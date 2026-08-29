Xe điện vốn được xem là phương tiện tiêu thụ lượng điện lớn, nhưng tại California, ngày càng nhiều chủ xe có thể biến bộ pin dung lượng lớn trên xe thành nguồn điện dự phòng cho gia đình và thậm chí bán điện ngược trở lại lưới điện.

Pacific Gas & Electric (PG&E) vừa mở rộng chương trình Vehicle-to-Everything (V2X), bổ sung thêm nhiều mẫu xe điện đủ điều kiện tham gia cơ chế chia sẻ điện năng giữa xe, ngôi nhà và lưới điện.

Danh sách mới bao gồm Chevrolet Bolt EV, Cadillac Celestiq, Cadillac Escalade IQL, Nissan Leaf thế hệ trước, Volvo EX90, Polestar 3, Kia EV9 và Kia EV6. Trước đó, một số mẫu xe điện của General Motors như Chevrolet Silverado EV, Chevrolet Equinox EV, cùng Ford F-150 Lightning và Tesla Cybertruck đã có thể tham gia chương trình.

Xe điện có thể phát điện ngược trở lại cho ngôi nhà để vận hành các hệ thống điện sinh hoạt.

V2X là công nghệ cho phép xe điện không chỉ nhận điện từ lưới để sạc pin mà còn có thể truyền lượng điện tích trữ ngược trở lại. Nguồn điện này có thể được sử dụng để vận hành các thiết bị, cung cấp điện cho nhà ở hoặc hỗ trợ lưới điện trong những thời điểm nhu cầu tăng cao.

PG&E đang hợp tác với Bidirectional Energy để kết nối xe điện với hệ thống điện gia đình và lưới điện, qua đó tạo điều kiện để chủ xe có thể nhận lợi ích kinh tế từ lượng điện chia sẻ. Công ty điện lực này cũng phối hợp với PowerFlex nhằm mở rộng việc ứng dụng công nghệ V2X tại California.

Theo PG&E, việc mở rộng chương trình nhằm tăng số lượng phương tiện và thiết bị có thể tham gia, giúp chủ xe điện vừa có thêm nguồn điện dự phòng cho gia đình, vừa góp phần hỗ trợ hệ thống điện.

Tuy nhiên, việc đưa điện từ xe trở lại nhà hoặc lưới điện không thể thực hiện chỉ bằng một bộ sạc thông thường. Người dùng cần các thiết bị chuyên dụng, với yêu cầu phần cứng khác nhau tùy từng mẫu xe.

Tesla Cybertruck có thể truyền điện thông qua Universal Wall Connector kết hợp với Powershare Gateway. Xe điện của General Motors sử dụng hệ thống PowerShift, trong khi Kia EV9 và EV6 có thể kết nối với hệ thống hai chiều thông qua bộ sạc Wallbox Quasar 2.

Để khuyến khích người dùng tham gia, PG&E đưa ra khoản hỗ trợ lên tới 2.500 USD cho khách hàng hộ gia đình lắp đặt hệ thống. Mức này có thể tăng lên 3.000 USD đối với khách hàng tại các cộng đồng khó khăn. Ngoài ra, 250 khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ còn có thể nhận thêm ưu đãi 1.500 USD.

Với khách hàng doanh nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 4.500 USD và tăng lên 5.000 USD đối với các doanh nghiệp thuộc cộng đồng khó khăn. Chương trình mở đăng ký đến tháng 6/2027.

Lợi ích kinh tế của V2X nằm ở khả năng tận dụng chênh lệch giá điện theo từng thời điểm. Chủ xe có thể sạc pin khi giá điện thấp, sau đó sử dụng lượng điện tích trữ để phục vụ nhu cầu trong giờ cao điểm hoặc truyền ngược trở lại lưới khi giá điện tăng.

Trong trường hợp giá trị lượng điện xuất từ xe vượt quá chi phí điện mà gia đình sử dụng từ lưới, phần chênh lệch có thể trở thành khoản lợi ích trực tiếp cho chủ xe. Đồng thời, mô hình này cũng mở ra một vai trò mới cho xe điện, không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là những bộ pin di động có thể tham gia hỗ trợ hệ thống năng lượng.