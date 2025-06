Cầm cố ô tô tải để trả nợ nhưng bị từ chối, 2 đối tượng tìm cách khiến 11 chiếc ô tô "bay hơi", chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng

Ngày 18/6/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đình Thế (sinh năm 1991, trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) và Trần Đình Hào (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức hoạt động rất tinh vi. Lợi dụng thủ tục cho thuê xe ô tô tự lái sơ sài và sự mất cảnh giác của các chủ sở hữu phương tiện, các đối tượng đã lên mạng xã hội thuê người làm giấy tờ giả mang tên mình để cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Sau khi củng cố các tài liệu, chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 02/6/2025, Tổ địa bàn số 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình đấu tranh, công an Nghệ An xác định: Trong thời gian qua lại sửa chữa và mua, bán xe ô tô, Phạm Đình Thế gặp và quen biết với Trần Đình Hào. Đến cuối tháng 4/2025, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Thế đã chủ động gặp Hào để nhờ cầm cắm chiếc xe ô tô tải (chiếc xe Thế đang sử dụng để chở keo thuê). Tuy nhiên, do chiếc xe này không chính chủ và mua lại của Công ty ngoại tỉnh nên không nơi nào nhận cầm cố.

Hai đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, làm giả giấy tờ xe nhằm tạo niềm tin cho các cá nhân, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái, dịch vụ cầm đồ, thực hiện việc thuê xe ô tô cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

2 đối tượng Trần Đình Hào và Phạm Đình Thế tại cơ quan Công an.

Điển hình, vào khoảng giữa tháng 5/2025, Thế và Hào đến cơ sở cho thuê xe tự lái “T.V” tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên do anh M. làm chủ để thuê xe. Hai đối tượng thuê chiếc ô tô Huyndai Kona mang biển kiểm soát 37K-313.XX với thời hạn 01 tháng, số tiền thuê 16 triệu đồng/tháng.

Sau đó, 2 đối tượng lên mạng xã hội đặt làm giấy tờ giả (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mang tên Phạm Đình Thế, rồi đưa xe cùng giấy tờ giả đến cầm cố tại cơ sở cầm đồ “Q.K” ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ lấy số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này, Thế và Hào chia nhau tiêu xài cá nhân.

2 đối tượng Trần Đình Hào và Phạm Đình Thế cùng số tang vật tại cơ quan Công an.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Đình Thế đã trực tiếp thuê 06 xe ô tô ở các địa địa điểm khác nhau và làm giả giấy tờ 02 xe ô tô mang tên mình để thực hiện việc cầm cố tài sản, lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân. Tổng giá trị tài sản đối tượng chiếm đoạt là hơn 3,2 tỷ đồng.

Trần Đình Hào đã trực tiếp thuê 05 xe ô tô ở các địa điểm khác nhau và làm giả giấy tờ 02 xe ô tô mang tên mình để thực hiện việc cầm cố tài sản, lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân. Tổng giá trị tài sản đối tượng chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo Bộ Công an