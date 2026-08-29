4 triệu đồng cho một chiếc tai nghe không dây LG: Không mạnh nhất, nhưng khá dễ 'nghiện'

Ở mức giá khoảng 4 triệu đồng, LG xboom Buds Plus nằm trong nhóm tai nghe không dây cao cấp, nơi người dùng có khá nhiều lựa chọn đến từ Sony, Samsung hay JBL. Mẫu tai nghe mới của LG gây ấn tượng trước hết ở sự gọn nhẹ, cảm giác đeo dễ chịu và chất âm được điều chỉnh theo hướng sôi động.

Đây không phải một mẫu tai nghe hướng tới việc tái tạo âm thanh thật trung tính. Ngược lại, LG xboom Buds Plus có cá tính khá rõ, đặc biệt ở dải bass, và điều này khiến sản phẩm phù hợp hơn với một số thể loại nhạc nhất định.

Thiết kế đơn giản, đeo khá “nhàn tai”

Ấn tượng đầu tiên của xboom Buds Plus là thiết kế khá đơn giản. LG không cố tạo ra quá nhiều chi tiết để khiến sản phẩm trở nên nổi bật. Hộp sạc có dạng viên thuốc bo góc, kích thước nhỏ và có thể dễ dàng bỏ vào túi quần hoặc túi áo.

Hai bên tai nghe cũng có kích thước tương đối nhỏ. Khi đặt vào tai, phần thân gần như nằm gọn trong vành tai nên không tạo cảm giác vướng víu. Sau khoảng một tuần sử dụng, đây có lẽ là điểm tôi thích nhất ở sản phẩm.

Tai nghe nhẹ, vừa tai và khi chọn đúng kích cỡ đệm silicon, cảm giác đeo khá dễ chịu. Trong quá trình sử dụng thông thường, gần như không có tình trạng tai nghe bị xô lệch hay rơi ra ngoài. LG còn trang bị thêm vòng silicon để tăng khả năng cố định, phù hợp khi người dùng vận động.

Với trải nghiệm cá nhân, xboom Buds Plus là một trong những mẫu tai nghe có thể đeo trong thời gian dài mà không khiến tôi quá chú ý đến sự hiện diện của nó.

Ngoài thiết kế, LG vẫn duy trì một số đặc điểm từng xuất hiện trên các thế hệ tai nghe trước, đáng chú ý là công nghệ UVnano trong hộp sạc. Hãng cho biết hệ thống này sử dụng tia cực tím để vệ sinh khu vực tiếp xúc với tai. Hộp sạc cũng hỗ trợ sạc không dây, trong khi tai nghe có khả năng kháng nước IPX4.

Chất âm thiên bass, hợp nhạc remix và điện tử

Nếu thiết kế là phần dễ tạo thiện cảm thì chất âm lại là yếu tố khiến xboom Buds Plus có cá tính riêng.

Qua thời gian sử dụng, tôi cảm nhận rõ LG đã đẩy dải bass lên khá nhiều so với kiểu âm thanh trung tính. Những tiếng trống và âm trầm có độ dày, tạo cảm giác bài hát “có lực” hơn ngay từ những giây đầu tiên.

Tuy nhiên, bass không đến mức lấn át hoàn toàn những thành phần còn lại. Giọng hát và các nhạc cụ ở dải trung vẫn được giữ ở mức tương đối rõ ràng. Vì thế, cảm giác tổng thể vẫn dễ nghe thay vì trở nên quá nặng hoặc ù.

Cách xử lý này khiến xboom Buds Plus hợp với những bản remix, EDM, dance hay pop hiện đại hơn những thể loại đòi hỏi sự cân bằng và chi tiết cao giữa các dải âm. Với một bài nhạc có nhiều tiếng trống và bass, chiếc tai nghe này tạo được cảm giác sôi động khá rõ.

Ngược lại, nếu thường xuyên nghe jazz, acoustic hoặc những bản thu thiên về giọng hát và muốn nghe thật rõ từng lớp nhạc cụ, người dùng có thể sẽ muốn tinh chỉnh EQ. Ứng dụng LG xboom cho phép điều chỉnh âm thanh và lựa chọn các thiết lập EQ khác nhau.

Đây cũng là điểm cho thấy LG không cố biến xboom Buds Plus thành một chiếc tai nghe “nghe gì cũng hay”. Sản phẩm có thiên hướng âm thanh khá rõ và sẽ phát huy tốt hơn với nhóm nhạc mà nó được thiết kế để hướng tới.

Chống ồn ở mức tốt, nhưng chưa phải điểm ăn tiền

Với một mẫu tai nghe giá khoảng 4 triệu đồng, chống ồn chủ động (ANC) gần như đã trở thành tính năng bắt buộc. xboom Buds Plus có ANC và trên thực tế khả năng này hoạt động khá ổn trong những môi trường có tiếng ồn đều như tiếng quạt, điều hòa hoặc âm thanh giao thông.

Tuy nhiên, sau một tuần sử dụng, tôi không cho rằng ANC là điểm khiến mẫu tai nghe này vượt lên đáng kể so với các đối thủ.

Khả năng chống ồn đủ để tạo ra một không gian nghe nhạc yên tĩnh hơn, nhưng chưa đem lại cảm giác “tách biệt hoàn toàn” với môi trường bên ngoài. Đây cũng là khác biệt dễ nhận thấy nếu đặt sản phẩm cạnh những mẫu tai nghe vốn được đánh giá cao về ANC như dòng Sony WF-1000XM.

LG cũng trang bị chế độ giảm tiếng ồn gió, một tính năng khá hữu ích khi sử dụng ngoài trời. Theo trải nghiệm thực tế, đây là một điểm cộng đáng ghi nhận hơn là một tính năng mang tính quảng cáo đơn thuần.

Bài toán cạnh tranh

Với mức giá 4 triệu đồng, sản phẩm không phải lựa chọn dành cho tất cả mọi người. Nếu ưu tiên hàng đầu là khả năng chống ồn hoặc âm thanh thật trung tính, thị trường vẫn có những đối thủ đáng cân nhắc. Nhưng nếu muốn một mẫu tai nghe nhỏ gọn, dễ đeo và có chất âm khỏe khoắn, xboom Buds Plus là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc này.

LG không chỉ cạnh tranh bằng chất âm hay ANC. xboom Buds Plus có thiết kế nhỏ gọn, đeo khá thoải mái, hỗ trợ sạc không dây, UVnano và cả tính năng Plug & Wireless, cho phép hộp sạc đóng vai trò như một bộ phát để kết nối với những thiết bị không có Bluetooth.﻿