Đánh chìm 106 khối bê tông khổng lồ xuống vùng nước sâu 35 m: Bí mật của công trình có khả năng xử lý 5,2 triệu container/năm lộ diện

Để mở rộng khu phức hợp cảng Tanger Med, Morocco đã hạ thủy và lắp đặt 106 khối bê tông cốt thép khổng lồ, kết hợp với hàng nghìn cấu kiện bê tông khác để hình thành hệ thống đê chắn sóng bảo vệ khu cảng mới.

Theo dữ liệu kỹ thuật của Bouygues, riêng đê chắn sóng chính của Tanger Med 2 có một đoạn dài 2.710 mét được tạo thành từ 96 khối bê tông cốt thép dạng hộp bốn thùy. Bên cạnh đó là 955 mét đê mái dốc, được gia cố bằng 5.760 khối Accropode - một loại bê tông đúc sẵn, có thiết kế hình học nhiều nhánh, được sử dụng làm “giáp” bảo vệ công trình biển.

Toàn cảnh đê chắn sóng của khu cảng dài 4,4 km.

Ở đê chắn sóng phụ, dự án sử dụng thêm 10 khối bê tông cùng loại trên đoạn dài 341 mét. Phần còn lại gồm 377 mét đê mái dốc với 3.581 khối Accropode. Như vậy, riêng hai hạng mục này đã sử dụng tổng cộng 106 khối bê tông cốt thép khổng lồ.

Theo Bouygues, toàn bộ đê chắn sóng chính của Tanger Med 2 dài 3.665 mét, trong khi đê chắn sóng phụ dài 718 mét, đưa tổng chiều dài hai công trình lên 4.383 mét, tương đương khoảng 4,4 km.

Hệ thống đê chắn sóng được thiết kế khá phức tạp.

Các công trình được xây dựng trong điều kiện đặc biệt khi Tanger Med Engineering cho biết, hệ thống đê chắn sóng của khu cảng mới được triển khai ở những vùng nước có độ sâu lên tới 35 mét. Các khối bê tông khổng lồ không được đúc trực tiếp dưới biển, chúng được chế tạo trên đất liền bằng phương pháp đổ bê tông trượt trước khi được hạ thủy và đưa vào vị trí đã định.

Thiết kế của các khối này cũng không đơn thuần nhằm tạo ra một bức tường chắn biển có kích thước lớn. Phía hướng ra biển được bố trí các lỗ và khoang bên trong để hấp thụ, làm giảm năng lượng sóng, qua đó hạn chế tác động trực tiếp của sóng biển và sự xâm nhập của nước vào khu vực được bảo vệ.

Các cấu kiện bê tông được tạo sẵn trên đất liền trước khi hạ thủy.

Ngoài hệ thống đê chắn sóng, gói công việc do Bouygues thực hiện còn bổ sung 1.200 mét cầu cảng. Trong phạm vi rộng hơn, Tanger Med Engineering cho biết dự án bao gồm 2.800 mét cầu cảng dạng khối, 160 ha đất, việc loại bỏ 2,5 triệu mét khối đá, cùng các bến dịch vụ, đường giao thông và hệ thống hạ tầng liên quan.

Tanger Med 2 được xây dựng nhằm đáp ứng sự gia tăng của hoạt động thương mại hàng hải và mở rộng năng lực khai thác của khu phức hợp cảng Tanger Med. Sau khi hoàn thành vào tháng 2/2014, dự án đã bổ sung thêm công suất xử lý 5,2 triệu container mỗi năm.

Để tạo ra năng lực này, phần việc dưới biển đóng vai trò nền móng cho toàn bộ khu cảng mới. 106 khối bê tông cốt thép khổng lồ, hàng nghìn cấu kiện Accropode, gần 4,4 km đê chắn sóng cùng hệ thống cầu cảng đã tạo thành lớp bảo vệ cần thiết để các hoạt động khai thác container có thể được mở rộng tại Tanger Med.