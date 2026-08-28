Hãng con Toyota làm xe nhỏ giá quy đổi chỉ 180 triệu đồng: Không cần hybrid vẫn chỉ ‘ăn’ 3,7L/100km, có 4WD, ADAS không kém SUV cao cấp

Hãng con Toyota là Daihatsu vừa giới thiệu hàng loạt nâng cấp cho dòng Mira e:S tại Nhật Bản. Lần cải tiến này tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn để đáp ứng các quy định mới.

Thương hiệu trực thuộc Toyota đã khai tử bản tiêu chuẩn cũ. Mặc dù vậy, mức giá khởi điểm của xe vẫn giữ ở mức hợp lý là 1.096.700 Yên (khoảng 180 triệu đồng).

Daihatsu Mira e:S có bản nâng cấp mới. Ảnh: Daihatsu

Mira e:S được tinh chỉnh về kỹ thuật

Mira e:S thế hệ thứ hai ra mắt lần đầu vào năm 2017. Phiên bản 2026 giữ nguyên thiết kế nội thất và ngoại thất. Xe chỉ tập trung vào các nâng cấp kỹ thuật bên trong.

Daihatsu đã bổ sung hai màu sơn mới là xanh gốm ánh kim (Ceramic Green Metallic) và nâu thạch anh (Grace Brown Crystal Mica). Đèn chiếu sáng LED hiện trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các bản X và X Limited.

Xe có các tùy chọn màu sơn trẻ trung. Ảnh: Daihatsu

Xe sở hữu động cơ 3 xilanh 660cc hút khí tự nhiên. Bản dẫn động cầu trước (FWD) đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,7 lít/100 km (27 km/lít). Mức này cải thiện 8% so với bản tiền nhiệm.

Động cơ mới được tinh chỉnh giúp tăng công suất và mô-men xoắn. Các thông số chi tiết hiện chưa được hãng công bố. Phiên bản cũ đạt công suất 48 mã lực và mô-men xoắn 57 Nm. Sức kéo vẫn truyền tới bánh trước hoặc cả 4 bánh (4WD) thông qua hộp số vô cấp CVT.

Nâng cấp toàn diện ADAS

Nội thất xe có thiết kế giống nhiều xe Toyota nhỏ khác. Ảnh: Daihatsu

Khả năng bảo vệ của xe tiến một bước mới nhờ gói hỗ trợ lái Smart Assist mới nhất. Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm đã nâng cấp khả năng nhận diện. Xe có thể phát hiện xe đạp cắt ngang, xe ngược chiều khi rẽ phải tại giao lộ, cùng người đi bộ đi ngược chiều lúc rẽ.

Tính năng phát hiện người đi bộ ban đêm là trang bị tiêu chuẩn. Ngưỡng vận hành tối đa của hệ thống tăng từ 60 km/h lên 80 km/h.

Hệ thống kiểm soát chống đột ngột nhấn ga ở cả phía trước và sau đều tích hợp phanh chủ động. Cải tiến này giúp giảm tai nạn khi đỗ xe ở tốc độ thấp.

Ngoài ra, hệ thống camera kép bổ sung tính năng cảnh báo chệch đường và cảnh báo đảo làn. Gói nâng cấp camera hành trình Smart Drive Recorder tùy chọn giúp hệ thống hoạt động như một camera ghi hình chuyên dụng.

Xe nhỏ nhưng được thiết kế tối ưu không gian. Ảnh: Daihatsu

Đơn giản hóa dòng sản phẩm và giá bán

Daihatsu đã sắp xếp lại danh mục sản phẩm. Hãng bỏ bản B tiêu chuẩn cắt giảm trang bị, đồng thời thay thế bản cao cấp G bằng bản X Limited mới.

Xe có ít phiên bản và giá bán dễ tiếp cận. Ảnh: Daihatsu

Phiên bản X Limited phát triển dựa trên bản X tầm trung. Xe bổ sung nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, sưởi ghế trước, ghế lái điều chỉnh độ cao, vô-lăng gật gù, điều hòa tự động và gương gập điện.

Tại Nhật Bản, giá khởi điểm của Mira e:S nâng cấp là 1.096.700 Yên (khoảng 180 triệu đồng) cho bản L dẫn động cầu trước. Phiên bản cao cấp nhất Mira e:S X Limited hệ dẫn động 4WD có giá 1.507.000 Yên (khoảng 248 triệu đồng).