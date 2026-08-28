Samsung Galaxy S26 FE chính thức bán tại Việt Nam, giá từ 18,99 triệu đồng

Samsung vừa giới thiệu Galaxy S26 FE tại Việt Nam, mẫu điện thoại mới thuộc dòng Galaxy S26. Sản phẩm được bán từ ngày 28/8 với hai phiên bản bộ nhớ 8GB+128GB và 8GB+256GB, giá lần lượt 18,99 triệu đồng và 21,99 triệu đồng.

Galaxy S26 FE có kích thước 161,6 x 76,9 x 7,4 mm và trọng lượng 193 g. Máy sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch, độ phân giải FHD+, tần số quét tối đa 120Hz và độ sáng tối đa 1.900 nit. Thiết bị được trang bị khả năng kháng nước, bụi chuẩn IP68.

Về cấu hình, Galaxy S26 FE sử dụng chip Exynos 2500 sản xuất trên tiến trình 3 nm, chạy Android 17 cùng giao diện One UI 9. Máy hỗ trợ kết nối 5G, Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.4. Tại một số thị trường, sản phẩm có thêm tùy chọn bộ nhớ 8GB+512GB, trong khi phiên bản bán tại Việt Nam hiện gồm hai mức dung lượng 128GB và 256GB.

Camera được nâng cấp

Hệ thống camera sau của Galaxy S26 FE gồm camera chính 50MP có chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang học 3x, zoom kỹ thuật số tối đa 30x. Camera trước có độ phân giải 12MP.

Samsung đưa một số tính năng xử lý hình ảnh mới lên mẫu máy này. Trong đó, My FanCam có khả năng tự động theo dõi chủ thể và điều chỉnh khung hình khi quay video. Tính năng Super Steady kết hợp Horizontal Lock giúp duy trì đường chân trời ổn định hơn trong quá trình quay các cảnh chuyển động.

Galaxy S26 FE cũng hỗ trợ Nightography để xử lý ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Với Photo Assist, người dùng có thể sử dụng câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện một số thao tác chỉnh sửa ảnh. Gemini Omni được tích hợp để hỗ trợ tạo và chỉnh sửa video từ hình ảnh, video có sẵn trong thư viện.

Tập trung vào Galaxy AI và One UI 9

Galaxy S26 FE là mẫu máy đầu tiên trong dòng Galaxy S26 được Samsung giới thiệu cùng One UI 9. Một số tính năng Galaxy AI trên thiết bị tập trung vào khả năng cung cấp thông tin và gợi ý dựa trên ngữ cảnh sử dụng.

Now Brief được bổ sung khả năng cá nhân hóa thông qua các thẻ thông tin về thời tiết, sức khỏe và những nội dung khác. Trong khi đó, Now Nudge được mở rộng khả năng hoạt động với một số ứng dụng và thông báo từ bên thứ ba.

Tính năng Circle to Search with Google cũng được nâng cấp, cho phép tìm kiếm nhiều đối tượng xuất hiện trong cùng một hình ảnh.

Galaxy S26 FE sử dụng pin 4.900mAh, hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 15W. Theo thông số của Samsung, máy có thể sạc tới khoảng 65% pin trong 30 phút khi sử dụng bộ sạc 45W. Bộ sạc này được bán riêng.

Ngoài ra, Samsung cho biết thiết bị được hỗ trợ tối đa 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật. Smart Switch cũng được nâng cấp, cho phép chuyển dữ liệu không dây giữa các thiết bị thông qua mã QR, trong đó có một số dữ liệu như mật khẩu, lịch sử cuộc gọi, cài đặt và eSIM.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 FE có ba lựa chọn màu gồm Xanh Blueberry, Xám Graphite và Xanh Pistachio. Samsung áp dụng một số chương trình bán hàng trong giai đoạn mở bán, gồm ưu đãi 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới hoặc voucher 1 triệu đồng, cùng các chính sách trả góp và bảo hành tùy chương trình.