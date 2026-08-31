Công an phát hiện 112 bịch ni lông chứa 180.000 con tôm hùm tại sân bay Cam Ranh, 2 người bị khởi tố

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công an phường Bắc Cam Ranh phát hiện trong hành lý ký gửi của Stevanus Donny Kurnain (sinh năm 2001, quốc tịch Indonesia, trú Jakarta, Indonesia) và Ngô Duy Linh (sinh năm 1985, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hàng hóa lạ. Hai người này là hành khách trên chuyến bay số hiệu TR 548 của hãng hàng không SCOOT (Singapore). Qua kiểm tra, công an phát hiện tổng cộng 112 bịch ni lông chứa hơn 180.000 cá thể nghi tôm hùm giống còn sống.

02 đối tượng cùng 04 vali chứa tôm hùm giống

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định: Stevanus Donny Kurnain và Ngô Duy Linh đã cùng liên lạc với 01 đối tượng không rõ lai lịch trên ứng dụng WhatsApp và nhận vận chuyển số tôm hùm giống trên từ Singapore đến Việt Nam với số tiền công 03 triệu Rupi Indonesia (tương đương khoảng 4,5 triệu Việt Nam đồng)/chuyến. Trưa ngày 17/8/2026, khi vừa đáp xuống sân bay Cam Ranh và chuẩn bị đi giao hàng thì 02 đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định toàn bộ số cá thể tôm trên là tôm hùm giống, có tổng giá trị ước tính khoảng hơn 07 tỷ đồng (40.000 đồng/con) khi nhập khẩu về Việt Nam. Toàn bộ số tôm hùm giống trên không làm thủ tục khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam, không có phiếu kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bị can Ngô Duy Linh và bị can Stevanus Donny Kurnain tại Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh), Quyết định khởi tố bị can đối với Stevanus Donny Kurnain và Ngô Duy Linh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa