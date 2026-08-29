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Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao cho khách Việt, giá đồn đoán khoảng 5 tỷ đồng

| | Thị trường

Sau hơn nhiều tháng chờ đợi, chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã chính thức được bàn giao cho một khách hàng tại Đắk Lắk.

Thông tin chiếc Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao cho khách hàng

Sau hơn 8 tháng kể từ thời điểm mở cọc, chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã được bàn giao. Theo thông tin chia sẻ, chủ nhân của xe là một khách hàng sống tại Đắk Lắk.

Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao cho khách Việt, giá đồn đoán khoảng 5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Lạc Hồng 900 LX có giá bán từ khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: VinFast

Về mặt ngoại hình, phương tiện sở hữu lớp sơn đen bóng vô cùng uy lực. Thêm vào đó, một vài tin đồn cho biết chiếc xe Lạc Hồng này thuộc phiên bản Tiêu chuẩn.

Giá bán của Lạc Hồng 900 LX bản Tiêu chuẩn rơi vào khoảng 5 tỷ đồng. Bên cạnh phiên bản này, dòng xe Lạc Hồng 900 LX còn có biến thể Chống đạn cao cấp hơn. Nhiều thông tin đồn đoán giá của bản cao cấp nhất có thể tương đương với mẫu Rolls-Royce Ghost Series II (từ 34,9 tỷ đồng).

Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao cho khách Việt, giá đồn đoán khoảng 5 tỷ đồng- Ảnh 2.

VinFast nhận đặt cọc dòng xe Lạc Hồng 900 LX từ đầu năm nay. Ảnh: VinFast

Lạc Hồng 900 LX có gì đặc biệt?

Lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, Lạc Hồng 900 LX được thiết kế độc đáo. Nhìn từ phía trước, xe nổi bật với logo riêng mang biểu tượng cánh chim lạc mạ vàng. Chi tiết mô phỏng lưới tản nhiệt gợi nhớ đến hình ảnh Trống đồng Đông Sơn. Các thanh nan xếp song song trên xe tượng trưng cho hình ảnh hàng tre Việt Nam.

Tiến vào bên trong, điểm nhấn của Lạc Hồng 900 LX là khoang nội thất theo phong cách xa xỉ. VinFast đã dùng nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ Golden Nanmu và da Nappa. Một số chi tiết ở vô-lăng và cửa gió được mạ vàng thủ công.

Đặc biệt, mẫu xe Lạc Hồng này có vách ngăn bằng kính giữa khoang trước và sau. Kèm theo đó là hệ thống điện đàm hiện đại để tiện trao đổi giữa hai khoang.

Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao cho khách Việt, giá đồn đoán khoảng 5 tỷ đồng- Ảnh 3.

Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao cho khách Việt, giá đồn đoán khoảng 5 tỷ đồng- Ảnh 4.

Không gian bên trong Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: VinFast

Lạc Hồng 900 LX còn có bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7. Đây chính là tiêu chuẩn an toàn cao nhất dành cho các dòng xe nguyên thủ. Toàn bộ thân xe được bọc thép, đồng thời hãng gia cố thêm thân vỏ và khung gầm. Phần kính và vách ngăn chống đạn do hãng INKAS Armored Vehicle Manufacturing từ Canada thực hiện. Nhờ đó, xe Lạc Hồng có khả năng chống đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn DM51. Xe còn trang bị lốp run flat giúp đi thêm 80-10 0km khi bị xịt.

Trước khi ra mắt, mẫu Lạc Hồng 900 LX chống đạn đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt. Việc thử nghiệm này diễn ra tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức). Tại đây, chiếc xe phải chịu 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí khác nhau. Không chỉ vậy, xe cũng vượt qua 11 lần nổ mìn trực tiếp từ dưới gầm và trên nóc.

Chiếc xe có thể lắp thêm nhiều thiết bị chuyên dụng. Ví dụ như hệ thống oxy, hệ thống cứu hỏa, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú. Các trang bị này được bổ sung tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng thực tế. Do đó, giá bán của Lạc Hồng 900 LX sẽ dao động rất lớn theo nhu cầu khách hàng.

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
vinfast

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