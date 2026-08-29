Danh sách 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee

Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm vừa có các công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Sở Y tế TP Hà Nội và Công ty TNHH Shopee.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm nhận được đơn tố cáo của công dân về hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay của cửa hàng Siêu thị Ba Lan và việc nhập lậu hàng của Công ty vận chuyển TRON.

Qua rà soát các sản phẩm được phản ánh trong đơn, Cục An toàn thực phẩm phát hiện 11 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có nội dung không đúng với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan này cấp.

Các sản phẩm đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee).

Sản phẩm Magnesium citrate 400 mg + B6 được Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh trên Shopee.

Danh sách các sản phẩm gồm:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Creatine Ostrovit.

2. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Creatine monohydrate.

3. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Magnesium citrate 400 mg + B6

4. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ostrovit Omega 3 D3 + K2

5. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2

6. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Caffeine 200 mg.

7. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Zinc Picolinate.

8. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ CLA+Greentea+LCarnitine.

9. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ZMAdvanced.

10. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Ashwagandha vege.

11. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit® L- theanine.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, tiếp tục thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn, trong đó có Shopee, Lazada, yêu cầu ngừng kinh doanh các sản phẩm vi phạm, gỡ bỏ thông tin liên quan và xử lý theo quy định.

Riêng đối với Shopee, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm nằm trong danh sách 11 sản phẩm được xác định có thông tin công bố không khớp.

Bên cạnh việc yêu cầu các sàn thương mại điện tử xử lý những sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu được phát hiện. Cục An toàn thực phẩm đề nghị kết quả kiểm tra phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, nếu quá trình kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, Cục đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra về Cục trước ngày 15/9/2026.