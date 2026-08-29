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Toyota Innova Cross 2027 lộ trang bị ngoại thất: Mặt ca-lăng độc lạ, 4 cảm biến trước, dễ dùng đèn chiếu sáng Bi-LED

| | Thị trường

Với thiết kế mặt ca-lăng độc lạ mang đậm chất SUV, Innova Cross hứa hẹn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới mẻ và bề thế hơn.

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện với mặt ca-lăng độc lạ

Theo thông tin mới nhất, bằng sáng chế thiết kế phần đầu xe của Innova Hycross facelift cho thấy sự tương đồng lớn với diện mạo của mẫu Hilux thế hệ mới vừa ra mắt. Thiết kế đầu xe mới này cũng đồng nhất với phong cách tổng thể quan sát được trên các xe chạy thử.

Toyota Innova Cross 2027 lộ trang bị ngoại thất: Mặt ca-lăng độc lạ, 4 cảm biến trước, dễ dùng đèn chiếu sáng Bi-LED- Ảnh 1.

Hình ảnh kỹ thuật số Innova Cross 2027. Ảnh: Rushlane

Về ngoại thất, hình ảnh mô phỏng kỹ thuật số cho thấy Innova Hycross facelift mang dáng vẻ đậm chất SUV hơn. Phần đầu xe thẳng đứng tạo cảm giác vững chãi, bề thế. Bằng sáng chế hé lộ chi tiết ốp trang trí màu đen ở phía trên, tương tự như trên Hilux thế hệ mới.

Những điểm tương đồng khác bao gồm lưới tản nhiệt dạng tổ ong kiểu kim cương, hốc đèn sương mù đa giác và thiết kế dạng nan ngang cho lưới tản nhiệt phía dưới.

Hình ảnh bằng sáng chế cũng cho thấy phần hốc đèn pha được vuốt ngược về phía sau, thiết kế tương đồng với cụm đèn pha trên các xe chạy thử. Dù phần đầu xe mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ, thiết kế nắp ca-pô dự kiến ​​vẫn được giữ nguyên.

Toyota Innova Cross 2027 lộ trang bị ngoại thất: Mặt ca-lăng độc lạ, 4 cảm biến trước, dễ dùng đèn chiếu sáng Bi-LED- Ảnh 2.

Toyota Innova Cross 2027 lộ trang bị ngoại thất: Mặt ca-lăng độc lạ, 4 cảm biến trước, dễ dùng đèn chiếu sáng Bi-LED- Ảnh 3.

Bản vẽ thiết kế mặt ca lăng mới của Innova Cross 2027. Ảnh: Rushlane

Innova Hycross vẫn sở hữu các đặc điểm như hốc bánh xe vuông vức, tay nắm cửa truyền thống mạ crôm, gương chiếu hậu cùng màu thân xe tích hợp đèn báo rẽ và các đường gân dập nổi đặc trưng trên cửa xe. Bộ mâm hợp kim trên các xe chạy thử dường như có thiết kế giống hệt mẫu xe hiện hành.

Ở phía sau, hình dáng cơ bản của cụm đèn hậu vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên dải đèn LED có thể được tinh chỉnh lại. Cản sau dự kiến ​​sẽ có những thay đổi nhỏ về kiểu dáng. Một số tùy chọn màu sắc mới cũng có thể được bổ sung cho Innova Hycross facelift.

Toyota Innova Cross 2027 lộ trang bị ngoại thất: Mặt ca-lăng độc lạ, 4 cảm biến trước, dễ dùng đèn chiếu sáng Bi-LED- Ảnh 4.

Toyota Innova Cross chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Cập nhật nội thất và động cơ trên Innova Cross 2027

Bên trong khoang lái, Toyota Innova Cross mang đến nhiều tiện nghi được cập nhật. Cụ thể, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng lớn hơn. Mẫu xe hiện tại dùng màn hình kích thước 10,1 inch trên các phiên bản cao cấp nhưng sắp tới có thể được thay thế bằng màn hình 12 inch.

Bên cạnh đó, hệ thống camera 360 độ cũng được hãng nâng cấp. Cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ hiển thị sắc nét hơn. Chất liệu bọc nội thất cũng dự kiến được cải thiện đáng kể.

Về hệ truyền động, Toyota Innova Cross tiếp tục dùng tùy chọn động cơ cũ. Đầu tiên, bản máy xăng dùng động cơ 4 xi-lanh 2.0L. Động cơ này sản sinh công suất 173 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 204 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp CVT.

Phiên bản hybrid sử dụng động cơ đốt trong kết hợp cùng mô-tơ điện. Khối động cơ này cho tổng công suất đạt mức 183,7 mã lực. Đặc biệt, phiên bản hybrid có chế độ chạy thuần điện EV ngoài các chế độ lái Eco, Normal, Power.

Theo Thanh Nhã

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Toyota

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