Các nước đầu tư mạnh về trạm sạc xe điện

Tại Ấn Độ, mức tiêu thụ điện tại các trạm sạc công cộng tăng mạnh cho thấy nhu cầu sử dụng xe điện đang ngày càng lớn. Theo dữ liệu của Cơ quan Điện lực Trung ương Ấn Độ (CEA), lượng điện tiêu thụ tại các trạm sạc công cộng tăng từ 848 triệu kWh trong năm tài chính 2024-2025 lên 1,46 tỷ kWh trong năm 2025-2026, tương đương mức tăng hơn 72%.

Đáng chú ý, hơn 74% lượng điện được sử dụng tại các trạm sạc dành cho phương tiện hạng nặng như xe buýt điện, xe tải, xe khách công suất lớn và đội xe thương mại. Phần còn lại phục vụ các phương tiện điện cá nhân và thương mại hạng nhẹ, hạng trung.

Sự gia tăng nhanh chóng của xe điện đang kéo theo nhu cầu phát triển mạng lưới trạm sạc trên toàn cầu. Ảnh: Gridcog.

Maharashtra hiện dẫn đầu Ấn Độ về lượng điện tiêu thụ tại các trạm sạc công cộng, với gần 378 triệu kWh, chiếm khoảng 26% tổng lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Theo sau là Delhi, Karnataka và Telangana lần lượt là 359 MU, 213 MU và 111 MU.

Đà phát triển của hạ tầng sạc diễn ra song song với tốc độ tăng trưởng mạnh của thị trường xe điện. Tổng doanh số xe điện tại Ấn Độ vượt 2,5 triệu chiếc trong năm 2025, tăng 24,6% so với năm trước và chiếm gần 8,5% tổng số phương tiện mới đăng ký.

Đầu tư hạ tầng gắn với quy hoạch đô thị

Tại Prague - Cộng hoà Séc, chính quyền thành phố đang tận dụng quá trình nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường phố để chuẩn bị hạ tầng cho xe điện.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ trang bị cho một số cột đèn đường các kết nối điện có công suất phù hợp và chuẩn bị chúng theo tiêu chuẩn "EV-ready" (sẵn sàng cho xe điện). Đây là cột đèn chiếu sáng đường phố được thiết kế hoặc tích hợp sẵn kết cấu, đường dây điện và không gian chờ để lắp đặt các trạm sạc xe điện. Prague chưa lắp đặt thiết bị sạc ngay lập tức mà sẽ bổ sung khi có nhu cầu.

Prague dự kiến có thể đạt 180.000 xe điện vào năm 2030, kéo theo nhu cầu khoảng 4.500 trạm sạc. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu chuẩn bị khoảng 150 cột đèn theo tiêu chuẩn "EV-ready", với khoản đầu tư khoảng 100 triệu koruna Czech (tương đương 4,1 triệu euro).

Tesla tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới Supercharger. Ảnh: Reuters

Việc kết hợp nâng cấp lưới điện, chiếu sáng công cộng và chuẩn bị điểm sạc được kỳ vọng giúp Prague hạn chế chi phí đào đường, vỉa hè trong tương lai.

Xu hướng này cho thấy hạ tầng sạc đang dần được tích hợp vào quy hoạch đô thị thay vì chỉ được xây dựng như một hệ thống độc lập.

Thị trường trạm sạc tăng trưởng nhanh

Cùng với sự mở rộng của đội xe điện, thị trường hạ tầng sạc toàn cầu cũng được dự báo tăng trưởng mạnh. Theo MarketsandMarkets, thị trường trạm sạc xe điện có thể tăng từ 38,55 tỷ USD năm 2026 lên 120,85 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 17,7%.

Các nhà sản xuất ô tô lớn như Tesla, Rivian và Hyundai đang đầu tư vào những hệ sinh thái sạc riêng hoặc hợp tác với các nhà cung cấp hạ tầng. Trong khi đó, các doanh nghiệp như ChargePoint và BP Pulse cũng mở rộng mạng lưới tại những khu vực đô thị có nhu cầu cao và dọc các tuyến vận tải quan trọng.

Tại Mỹ, Tesla tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới Supercharger. Công ty đang đề xuất xây dựng một trung tâm sạc với 124 cổng sạc V4 tại Waterloo Street, một trong những dự án có quy mô lớn nhất của Tesla tại khu vực đô thị.

Công nghệ sạc nhanh DC công suất cao, từ 150-350 kW, đang được phát triển để đáp ứng các mẫu xe điện sử dụng hệ thống điện 800V và 1.000V. Nhờ đó, xe có thể sạc pin nhanh hơn, đồng thời giúp các trạm sạc hoạt động hiệu quả hơn.