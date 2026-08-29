Thái Lan báo tin cực vui đến Việt Nam

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Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 132 nghìn tấn với trị giá hơn 128 triệu USD, tăng 16% về lượng nhưng giảm 13% về trị giá so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm nước ta đã xuất khẩu hơn 831 nghìn tấn, trị giá hơn 817 triệu USD, tăng 3% về lượng nhưng tăng mạnh 48% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 165.000 tấn, trị giá hơn 195 triệu USD, giảm 3,34% về lượng nhưng tăng 47,87% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Singapore đứng sau với 141.710 tấn, trị giá gần 87 triệu USD, lần lượt giảm 28,64% và 16,79% về lượng và trị giá.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang Thái Lan đạt hơn 136.000 tấn, trị giá hơn 107 triệu USD, tăng đột biến 8.200,24% về lượng và 9.615,07% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Dữ liệu của S&P Global cho thấy trong năm 2025, Thái Lan nhập khẩu trung bình khoảng 491.500 thùng dầu thô và condensate/ngày từ Trung Đông, tăng đáng kể so với mức 428.200 thùng/ngày của năm 2024; riêng khu vực này chiếm hơn 51% lượng dầu thô và condensate nhập khẩu của Thái Lan trong năm 2026 tính đến đầu tháng 3.

Bối cảnh này khiến nhu cầu tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu và dầu thay thế của Thái Lan trở nên đáng chú ý trong năm nay. Khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, Thái Lan từng phải siết hoạt động xuất khẩu dầu để ưu tiên bảo đảm nguồn cung trong nước.

Báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), năm 2025, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu là Dung Quất và Nghi Sơn sản xuất khoảng 18,06 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, tăng 6,5% so với cùng kỳ; xuất bán tiêu thụ nội địa 17,76 triệu m3/tấn, tăng 6,4% so với năm 2024, xuất khẩu ước khoảng 438.000m3/tấn, tăng 1,8% so với năm 2024

Tổng lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2025 ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn (bình quân tiêu thụ khoảng 2,2 triệu m3/tấn/tháng). Tồn kho khoảng 1,7 triệu m3/tấn.

Về dài hạn, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam nhiều khả năng vẫn đóng vai trò bổ sung trong cơ cấu thương mại năng lượng, thay vì trở thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Khả năng dành nguồn hàng cho xuất khẩu phụ thuộc trước hết vào nhu cầu tiêu thụ trong nước, công suất và tình hình vận hành của các nhà máy lọc dầu, cũng như diễn biến giá dầu thế giới. Trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều bất định, việc duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm nguồn cung trong nước và chủ động điều tiết hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với thị trường xăng dầu Việt Nam.

Bộ Công Thương hiện cũng yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tạo nguồn, nhập khẩu và dự trữ, đồng thời duy trì dự trữ lưu thông bắt buộc nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khi thị trường quốc tế biến động mạnh.