Hyundai Santa Fe sắp có bản EREV: Đầy bình chạy gần 1.000km, ra mắt ngay năm sau

Hyundai Santa Fe EREV vừa được xác nhận kế hoạch sản xuất tại Mỹ và dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027. Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi, với tổng quãng đường mục tiêu hơn 600 dặm, tương đương khoảng 965 km.

Hyundai Santa Fe EREV dự kiến ra mắt tại Mỹ trong nửa đầu năm 2027. Ảnh: KCB

Thông tin được Hyundai công bố tại sự kiện CEO Investor Day 2026. Santa Fe EREV sẽ là mẫu xe đầu tiên của Hyundai sử dụng hệ truyền động EREV, nằm giữa xe hybrid và ô tô điện thuần túy.

Hyundai Santa Fe EREV được sản xuất tại Mỹ

Hyundai Santa Fe EREV sẽ được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA). Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất của Hyundai tại Bắc Mỹ.

Trước đó, nguyên mẫu Santa Fe EREV từng xuất hiện trong quá trình chạy thử với tên mã MX5a EREV. Những chiếc xe thử nghiệm được bắt gặp với cả nắp bình nhiên liệu và cổng sạc, cho thấy cấu hình truyền động kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện.

Hyundai Santa Fe EREV sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi. Ảnh: ST

Hyundai cho biết việc đưa Santa Fe EREV vào sản xuất tại Mỹ nằm trong kế hoạch tăng công suất của hãng tại khu vực này. Hyundai đặt mục tiêu bổ sung 500.000 xe vào năng lực sản xuất tại Bắc Mỹ và nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn cung trong khu vực lên hơn 80% vào năm 2030.

Xe có thể chạy hơn 965 km

Điểm đáng chú ý nhất trên Hyundai Santa Fe EREV là phạm vi hoạt động mục tiêu vượt 600 dặm, tương đương hơn 965 km. Con số này được tính khi kết hợp năng lượng từ pin và nhiên liệu.

Không giống nhiều mẫu hybrid hiện nay, hệ thống EREV sử dụng động cơ đốt trong chủ yếu để phát điện. Động cơ này không trực tiếp truyền động tới bánh xe mà cung cấp năng lượng cho bộ pin, sau đó mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động.

Nguyên mẫu Hyundai Santa Fe EREV xuất hiện với cả cổng sạc và nắp bình nhiên liệu. Ảnh: KCB

Theo Hyundai, bộ pin trên Santa Fe EREV có dung lượng chưa bằng một nửa so với một mẫu xe điện thuần túy tương đương. Nhờ đó, xe có thể giảm trọng lượng và chi phí sản xuất.

Hyundai cũng cho biết thế hệ pin mới có công suất đầu ra cao hơn đáng kể so với loại pin nickel cao trước đây, trong khi thời gian sạc được rút ngắn khoảng 40%.

Hyundai Santa Fe EREV sử dụng bộ pin có dung lượng thấp hơn xe điện tương đương. Ảnh: KCB

Với cách bố trí này, Hyundai hướng Santa Fe EREV tới nhóm khách hàng muốn sử dụng xe bằng năng lượng điện trong nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng vẫn cần khả năng vận hành đường dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.

Dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027

Hyundai Santa Fe EREV được phát triển dựa trên Santa Fe thế hệ thứ 5. Bên cạnh hệ truyền động mới, xe sẽ được tích hợp nền tảng kết nối Pleos Connect và trợ lý AI Gleo.

Hyundai Santa Fe 2027 thay đổi kiểu dáng để tăng tính khí động học. Ảnh: Carscoops

Hyundai dự kiến đưa Santa Fe EREV vào sản xuất và ra mắt tại Mỹ trong nửa đầu năm 2027. Các thông số chi tiết hơn của hệ truyền động, bao gồm công suất, dung lượng pin và mức tiêu thụ nhiên liệu, vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Hiện hãng mới xác nhận kế hoạch sản xuất Santa Fe EREV tại Mỹ và chưa công bố thông tin về việc phân phối mẫu xe này tại Việt Nam. Vì vậy, khả năng mẫu SUV này được bán chính hãng tại Việt Nam vẫn chưa có cơ sở để khẳng định.