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Một mẫu điện thoại bán hơn 5 triệu bản tại Việt Nam vừa được nâng cấp - Giá từ 6,5 triệu đồng, pin khỏe ngang sạc dự phòng

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Dòng Remi Note 17 của Xiaomi có 3 phiên bản nhưng cung cấp rất nhiều tùy chọn về cấu hình khác nhau. Bản cao nhất dùng pin 10.000 mAh.

Một mẫu điện thoại bán được hơn 5 triệu bản tại Việt Nam vừa được nâng cấp - Giá từ 6,5 triệu đồng, pin khỏe ngang sạc dự phòng - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Xiaomi Việt Nam, tính đến hay đã có hơn 5,6 triệu thiết bị dòng Remi Note của hãng đã đến tay người dùng Việt. Đây cũng là dòng sản phẩm chủ đạo của hãng trong mỗi mùa ra mắt sản phẩm.

Không ngạc nhiên khi đến thế hệ Redmi Note 17 năm nay, hãng tiếp tục đưa ra nhiều nâng cấp đáng chú ý. Theo ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, Redmi Note 17 series được phát triển để đồng hành bền bỉ hơn với người dùng. Từ "bền bỉ" được dùng ở đây bao gồm độ bền từ phần cứng, thời lượng pin đến hỗ trợ phần mềm.

Phiên bản cao nhất – Remi Note 17 Pro Max 5G trang bị pin silicon-carbon 10.000 mAh. Đây là mức dung lượng pin cao nhất từng xuất hiện trên smartphone Xiaomi. Theo nhà sản xuất, mức pin này đáp ứng được khoảng 3 ngày sử dụng.

Máy được thiết kế với màn hình phẳng, các góc bo nhẹ và cụm camera liền mạch để tạo cảm giác thoải mái khi cầm. Camera chính 50 MP, camera góc rộng 8 MP trong khi camera trước có độ phân giải 32 MP đi kèm thuật toán để chụp chân dung, quay video 4K.

Model này sử dụng con chip Snapdragon 6 Gen 5, tiến trình 4 nm, sử dụng giao diện Xiaomi HyperOS 3 mới nhất với các công cụ AI quen thuộc như Creativity Assistant, Gemini hay Circle to Search.

Một mẫu điện thoại bán được hơn 5 triệu bản tại Việt Nam vừa được nâng cấp - Giá từ 6,5 triệu đồng, pin khỏe ngang sạc dự phòng - Ảnh 2.

Phiên bản thấp hơn là Redmi Note 17 Pro 5G, dùng pin 8.340 mAh, sạc nhanh 67W, màn hình 6,83 inch tần số quét 120 Hz, con chip Snapdragon 6 Gen 4. Model còn lại, Redmi Note 17 có phiên bản 4G và 5G dùng pin 7.700 mAh. Modle này có màn hình 6,99 inch.

Tất cả đều đạt chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K. 2 bản Pro đã vượt qua bài thử nghiệm ngâm nwcos ở độ sâu 2m trong 72h.

Xiaomi Redmi Note 17 và Note 17 5G sẽ được mở bán ngay lập tức với giá từ 6,49 triệu đồng đến 9,59 triệu đồng, tùy dung lượng và tùy chọn RAM.

Trong khi đó, Redmi Note 17 Pro và Pro Max hiện chỉ mở đặt trước và chính thức lên kệ vào ngày 7/9. Giá cao nhất sẽ là phiên bản Pro Max 8GB + 512 GB giá 15,99 triệu đồng. Đây là mức giá đã giảm 2 triệu đồng so với niêm yết cho chính sách đặt hàng trước.

Đức Nam

An ninh tiền tệ

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