Cháy gara sửa ô tô trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội)
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội vừa khống chế đám cháy tại gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
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Hiện trường vụ cháy. (ảnh: Minh Vũ)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 29/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng tại địa chỉ số 68 đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 đến hiện trường, đồng thời huy động các đơn vị chữa cháy tại địa bàn giáp ranh cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện.
Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy được xác định xảy ra bên trong khu nhà xưởng đang được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô.
Do bên trong chứa nhiều vật liệu, thiết bị và chất dễ bắt cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển mạnh, tạo thành những cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm khu vực rộng.
Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, phun nước dập lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực và công trình lân cận.
Đến khoảng 15h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, xử lý những khu vực có nguy cơ cháy trở lại và kiểm tra hiện trường.
Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
VTV