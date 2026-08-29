Thêm điện thoại lạ: Màn hình chính e-ink đen trắng, lắp thêm màn hình màu ở mặt lưng, giá gần 11 triệu

Màn hình e-ink như giấy

Sau nhiều tháng hé lộ, Hisense đã chính thức ra mắt dòng A10 gồm hai phiên bản A10 Pro và A10 Ultra, với giá khởi điểm từ 2.799 Yuan (tương đương khoảng 10,4 triệu đồng). Cả hai mẫu đều có hai tùy chọn màu Moon White và Bamboo Green, trọng lượng 190g.

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A10 Pro có ba phiên bản gồm 8GB RAM + 128GB bộ nhớ với giá 2.799 Yuan (tương đương khoảng 10,4 triệu đồng), 8GB + 256GB giá 2.999 Yuan (tương đương khoảng 11,2 triệu đồng) và 12GB + 512GB giá 3.499 Yuan (tương đương khoảng 13 triệu đồng). Trong khi đó, A10 Ultra có giá lần lượt 3.198 Yuan (tương đương khoảng 11,9 triệu đồng), 3.398 Yuan (tương đương khoảng 12,7 triệu đồng) và 3.898 Yuan (tương đương khoảng 14,5 triệu đồng) cho các cấu hình tương ứng.

Cả hai đều sử dụng màn hình e-ink Carta 1300 kích thước 6,13 inch, độ phân giải 1.648 x 824 pixel và mật độ điểm ảnh 300 PPI. Màn hình hiển thị 256 mức xám, đi kèm đèn nền phía trước với 36 mức điều chỉnh hai màu.

Khác với màn hình LCD hay OLED, tấm nền e-ink sử dụng ánh sáng môi trường phản chiếu để hiển thị hình ảnh. Hisense cho biết màn hình không phát ánh sáng xanh và không nhấp nháy, phù hợp cho các tác vụ như đọc sách điện tử, ghi chú trên PDF hoặc học tập.

Màn hình được kết hợp với chip điều khiển TCON E Ink T2000. Con chip này đảm nhiệm quá trình làm mới màn hình độc lập, giúp giảm hiện tượng lưu ảnh và giảm bớt khối lượng xử lý cho chip chính.

Mặt lưng có thể gắn màn hình màu

Điểm đặc biệt nhất của dòng A10 nằm ở màn hình LCD màu phụ kích thước 4,96 inch. Phụ kiện này được gắn vào mặt lưng thông qua vòng nam châm và các tiếp điểm kim loại, cho phép người dùng tháo ra hoặc lắp vào tùy nhu cầu.

Khi gắn màn hình màu, A10 có thể hoạt động gần giống một smartphone thông thường hơn. Người dùng có thể đọc truyện tranh màu, xem biểu đồ, hình ảnh, video ngắn hoặc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, sau đó tháo màn hình ra khi muốn quay lại trải nghiệm e-ink.

A10 Ultra được bán kèm màn hình màu trong hộp. Với A10 Pro, điện thoại đã tích hợp sẵn các tiếp điểm từ tính ở mặt lưng nhưng không có màn hình phụ, người dùng phải mua thêm phụ kiện nếu có nhu cầu.

Snapdragon, 5G và pin 4.000mAh

Dòng A10 sử dụng chip Qualcomm QCM6690 tám nhân sản xuất trên tiến trình 4nm, hỗ trợ kết nối 5G và được tối ưu cho các thiết bị dùng màn hình e-ink. Khi người dùng chủ yếu đọc sách với nội dung tĩnh, máy có thể tự giảm xung nhịp và mức tiêu thụ điện của chip, sau đó tăng hiệu năng khi cần xử lý các tác vụ nặng hơn.

Cả hai phiên bản đều có pin 4.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 18W và sạc không dây 15W. Riêng A10 Ultra hỗ trợ thêm sạc không dây qua nam châm.

Máy được cài sẵn Android 16, hỗ trợ cập nhật hệ thống và bản vá bảo mật trong thời gian dài. Hisense cũng cho phép cài ứng dụng Android theo cách thông thường, thay vì giới hạn kho ứng dụng như một số mẫu điện thoại e-ink khác.

Về camera, A10 Pro và A10 Ultra có camera chính 48MP ở mặt sau cùng camera trước 8MP. Các trang bị khác gồm NFC, điều khiển thiết bị bằng hồng ngoại, Wi-Fi 6, ghi âm cuộc gọi và tính năng nhân bản ứng dụng.

Hiện tại, nếu quan tâm đến smartphone màn hình e ink, bạn có thể tham khảo 1 số dòng như Bigme Hibreak BW (~5 triệu đồng), Bigme Hibreak Pro (~8 triệu đồng), Hisense A5 (~3 triệu đồng).