Nhu cầu bánh Trung thu tăng sớm trên sàn TMĐT, ghi nhận sức mua tích cực

‏Dù Trung thu năm nay diễn ra vào cuối tháng 9, nhu cầu mua sắm đã sớm tăng nhiệt trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong tháng 8/2026, các sản phẩm phục vụ mùa Trung thu ghi nhận gần 1 triệu lượt tìm kiếm. Trong đó, bánh Trung thu được quan tâm nhiều nhất, tiếp đến là đèn lồng, hộp quà, đồ làm bánh... Sự quan tâm tìm kiếm cũng chuyển hóa thành sức mua, khi số đơn hàng của nhóm sản phẩm phục vụ Trung thu kể trên đã tăng gần 50% so với cùng thời điểm mùa Trung thu năm ngoái.‏

‏Đáng chú ý, riêng số đơn hàng bánh Trung thu trên Shopee trong giai đoạn 2 tháng trước Trung thu năm 2026 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. ‏

‏Các số liệu trên đều cho thấy người dùng đang chuẩn bị cho dịp lễ từ sớm, đồng thời tìm kiếm đa dạng lựa chọn, từ bánh, quà tặng đến sản phẩm trang trí và phục vụ trải nghiệm mùa lễ.‏‏

‏Theo chia sẻ từ các thương hiệu như Kinh Đô và Lâm Thuỷ, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và tổng thể giá trị nhận được. Vì vậy, việc cung cấp thông tin trực quan và theo sát nhu cầu thực tế đang trở nên quan trọng hơn trong chiến lược kinh doanh trực tuyến. Theo đó, mỗi thương hiệu cũng có những cách riêng để khai thác công cụ của sàn nhằm điều chỉnh danh mục và tiếp cận người mua hiệu quả.‏

‏Thương hiệu truyền thống gia tăng điểm chạm bằng hệ sinh thái nội dung trên sàn‏

‏Với Lâm Thủy, một thương hiệu truyền thống mới đẩy mạnh kinh doanh trên TMĐT những năm gần đây, lượng truy cập từ Shopee mở ra cơ hội tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn. Trước xu hướng người mua quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, Lâm Thủy tập trung khai thác hệ sinh thái nội dung từ sàn nhằm giới thiệu sản phẩm trực quan, tăng tương tác và xây dựng niềm tin.‏

‏Thông qua livestream trên sàn, thương hiệu có thể giới thiệu mẫu mã và đặc điểm thực tế của từng loại bánh, đồng thời giải đáp thắc mắc của khách hàng theo thời gian thực. Trong khi đó, Shopee Video giúp Lâm Thủy đa dạng hóa cách truyền tải thông tin và thu hút người dùng truy cập gian hàng. ‏

‎ ‏Sau khi đẩy mạnh livestream trong dịp 8.8, lượt truy cập gian hàng Lâm Thủy trên Shopee tăng hơn 80% so với tuần trước đó. (Nguồn: Shopee)





‏Bà Ngô Thị Thúy Linh, Giám đốc thương hiệu Lâm Thủy, chia sẻ: "Mỗi năm Lâm Thủy đều phát triển thêm các mẫu bánh mới, phù hợp với xu hướng và thị hiếu, qua đó tiếp cận thêm khách hàng trẻ. Video và livestream trên Shopee chính là những kênh hiệu quả để thương hiệu giới thiệu trực quan sản phẩm mới, đồng thời tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm những lựa chọn mới mẻ cho mùa Trung thu. Đồng thời, Lâm Thủy cũng chủ động đẩy mạnh truyền thông và phối hợp cùng Shopee triển khai các chương trình ưu đãi sớm ngay từ đầu tháng 8."‏

‏Lâm Thủy dự kiến tận dụng dịp 9.9 tới để đẩy mạnh livestream, quảng bá sản phẩm chủ lực, kết hợp với các chương trình ưu đãi trên sàn. Thương hiệu cũng tăng cường nhân sự ở các khâu sản xuất, đóng gói và chăm sóc khách hàng, với quy mô gấp ba lần năm ngoái, nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đồng thời nhanh chóng giúp thương hiệu đạt được kỳ vọng số đơn hàng mùa Trung thu năm nay trên Shopee tăng khoảng 20% so với mùa năm 2025.‏

‏Doanh nghiệp lớn tận dụng công cụ phân tích để chuẩn hóa chiến lược trên TMĐT‏

‏Với Mondelez Kinh Đô, một nhà bán đã có hệ thống vận hành quy mô lớn, trọng tâm là chuẩn hóa chiến lược cho kênh TMĐT, từ danh mục, nội dung đến nguồn hàng và nguồn lực. Các công cụ phân tích trên Shopee đã giúp doanh nghiệp nắm bắt tín hiệu nhu cầu và có thêm cơ sở để đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.‏

‏Ông Dương Uy Trọng Phúc, Quản lý kênh TMĐT của Kinh Đô, chia sẻ: "Đặc thù của ngành bánh Trung thu là mùa vụ ngắn, nhu cầu về hương vị, mẫu mã và mục đích biếu tặng có thể thay đổi nhanh. Vì vậy, thương hiệu vừa phải chuẩn bị danh mục từ sớm, vừa liên tục cập nhật tín hiệu thị trường. Các công cụ phân tích kinh doanh của Shopee giúp đội ngũ nhận diện sản phẩm đang được quan tâm, còn phản hồi và tương tác trên các kênh nội dung giúp chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu phía sau lựa chọn đó. Việc kết hợp hai yếu tố này là cơ sở để thương hiệu điều chỉnh sản phẩm, nội dung và nguồn lực trong từng giai đoạn của mùa Trung thu."‏

‏Từ những tín hiệu về nhu cầu mua sắm trên TMĐT, Kinh Đô đã chủ động điều chỉnh danh mục và phát triển sản phẩm. Theo đó, năm nay, thương hiệu có thêm dòng sản phẩm Mini Lava, Bánh Tuyết, hộp bốn bánh "Mã Đáo Đoàn Viên" và hộp hai bánh "Trăng Slay", qua đó mở rộng lựa chọn và tiếp cận thị hiếu của người tiêu dùng trẻ.‏

‎ ‏Các bộ sản phẩm như "Mã Đáo Đoàn Viên" hay "Trăng Slay" được Kinh Đô thiết kế chuyên biệt nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ trên TMĐT. (Nguồn: Shopee)





‏Ghi nhận từ các mùa Trung thu trước cho thấy người dùng Shopee có xu hướng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm liên quan từ sớm. Nắm bắt xu hướng này, nhà bán Kinh Đô đã chủ động chuẩn bị kế hoạch sản xuất, hàng hóa, đồng thời ra mắt và truyền thông cho các dòng bánh mới nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị lễ sớm của người tiêu dùng.‏

‏Cũng trong dịp 9.9, thương hiệu dự định đẩy mạnh loạt hoạt động trên Shopee Live và Shopee Video, qua đó tăng tương tác và mở rộng điểm chạm với người tiêu dùng. ‏

‏Câu chuyện của Kinh Đô và Lâm Thủy cho thấy các thương hiệu khai thác TMĐT theo những cách khác nhau, từ tận dụng hệ sinh thái nội dung để giới thiệu sản phẩm và xây dựng niềm tin, đến phát huy các công cụ phân tích để chuẩn hóa chiến lược. Điểm chung là các thương hiệu đều chủ động nắm bắt sớm nhu cầu tiêu dùng và có kế hoạch cụ thể kết hợp công cụ của sàn để từ đó đón đầu đà tăng trưởng trong mùa cao điểm.‏