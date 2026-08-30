Nhiều ngày trước, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 máy bay mang theo sứ mệnh cao cả cất cánh

Ngày 26/8, tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài, một đoàn hành khách với những chiếc vali hành lý đã làm thủ tục xuất cảnh như bao chuyến đi khác. Tuy nhiên, hành trình phía trước của họ lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Theo thông tin được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đăng tải, đơn vị đã tổ chức đón tiếp, hỗ trợ làm thủ tục xuất cảnh cho đoàn cán bộ, sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan.

Vì thế, chuyến bay cất cánh từ Nội Bài hôm 26/8 không chỉ đưa những hành khách từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nó cũng đánh dấu thời điểm 9 sĩ quan Việt Nam bước vào một nhiệm vụ quốc tế, nơi mỗi người còn mang theo hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân và của Việt Nam.

Ảnh Công an Cảng HKQT Nội Bài

9 người lên đường và một dấu mốc mới

Đằng sau con số 9 còn là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo Bộ Công an, đây là Tổ công tác thứ hai được triển khai tới UNMISS trong năm 2026, đồng thời là tổ có số lượng sĩ quan được triển khai đông nhất từ trước đến nay. Khi 9 thành viên mới tới phái bộ, tổng số cán bộ CAND Việt Nam được triển khai tại cùng một địa bàn phái bộ tăng lên 17 người - mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong 9 sĩ quan có 3 nữ, đưa tỷ lệ nữ của Tổ công tác số 9 lên trên 30%. Bộ Công an cho biết tỷ lệ này vượt yêu cầu của Liên Hợp Quốc, qua đó tiếp tục thể hiện sự tham gia ngày càng rõ nét của nữ sĩ quan Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trước khi lên đường, các sĩ quan cũng không chỉ chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa. Theo Bộ Công an, quá trình huấn luyện tiền triển khai bao gồm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ, khẩn cấp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh Công an Cảng HKQT Nội Bài

Những yêu cầu ấy phần nào cho thấy khoảng cách từ Nội Bài tới Nam Sudan không đơn giản chỉ được tính bằng kilomet. Đó còn là sự thay đổi hoàn toàn về môi trường sống, điều kiện làm việc và trách nhiệm mà các sĩ quan phải đảm nhận trong nhiều tháng xa gia đình.

Thực tế, Tổ công tác số 9 không phải những người đầu tiên đi trên hành trình này. Tháng 3 năm nay, 6 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 8 cũng đã được cử tới UNMISS. Sự nối tiếp giữa các tổ công tác cho thấy hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình của lực lượng CAND Việt Nam đang dần trở thành một nhiệm vụ có tính thường xuyên và quy mô ngày càng lớn hơn.

"Gìn giữ hòa bình" ở Nam Sudan là công việc như thế nào?

Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới, tuyên bố độc lập năm 2011. Cũng trong năm đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập UNMISS. Đến nay, phái bộ này vẫn tiếp tục hoạt động trong bối cảnh tình hình an ninh và chính trị tại Nam Sudan còn nhiều thách thức.

Theo thông tin chính thức của UNMISS, nhiệm vụ của phái bộ xoay quanh những công việc tưởng chừng rất lớn lao nhưng khi đi vào thực tế lại gắn trực tiếp với cuộc sống của người dân: bảo vệ dân thường, tạo điều kiện để hàng cứu trợ nhân đạo đến được những nơi cần thiết, hỗ trợ tiến trình hòa bình, đồng thời theo dõi và báo cáo các vi phạm nhân quyền.

Ảnh Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Riêng lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc có thể tham gia tuần tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra bạo lực, duy trì sự hiện diện để bảo vệ cộng đồng, phối hợp phòng ngừa xung đột và hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát sở tại. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi sĩ quan sẽ phụ thuộc vào vị trí được Liên Hợp Quốc phân công. UNMISS hiện có khoảng 12.000 nhân sự gìn giữ hòa bình làm việc trên nhiều địa bàn của Nam Sudan.

Vì vậy, nhìn lại những bức ảnh ở sân bay Nội Bài ngày 26/8, những chiếc vali và thủ tục xuất cảnh chỉ là phần đầu tiên của câu chuyện. Sau cửa lên máy bay là một hành trình dài tới Nam Sudan, nơi 9 sĩ quan Việt Nam sẽ sống và làm việc trong một môi trường hoàn toàn khác quê nhà.