Galaxy Z Fold8 và cách đơn giản hóa việc chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ

Chuyển dữ liệu bằng mã QR

Đổi sang một chiếc điện thoại mới không chỉ là thay đổi thiết bị mà còn là quá trình đưa các dữ liệu và thiết lập cá nhân từ máy cũ sang thiết bị mới. Với người dùng chuyển từ iPhone sang Galaxy, đây thường là một trong những bước cần nhiều thời gian nhất.

Samsung cho biết Smart Switch, ứng dụng chuyển dữ liệu của hãng, hỗ trợ đưa danh bạ, hình ảnh, video, tin nhắn, ứng dụng và nhiều dữ liệu khác từ thiết bị Android hoặc iOS sang smartphone Galaxy.

Hướng dẫn sử dụng Smart Switch

Trên thế hệ Galaxy Z Series thứ 8 sử dụng One UI 9, quy trình này được rút gọn ở một số bước. Người dùng iPhone không cần cài riêng ứng dụng Smart Switch mà có thể quét mã QR hiển thị trên Galaxy mới để bắt đầu quá trình truyền dữ liệu.

Kết nối không dây cũng được tối ưu, cho phép hai thiết bị liên kết trực tiếp mà không nhất thiết phải chuẩn bị trước loại cáp hoặc đầu chuyển đổi tương thích. Điều này giúp giảm bớt các bước cần thực hiện trong quá trình thiết lập máy mới.

Không chỉ chuyển ảnh, danh bạ và tin nhắn

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Smart Switch với One UI 9 là phạm vi dữ liệu có thể chuyển từ iPhone sang Galaxy được mở rộng.

Ngoài những dữ liệu phổ biến như hình ảnh, tin nhắn, danh bạ, lịch và ứng dụng, hệ thống hỗ trợ thêm mật khẩu và passkey, lịch sử cuộc gọi, cài đặt trợ năng và thông tin eSIM.

Đây là những dữ liệu thường không xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng sau khi đổi điện thoại. Việc chuyển mật khẩu và passkey giúp giảm số lượng tài khoản phải đăng nhập lại, trong khi lịch sử cuộc gọi và các thiết lập cá nhân có thể được duy trì trên thiết bị mới.

Với eSIM, việc chuyển thông tin cũng có thể giúp người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ di động trên thiết bị mới mà không phải thực hiện lại toàn bộ quá trình thiết lập từ đầu, tùy thuộc vào nhà mạng và điều kiện hỗ trợ.

Sau khi hoàn tất chuyển dữ liệu, người dùng Galaxy vẫn có thể điều chỉnh lại giao diện và cách điều hướng theo thói quen cá nhân. Các thiết lập như cử chỉ vuốt hay bố cục màn hình chính có thể được thay đổi, trong khi Good Lock cung cấp thêm các tùy chọn tùy biến cho màn hình chính, trình chuyển đổi ứng dụng và một số thành phần giao diện.

Với người chuyển từ iOS sang Galaxy, việc có thể điều chỉnh cách điều hướng và sắp xếp màn hình giúp quá trình làm quen với hệ điều hành mới trở nên thuận tiện hơn.

Quick Share hướng tới chia sẻ đa nền tảng

Sau khi hoàn tất việc chuyển dữ liệu, nhu cầu chia sẻ hình ảnh, video hay tài liệu với những người đang sử dụng thiết bị khác hệ sinh thái vẫn tiếp tục diễn ra.

Samsung cho biết các thiết bị chạy One UI 9 và One UI 8.5 được bổ sung trải nghiệm chia sẻ đa thiết bị thông qua Quick Share. Đáng chú ý, Quick Share có khả năng tương thích trực tiếp với AirDrop, qua đó hỗ trợ gửi và nhận tệp giữa thiết bị Galaxy và thiết bị iOS.

Điều này giúp giải quyết một trong những bất tiện phổ biến khi sử dụng smartphone thuộc các hệ sinh thái khác nhau: người dùng không nhất thiết phải tìm đến các ứng dụng trung gian mỗi khi cần chia sẻ một tệp tin.

Như vậy, quá trình chuyển sang Galaxy không chỉ nằm ở việc đưa dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới. Những thay đổi trên Smart Switch tập trung vào giai đoạn thiết lập ban đầu, trong khi Quick Share hướng tới nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu sau đó.

Với các công cụ này, Samsung đang tìm cách giảm bớt những thao tác vốn có thể khiến người dùng cân nhắc khi chuyển đổi giữa các hệ sinh thái smartphone, từ khâu đưa dữ liệu cá nhân sang thiết bị mới cho tới việc tiếp tục trao đổi tệp với những thiết bị khác nền tảng.