ngày.

Với Mitsubishi Xpander, mức giá phổ biến ngày thường khoảng 650.000-750.000 đồng/ngày, trong dịp lễ này giá có thể vượt ngưỡng 1,2 triệu đồng/ngày. Xe có năm sản xuất càng mới, giá thuê càng cao.

Giá thuê xe Xpander trên một ứng dụng thuê xe trực tuyến tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Xu hướng tăng giá cũng xuất hiện ở nhóm ô tô điện. VinFast VF 5 ngày thường được các đơn vị cho thuê báo giá 500.000-650.000 đồng/ngày, nhưng trong kỳ nghỉ lễ, một số nơi đã nâng giá lên 850.000-900.000 đồng một/ngày. Đáng chú ý, xe điện 7 chỗ được nhiều gia đình lựa chọn cho các chuyến đi dài, dẫn đến một số mẫu đã kín lịch từ sớm.

Chi phí vận hành thấp là một trong những yếu tố giúp xe điện thu hút khách thuê. Đặc biệt, các mẫu xe điện VinFast đang được áp dụng chính sách miễn phí sạc, qua đó giúp khách thuê tiết kiệm được khoản chi phí nhiên liệu trong suốt chuyến đi.

Bên cạnh sự lên ngôi của SUV, MPV và xe điện, thị trường thuê xe hiện còn ghi nhận sự sự thay đổi về cách tiếp cận khách hàng. Thay vì phải đến cửa hàng truyền thống hoặc liên hệ qua mối quen, khách hàng giờ có thể thuê qua app và website trung gian.

Tại đây, người thuê có thể dễ dàng tham khảo giá giữa nhiều phương tiện, xem đánh giá của khách hàng trước, lựa chọn mẫu xe phù hợp, thanh toán trực tuyến và tiếp cận các chương trình ưu đãi.

Nhiều nền tảng kết nối chủ xe và khách thuê đã đưa gần như toàn bộ quy trình từ chọn xe, xác minh người thuê, đặt cọc, giao nhận đến ghi nhận tình trạng phương tiện lên ứng dụng. Quy trình số hóa giúp việc thuê xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện, rõ ràng và minh bạch hơn.

Hệ thống định vị và giám sát hành trình cũng giúp giảm bớt những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thuê. Chủ xe có thể theo dõi vị trí phương tiện, trong khi khách hàng có thể chụp ảnh hoặc quay video tình trạng xe ngay khi nhận, tạo cơ sở đối chiếu khi hoàn trả và hạn chế tranh chấp.

Một số nền tảng còn cho phép giao xe tới địa điểm do khách hàng lựa chọn. Sau khi xác định vị trí xe thông qua hệ thống định vị, người thuê thực hiện các bước xác nhận theo hướng dẫn để hoàn tất thủ tục nhận xe mà không cần gặp trực tiếp chủ phương tiện.

Khi kết thúc chuyến đi, quy trình được thực hiện ngược lại để trả xe. Nếu không phát sinh hư hỏng, trầy xước hoặc chi phí cần xử lý, khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại theo quy định của từng nền tảng, thông thường trong vòng 7-14 ngày.

Những điều cần lưu ý khi thuê xe dịp lễ

Dù các thủ tục thuê ô tô tự lái hiện đã được đơn giản hóa đáng kể nhờ công nghệ, người thuê vẫn cần đọc kỹ hợp đồng trước khi nhận xe. Những nội dung cần đặc biệt lưu ý gồm phạm vi bảo hiểm, giới hạn quãng đường mỗi ngày nếu có, cũng như các khoản phụ phí có thể phát sinh.

Với ô tô điện, khách hàng cần hỏi rõ quy định về sạc pin, dung lượng pin tại thời điểm nhận xe và mức pin cần có khi hoàn trả. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu trước vị trí các trạm sạc trên hành trình cũng rất cần thiết, giúp hạn chế nguy cơ hết pin hoặc phải thay đổi lịch trình trong những ngày cao điểm.

Khi nhận xe, người thuê nên kiểm tra kỹ tình trạng ngoại thất, lốp, hệ thống đèn, mức nhiên liệu, giấy tờ và bảo hiểm. Toàn bộ tình trạng phương tiện nên được chụp ảnh hoặc quay video để làm căn cứ đối chiếu khi trả xe.