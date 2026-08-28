Căn nhà ở quê của "máy chạy" Tiến Anh

Trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, bên cạnh những cái tên thường xuyên được nhắc đến trên hàng công như Đình Bắc, Xuân Son, Quang Hải..., người hâm mộ cũng chú ý đến những cầu thủ hoạt động ở tuyến dưới. Trương Tiến Anh là một trong số đó. Chàng trai sinh năm 1999 gây ấn tượng bởi khả năng lên công về thủ liên tục, được người hâm mộ đặt cho những biệt danh như "máy chạy", "máy tạt",...

ASEAN Cup 2026 cũng là một giải đấu đặc biệt với Tiến Anh theo cách không mấy dễ dàng. Khi giải đấu đang diễn ra, bà nội của nam cầu thủ qua đời. Tiến Anh vẫn nén đau thương để tiếp tục thi đấu, hoàn thành nhiệm vụ được HLV Kim Sang Sik giao phó và giữ vị trí quan trọng trong hệ thống của đội tuyển Việt Nam.

Trương Tiến Anh

Nếu trên sân, Tiến Anh hoạt động khá nổi bật với những pha di chuyển liên tục ở hành lang cánh, lên xuống không ngừng nghỉ thì ở ngoài đời nam cầu thủ lại khá kín tiếng. Tiến Anh ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân, vì thế những hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của gia đình ở quê nhà Hải Phòng thường chỉ xuất hiện vào các dịp lễ, Tết.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà của gia đình Tiến Anh là ngôi nhà cấp 4 khá giản dị. Căn nhà được sơn màu xanh ngọc và có các họa tiết trang trí tạo điểm nhấn cho phần mặt tiền. Vào những dịp lễ Tết, khoảng sân rộng trước nhà được trang hoàng rực rỡ hơn với hoa đào hoặc chậu quất. Khoảng sân cũng là nơi được Tiến Anh cho lên sóng nhiều nhất.

Phòng khách mang màu sắc truyền thống và ấm cúng. Bàn thờ gia tiên được đặt ở vị trí trang trọng với phần gỗ chạm khắc cầu kỳ. Khu vực đáng chú ý nhất trong phòng khách là bức tường có treo bằng khen và huy chương của Tiến Anh.

Các không gian khác trong nhà không được chia sẻ thêm.

Gia đình Tiến Anh

Khoảng sân là nơi được Tiến Anh cho lên sóng nhiều nhất

Không gian bên trong nhà

Được biết Trương Tiến Anh sinh năm 1999, là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Bố anh chàng là thợ xây còn mẹ làm công nhân. Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của anh khá gập ghềnh so với đồng đội cùng lứa tuổi. Khi còn thi đấu ở các lứa trẻ, Tiến Anh từng gặp nhiều chấn thương. Việc phải nghỉ thi đấu khiến anh bỏ lỡ một số cơ hội và cần thêm thời gian để chứng minh khả năng với những cấp độ cao hơn.

Dẫu vậy, Tiến Anh không bỏ cuộc mà tiếp tục chăm chỉ tập luyện, từng bước tìm lại phong độ và cơ hội thi đấu. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào năm 2023.

Cột mốc ấy quan trọng đến mức trận ra mắt tuyển Việt Nam của Tiến Anh cũng để lại một kỷ niệm vừa thương vừa buồn cười. Trong trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc), anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Thế nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Tiến Anh lại ngất xỉu. Nam cầu thủ sau đó cho biết vì quá hồi hộp trong lần đầu lên tuyển, anh đã ăn uống không đầy đủ, dẫn đến tình trạng mất sức và ngất sau trận.

Tại ASEAN Cup 2026, Tiến Anh tiếp tục cho thấy hình ảnh quen thuộc khi xuất hiện ở nhiều điểm trên hành lang cánh, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tìm cơ hội tham gia vào các tình huống tấn công của đội tuyển.

Bởi thế, "máy chạy" hay "máy tạt" không chỉ là những biệt danh vui mà người hâm mộ dành cho Tiến Anh. Đó là cách khán giả ghi nhớ về một cầu thủ bền bỉ, không ngừng nỗ lực trên con đường bóng đá của mình.

Tiến Anh cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026

(Ảnh: FBNV)