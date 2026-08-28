Dân Trung Quốc ồ ạt đi "ngựa hydro" giá siêu rẻ!

Trên con phố sầm uất tại quận Tân Đô, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cô Vương Nguyệt quét mã QR trên ghi-đông để mở khóa chiếc xe hai bánh màu xanh ngọc. Chỉ trong vài giây, cô đã lướt đi nhẹ nhàng trên mặt đường bằng phương tiện mà người dân địa phương gọi là "ngựa hydro".

"Xe chạy rất êm và ổn định, không khác gì xe đạp điện thông thường. Nhưng điểm đặc biệt là xe vận hành bằng nhiên liệu hydro... thật là tuyệt vời!" cô Vương Nguyệt chia sẻ.

Xe vận hành bằng tế bào nhiên liệu hydro nhỏ, chỉ mang 100 gram hydro thể rắn nhưng cho phạm vi di chuyển gần 100 km, gấp đôi xe chạy pin lithium thông thường.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2025, mẫu xe hai bánh dùng chung chạy bằng hydro do công ty khởi nghiệp Qinglv Technology phát triển đã nhanh chóng phổ biến khắp quận Tân Đô như một lựa chọn giao thông sạch, tiện lợi cho các chuyến đi ngắn.

Mô hình này sở hữu mức phí thuê rất dễ chịu: 2,5 Nhân dân tệ (khoảng 9.674 VNĐ) cho 10 phút đầu tiên, và 1 Nhân dân tệ (khoảng 3.870 VNĐ) cho mỗi 5 phút tiếp theo.

Đến nay, Qinglv Technology đã triển khai 11.000 xe tại Tân Đô, thu hút hơn 550.000 người dùng đăng ký và phục vụ hơn 3,5 triệu lượt đi. Đây là trường hợp thương mại hóa quy mô lớn rất hiếm hoi trong lĩnh vực này.

Sử dụng công nghệ lưu trữ hydro thể rắn kết hợp bột kim loại đặc biệt với áp suất cực thấp chỉ 2 MPa (so với 35 - 70 MPa truyền thống), đảm bảo độ an toàn cao và thoát khí rất chậm nếu rò rỉ.

Về mặt kỹ thuật, xe được cấp nguồn từ điện năng do tế bào nhiên liệu hydro nhỏ tạo ra. Ông Dương Hạo, đồng sáng lập Qinglv Technology, cho biết mỗi xe mang bình chứa 100 gram hydro, cung cấp tầm hoạt động gần 100 km, gấp đôi so với xe đạp điện chia sẻ chạy pin lithium thông thường.

"Vào mùa đông miền Bắc Trung Quốc, ưu điểm về tầm di chuyển của xe hydro càng rõ rệt", ông Dương Hạo phân tích. "Pin lithium bị cạn điện rất nhanh ở nhiệt độ thấp, trong khi tế bào nhiên liệu hydro hầu như không chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi nhiệt độ".

Thay vì dùng bình hydro áp suất cao truyền thống hoạt động ở mức 35 đến 70 MPa, mẫu xe này áp dụng công nghệ lưu trữ hydro thể rắn, kết hợp hydro với một loại bột kim loại đặc biệt. Nhờ đó, áp suất bên trong bình được giữ ở mức chỉ 2 MPa. Nếu xảy ra rò rỉ, khí thoát ra cực kỳ chậm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chi phí thuê xe hợp lý: 2,5 Nhân dân tệ cho 10 phút đầu và 1 Nhân dân tệ cho mỗi 5 phút tiếp theo. Qinglv Technology đã đạt 11.000 xe, 550.000 người dùng và 3,5 triệu lượt đi.

Được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, công ty kế hoạch triển khai thêm 15.000 đến 30.000 xe tại Thành Đô trong năm nay. Công ty cũng đang hợp tác triển khai dịch vụ tại nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc như: Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), Tế Nam (tỉnh Sơn Đông), Tam Á (tỉnh Hải Nam), Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) và Cám Châu (tỉnh Giang Tây).

Qinglv Technology đã nhận đơn đặt hàng 50.000 xe từ các thị trường nước ngoài như Trung Đông, Châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á. Tuy nhiên, xe sẽ được điều chỉnh thiết kế để phù hợp với sở thích từng địa phương.

Yếu tố chính hạn chế sự thâm nhập thị trường của xe hydro là chi phí cao của hệ thống phát điện và lưu trữ trên xe. Để khắc phục, công ty đang xây dựng nhà máy mới tại Tân Đô sản xuất hệ thống tế bào nhiên liệu hydro công suất nhỏ chuyên dụng. Với công suất 300.000 bộ mỗi năm, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7 và đi vào sản xuất ngay trong năm. Khi đạt quy mô này, chi phí xe hydro sẽ giảm xuống mức tương đương xe chạy pin lithium.

Thị trường xe đạp điện Trung Quốc đạt 380 triệu xe (tháng 9/2025) và tiếp tục tăng trưởng. Xe hydro được định vị để cùng tồn tại và bổ trợ cho xe pin lithium.

Theo Hiệp hội Xe đạp Trung Quốc, số lượng xe đạp điện lưu thông tại quốc gia này đã đạt 380 triệu chiếc tính đến tháng 9 năm 2025. Viện nghiên cứu LeadLeo (Thượng Hải) dự báo doanh số bán ra hàng năm sẽ tăng từ 51,2 triệu chiếc vào năm 2025 lên 59,3 triệu chiếc vào năm 2030. Ông Dương Hạo nhấn mạnh mục tiêu không phải là thay thế xe pin lithium, mà cả hai sẽ cùng tồn tại và bổ trợ cho nhau.

Nếu mẫu xe "ngựa hydro" này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, đây sẽ là một sự bổ sung đầy hứa hẹn. Người tiêu dùng Việt Nam rất chuộng công nghệ mới và ưu tiên các phương tiện có chi phí vận hành rẻ.

Tại thị trường Việt Nam, cuộc đua xe hai bánh xanh đang diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của các thương hiệu như VinFast, Yadea hay Honda. Việc xuất hiện một mẫu xe hai bánh chạy bằng hydro sở hữu phạm vi hoạt động lên đến 100 km, chi phí sử dụng tiết kiệm và không lo suy giảm hiệu suất mùa lạnh sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh lớn.

Dù vậy, thách thức lớn nhất khi vào Việt Nam chính là hạ tầng trạm nạp và điểm đổi bình hydro rắn hiện chưa phát triển. Ngoài ra, tâm lý e ngại về độ an toàn của hydro cũng đòi hỏi công tác truyền thông thực hiện bài bản để người tiêu dùng tin tưởng công nghệ lưu trữ áp suất thấp 2 MPa.

Nhìn chung, với sự phát triển của xu hướng giao thông xanh, xe chạy hydro hoàn toàn có cơ hội tạo nên dấu ấn riêng tại Việt Nam.