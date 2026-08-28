Giá bạc ngày 28/8 tại Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Sacombank
Giá bạc trong nước tiếp tục duy trì ở mức hơn 60 triệu đồng/lượng.
- 27-08-2026Giá bạc thỏi, bạc miếng ngày 27/8 tại Phú Quý, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải
- 25-08-2026Giá bạc ngày 25/8 tại Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank, DOJI tăng, giảm ra sao?
Sáng ngày 28/8, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 61,3 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 63,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục đi ngang và duy trì dưới vùng giá 65 triệu đồng/lượng trong vòng 4 phiên liên tiếp, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,328-2,4 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 62,08 -64 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,342 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,442 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,724 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm nhẹ xuống dưới 69 USD/ounce, tương đương 2,169 triệu đồng/lượng, thu hẹp mức tăng của phiên trước đó. Giá bạc trong nước đang cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.
Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.
Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên vào cuối ngày để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất của Mỹ.
Thị trường hiện đang định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trước cuối năm, với xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức trên 70%.
Về kỹ thuật, vùng 67,47 USD/ounce được xem là hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ được ngưỡng này, giá bạc có thể hướng lên 68,20 USD/ounce và xa hơn là 69,50 USD/ounce.
Trong khi đó, kim loại quý tiếp tục hưởng lợi từ cái gọi là giao dịch giảm giá trị, khi việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng mua lại nợ làm gia tăng lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nợ của Mỹ và sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la. Về mặt địa chính trị, giá dầu vẫn ở mức cao do căng thẳng leo thang trong xung đột Nga-Ukraine đã làm lu mờ những dấu hiệu tiến triển ngoại giao ở Trung Đông.
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