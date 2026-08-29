Xu hướng kép từ công trình xanh đến công trình vì con người từ vật liệu Saint-Gobain

"Xu hướng kép" tái định hình ngành xây dựng

"Công trình xanh" và "công trình vì con người" đang trở thành những ưu tiên hàng đầu của ngành xây dựng, nhằm đạt tiến độ giảm phát thải - chiếm khoảng 40% lượng phát thải CO₂ ở hiện tại, cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở và hạ tầng trong tương lai - với gần 70% dân số thế giới sẽ sống ở đô thị, vào năm 2050.

Cả hai xu hướng trên không chỉ tác động lẫn nhau, mà còn thúc đẩy toàn bộ chuỗi giá trị trong ngành xây dựng chuyển mình. Theo đó, "xanh hóa" công trình đã định hình nên các hệ tiêu chuẩn vật liệu xây dựng ít phát thải, vận hành tòa nhà tối ưu hiệu suất năng lượng… để tăng tốc đạt Net Zero 2025.

Công trình "xây để ở" trước đây cũng được nâng cấp lên công trình "xây để con người hạnh phúc hơn", bởi 90% thời gian của con người hiện đại đang dành cho ở nhà và văn phòng, theo các điều tra xã hội học. 2 tiêu chí Sức khỏe và Tiện nghi, thậm chí còn được định lượng cụ thể trong các tiêu chuẩn công trình xanh, đơn cử là mức 14% tổng thang điểm đánh giá LOTUS.

Năm 2026, bức tranh chuyển dịch chuỗi giá trị ngành còn diễn ra ở mức độ sâu sắc hơn, khi ghi nhận Saint-Gobain, một doanh nghiệp vật liệu xây dựng đầu ngành - "xanh hóa" mạnh mẽ từ sản xuất đến sản phẩm. Đáng chú ý, cuộc chuyển đổi này không diễn ra đơn lẻ mà trên quy mô lớn - từ chuỗi 6 nhà máy đạt Zero Carbon cho đến danh mục đa giải pháp thiết kế dựa trên nhu cầu tiện nghi của con người, góp phần tạo ra những tác động lớn hơn cho ngành.

Tối ưu trải nghiệm đa tiện nghi bằng hệ giải pháp vật liệu từ bước xây dựng

Các không gian nội thất hiện đại ngày càng chú trọng đến môi trường sống thoải mái qua mức kiểm soát nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng và không khí ở mức phù hợp. Chúng được đo bằng định lượng hữu hình, song cũng có thể phản ánh qua cảm giác dễ chịu vô hình trong từng giác quan "nghe - thở - nhìn - cảm nhận", đồng thời tối ưu sức khỏe lâu dài của người sử dụng.

Các yếu tố tiện nghi cho người sử dụng ngày càng được đề cao trong các công trình hiện đại

Trải nghiệm nghe vốn ít được chú ý cho đến khi người ở cảm thấy làm việc mất tập trung và căng thẳng bởi tiếng ồn kéo dài, đang được Saint-Gobain giải quyết bằng các t iện nghi âm thanh ngày càng cải tiến. Nổi bật trong đó là h ệ trần , vách Ecophon hút âm đạt cấp độ A cao nhất của T iêu chuẩn EN ISO 11654 , được ứng dụng rộng rãi từ các tòa căn hộ và văn phòng cho đến công trình đòi hỏi chuẩn âm học cao như: nhà hát tỉnh An Giang, rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật Bình Thuận.

Vách Ecophon được tin dùng cho các công trình đòi hỏi chuẩn âm học cao

Nhu cầu thở trong nhà, nơi không khí có những chất ô nhiễm gấp 2-5 lần ngoài trời và được nhận diện rõ nhất bằng "mùi nhà mới" bám lâu từ sơn, keo dán, nội thất truyền thống…, cũng đang được nâng tầm bằng các giải pháp vật liệu xanh hiện đại. Saint-Gobain không chỉ tạo ra các tấm xi măng xanh như DURAflex không chứa amaiang hay giải pháp ốp lát Weber - giải pháp vật liệu có hàm lư ợ ng chất hữu cơ bay hơi thấp (Low VOC), mà còn thanh lọc không khí sạch hơn bằng loại t ấm thạch cao Siêu bảo vệ Vĩnh Tường-Gyproc ứng dụng công nghệ Activ'Air .

Đại diện Saint-Gobain cho hay, công nghệ Activ'Air chủ động nhận diện và chuyển hóa các chất khí độc trong nhà thành khí trơ không hại, qua đó bảo vệ tối đa hệ hô hấp lâu dài. Các giải pháp tối ưu chất lượng không khí trên đã được kiểm chứng trong nhiều công trình xanh như: Elysian (TP.HCM) chuẩn Lotus, Celesta Rise (TP.HCM) chuẩn Greenmark, hay Trụ sở C.P. Việt Nam (Đồng Nai) chuẩn LEED…

Đối với nhu cầu nhiệt của không gian sống, tiện nghi không gian làm việc, không gian sống không chỉ là trang bị nhiều điều hòa, mà còn biểu thị bằng cảm nhận phòng mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông, bằng giá trị "vô hình" mà giải pháp cách nhiệt Saint-Gobain Isover nằm trong các lớp kính cách nhiệt mang lại. Nhờ hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, hàng triệu bông cách âm – cách nhiệt này hiện còn được ứng dụng cho nhiều hạ tầng lớn từ Trường quay S1 (VTV) đến sân bay Phú Quốc, sân bay Long Thành…

Giải pháp bông cách nhiệt Isover dùng cho mái sân bay

Tiện nghi thị giác gia tăng thẩm mỹ công trình cũng được nâng tầm bởi dòng kính thông minh Privacy Glass, cho phép chuyển đổi tức thì giữa trạng thái mờ đục và trong suốt để quản lý không gian chỉ bằng một nút bấm. Ở trạng thái mờ đục, kính không chỉ bảo vệ riêng tư mà còn dùng làm màn chiếu phim giải trí, chiếu tài liệu họp bảo mật… theo nhu cầu. Trong khi đó, trạng thái trong suốt có thêm tùy chọn màu sắc, phù hợp với nhiều kiến trúc công trình.

Giải pháp kính của Saint-Gobain được ứng dụng trong nhiều công trình hiện đại

Những giải pháp vật liệu lấy sức khỏe và tiện nghi con người làm trọng tâm kể trên, là một phần trong hệ sinh thái hơn 15 thương hiệu của Saint-Gobain. Cùng với nhiều giải pháp hiện đại khác, nhà cung cấp vật liệu xây dựng bền vững này đã và đang chinh phục lòng tin của đông đảo kiến trúc sư, chủ đầu tư, tổng thầu thi công… theo đuổi triết lý "xây dựng vì con người".