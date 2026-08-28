Giá bạc ngày 28/8 tại Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Sacombank

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm nhẹ xuống dưới 69 USD/ounce, tương đương 2,169 triệu đồng/lượng, thu hẹp mức tăng của phiên trước đó. Giá bạc trong nước đang cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.



Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên vào cuối ngày để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất của Mỹ.

Thị trường hiện đang định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trước cuối năm, với xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức trên 70%.

Về kỹ thuật, vùng 67,47 USD/ounce được xem là hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ được ngưỡng này, giá bạc có thể hướng lên 68,20 USD/ounce và xa hơn là 69,50 USD/ounce.﻿

Trong khi đó, kim loại quý tiếp tục hưởng lợi từ cái gọi là giao dịch giảm giá trị, khi việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng mua lại nợ làm gia tăng lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nợ của Mỹ và sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la. Về mặt địa chính trị, giá dầu vẫn ở mức cao do căng thẳng leo thang trong xung đột Nga-Ukraine đã làm lu mờ những dấu hiệu tiến triển ngoại giao ở Trung Đông.



