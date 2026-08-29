Lời khuyên cho người muốn mua iPhone 18 Pro Max

Chỉ còn ít tuần trước sự kiện mùa thu thường niên, sự chú ý của thị trường đang dồn về thế hệ iPhone 18 Pro của Apple.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với iPhone vẫn ở mức cao, người dùng có ý định sở hữu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max nên cân nhắc đặt mua sớm nếu muốn nhận máy ngay trong những tuần đầu mở bán.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III, CEO Tim Cook cho biết Apple có thể phải đối mặt với một số hạn chế về nguồn cung trong quý tới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ và các chip tiên tiến, trong khi nhu cầu trên thị trường tiếp tục tăng.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tiếp tục là phiên bản được người dùng quan tâm nhất trong thế hệ iPhone mới. (Ảnh minh hoạ: AI/IndiaToday)

Đáng chú ý, doanh số iPhone trong quý vừa qua tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Apple cũng ghi nhận doanh thu quý tháng 6 cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức mua đối với các thiết bị của hãng vẫn duy trì ở mức cao.

Điều này có thể trở thành yếu tố đáng lưu ý khi iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ. Nếu nhu cầu ban đầu lớn trong khi nguồn cung bị hạn chế, một số phiên bản có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng hoặc kéo dài thời gian giao máy.

Đây không phải hiện tượng mới với iPhone. Ở một số thế hệ trước, những phiên bản được người dùng quan tâm nhất thường có thời gian giao hàng kéo dài ngay sau khi mở bán, trước khi nguồn cung dần ổn định trong các tháng tiếp theo.

Người muốn mua iPhone 18 Pro Max nên đặt sớm?

Với những người đã xác định sẽ nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max, việc đăng ký nhận thông tin hoặc đặt máy ngay khi Apple mở bán có thể giúp giảm nguy cơ phải chờ lâu.

Người dùng muốn sở hữu iPhone 18 Pro Max sớm nên cân nhắc đặt hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên. (Ảnh minh hoạ: AI/YeHan)

Đặc biệt, tình trạng nguồn cung có thể khác nhau giữa từng phiên bản bộ nhớ, màu sắc và từng thị trường. Vì vậy, người dùng không nên kỳ vọng tất cả các phiên bản đều có sẵn ngay trong ngày đầu tiên.

Bên cạnh nguy cơ khan hàng, giá bán cũng là yếu tố đáng cân nhắc.

Gần đây, iPhone 18 Pro và các phiên bản cao cấp được cho là có khả năng tăng giá do chi phí linh kiện, đặc biệt là DRAM và NAND, đang chịu áp lực tăng. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg nhận định Apple có thể nâng giá khởi điểm iPhone 18 Pro lên khoảng 1.199 USD (hơn 31 triệu đồng), cao hơn 100 USD so với mức 1.099 USD của iPhone 17 Pro.

Nếu kịch bản này xảy ra, giá iPhone 18 Pro sẽ tăng khoảng 9% so với thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán và Apple chưa công bố giá bán chính thức.

Chi phí bộ nhớ đang trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý đối với các nhà sản xuất smartphone. Nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh từ các thiết bị tích hợp AI có thể tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung và giá linh kiện trong thời gian tới.

Chờ iPhone 18 Pro Max hay mua ngay?

Với người đang sử dụng iPhone đời cũ và chưa cần nâng cấp ngay, việc chờ thêm một thời gian sau khi iPhone 18 Pro Max mở bán có thể giúp có thêm lựa chọn. Khi nguồn cung ổn định, thời gian giao máy thường được rút ngắn và người mua cũng có thêm thông tin thực tế về thiết bị trước khi xuống tiền.

Ngược lại, với người đã xác định mua iPhone 18 Pro Max ngay khi sản phẩm xuất hiện, đăng ký sớm và đặt hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên là phương án đáng cân nhắc.

Sự kiện cuối năm của Apple sẽ diễn ra vào 0h ngày 10/9, giờ Việt Nam. (Ảnh: Apple)

Apple đã chính thức gửi thư mời báo chí cho sự kiện mang tên “Surprise and Shine” (Từ bất ngờ đến rực rỡ), diễn ra ngày 9/9 tại Steve Jobs Theater, trong khuôn viên Apple Park, Cupertino (Mỹ), bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ Thái Bình Dương, tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên website Apple, YouTube và ứng dụng Apple TV.

Đây được xem là sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất của Apple trong năm, nơi hãng dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới, trong đó có iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.